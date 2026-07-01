Денарий св. Петра

Дена`рий св. Петра` (Грош св. Петра; лат. denarius sancti Petri; англ. Rompeni, Romescot, Peter’s pence; нем. Peterspfennig; ит. Obolo di San Pietro, и т. д.) — подать, уплачивавшаяся в XIII—XVI вв. папскому престолу рядом стран Западной Европы к празднику вериг св. апостола Петра (1 августа). История возникновения и бытования этой подати мало исследована. По мнению ряда историков, она имела вассальный характер и выплачивалась правителями стран, признавшими папу в качестве своего сюзерена. Другие историки (Б. Роберг) считают, что Д. c. П. являлся скорее знаком почитания апостола Петра и одним из элементов его культа, поскольку некоторые страны — вассалы папского престола Д. c. П. не платили, а в других государствах-вассалах (например, в Англии при короле Иоанне Безземельном), наряду с Д. c. П. выплачивались и иные подати, вассальный характер которых не вызывает сомнений. Возникновение Д. c. П. историки связывают с пожертвованиями, которые начиная с VIII в. англосаксонские короли и английские пилигримы делали папе и римским храмам при паломничествах в Рим . Такие же пожертвования делали и паломники из других стран. Позд­нее Д. c. П. превратился в поочажную (затем подушную) подать, собираемую с населения для уплаты в Рим . Активные усилия по распространению Д. c. П. предпринимались папами в период григорианской реформы. В середине XII в. Д. c. П. стали платить Скандинавские страны. В период высокого Средневековья Д. c. П. платили, помимо них и Англии, Ирландия, Шотландия, Польша, Венгрия, Испания, Португалия. В XIII в. папы начинают интерпретировать Д. c. П. как выражение своего сюзеренитета над светскими правителями. В период Реформации уплата Д. c. П. была прекращена. В 1871 энцикликой Пия IX «Saepe venerabiles fratres» Д. c. П. был вновь введен в качестве добровольных пожертвований католиков папе в знак почитания апостола Петра (в большинстве стран в воскресенье, ближайшее к празднику свв. апостолов Петра и Павла 29 июня) и стал в XX—XXI вв. важным источником дохода Ватикана. Лит.: Денарий св. Петра // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2012. С. 391 (без подписи); Roberg B. Peterspfennig // Lexikon des Mittelalters. Bd. 6. München-Zürich, 1992. Sp. 1942; Naz R. Denier de Saint-Pierre // Dictionnaire de droit canonique. T. 4. Paris, 1953. Col. 1121—1123; Merzbacher F. Peterspfennig // Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 8. Freiburg, 1963. Sp. 321—322; Jensen O. Der englische Peterspfennig und die Lehnssteuer aus England und Irland an den Papststuhl im Mittelalter. Rostok, 1903; Daux C. Le denier de St-Pierre. Paris, 1907; Maschke E. Der Peterspfennig in Polen und dem deutschen Osten. Leipzig, 1933 [19792]; Nyberg T. König Knut der Heilige, Teuzo und der Peterspfennig aus Dänemark // Archivum Historiae Pontificiae. 1985. Vol. 23. S. 359—366; Benz H. Der Peterspfennig im Pontifikat Pius IV. Initiativen zur Unterstützung des Papsttums (1859—1878) // Rümische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 1995. Vol. 90. № 1—2. S. 90—109; Pollard J. F. Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850—1950. Cambridge, 2005.