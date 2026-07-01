Денацификация
Денацифика`ция — комплекс мероприятий, проводимых союзниками по Антигитлеровской коалиции после победы над Германией во Второй мировой войне с целью искоренения национал-социализма и удаления бывших нацистов со всех государственных и общественно значимых постов. Осуществлялась на основе Потсдамского соглашения, закона Союзного контрольного совета (СКС) № 2 от 10 декабря 1945 (см. Потсдамская конференция 1945) о запрете Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), директив СКС, а также распоряжений оккупационных властей. В американской и британской зонах оккупации Д. проводилась комиссиями по Д., состоявшими из самих немцев. Наказание (смертная казнь, отправка в лагеря, отстранение от должности, денежные штрафы и др.) зависело от степени виновности, установленной комиссией. Всего к 1947 в западных зонах оккупации было интернировано: 64,5 тыс. человек в английской, 95,25 тыс. — в американской и 18 963 — во французской, из которых около половины были позднее признаны невиновными. В советской зоне оккупации Д. проводили специальные комиссии с привлечением известных антифашистов под контролем органов НКВД (см. Комитет государственной безопасности). Всего было интернировано около 123 тыс. немцев, из них осуждено 17 тыс. Большое значение для Д. имел Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 — 1 октября 1946) над главными военными преступниками. В Австрии Д. осуществлялась на основе «Декларации об Австрии» (30 октября 1943), принятой на 3-й Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, постановлений Временного правительства Австрии и австрийских законов (закона о запрете НСДАП от 8 мая 1945, закона о бывших национал-социалистах от 1946 и др.). Основными мероприятиями по Д. здесь были отмена нацистских законов, ликвидация НСДАП и ее организаций, демократизация уголовного и гражданского законодательства, устранение нацистов из органов управления государством и предприятиями, деполитизация сферы образования. В отличие от Германии, ведущую роль в процессе Д. в Австрии играли представители демократических политических партий и австрийское правительство. Соч.: Кун Г. Возвращение из преисподней: Денацификация послевоенной Германии // Историк и художник. 2007. № 2—3; Vollnhals Cl. (Hrsg.). Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945—1949. München, 1991. И. А. Кукушкина.