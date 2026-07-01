Денацификация

Денацифика`ция — комплекс меро­приятий, проводимых союзниками по Антигитлеровской коалиции после победы над Германией во Второй мировой войне с целью искоренения национал-социализма и удаления бывших нацистов со всех государственных и общественно значимых постов. Осуществлялась на основе Потсдамского соглашения, закона Союзного контрольного совета (СКС) № 2 от 10 декабря 1945 (см. Пот­сдамская конференция 1945) о запрете Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), директив СКС, а также распоряжений оккупационных властей. В американской и британской зонах оккупации Д. проводилась комиссиями по Д., состоявшими из самих немцев. Наказание (смертная казнь, отправка в лагеря, отстранение от должности, денежные штрафы и др.) зависело от степени виновности, установленной комиссией. Всего к 1947 в западных зонах оккупации было интернировано: 64,5 тыс. человек в английской, 95,25 тыс. — в американской и 18 963 — во французской, из которых около половины были позднее признаны невиновными. В советской зоне оккупации Д. проводили специальные комиссии с привлечением известных антифашистов под контролем органов НКВД (см. Комитет государственной безопасности). Всего было интернировано около 123 тыс. немцев, из них осуждено 17 тыс. Большое значение для Д. имел Нюрн­бергский процесс (20 ноября 1945 — 1 октября 1946) над главными военными преступниками. В Австрии Д. осуществлялась на основе «Декларации об Австрии» (30 октября 1943), принятой на 3-й Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, постановлений Временного правительства Австрии и австрийских законов (закона о запрете НСДАП от 8 мая 1945, закона о бывших национал-социалистах от 1946 и др.). Основными мероприятиями по Д. здесь были отмена нацистских законов, ликвидация НСДАП и ее организаций, демократизация уголовного и гражданского законодательства, устранение нацистов из органов управления государством и предприятиями, деполитизация сферы образования. В отличие от Германии, ведущую роль в процессе Д. в Австрии играли представители демократических политических партий и австрийское правительство . Соч.: Кун Г. Возвращение из преисподней: Денацификация послевоенной Германии // Историк и художник. 2007. № 2—3; Vollnhals Cl. (Hrsg.). Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945—1949. München, 1991. И. А. Кукушкина.