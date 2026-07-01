ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

Мероприятия по очищению государственной, общественно-политической, экономической и культурной жизни Германии и Австрии от наследия нацистского режима, выявлению и наказанию нацистских преступников и активных национал-социалистов.

Ре­ше­ние о про­ве­де­нии Д. гла­вы пра­ви­тельств СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии при­ня­ли на Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 . Це­ли по­ли­ти­ки Д. бы­ли из­ло­же­ны в до­ку­мен­те «По­ли­ти­че­ские и эко­но­ми­че­ские прин­ци­пы, ко­то­ры­ми не­об­хо­ди­мо ру­ко­вод­ство­вать­ся при об­ра­ще­нии с Гер­ма­ни­ей в на­чаль­ный кон­троль­ный пе­ри­од», одоб­рен­ном ру­ко­во­ди­те­ля­ми этих дер­жав на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 ; пра­во­вая ос­но­ва Д. за­ло­же­на по­ста­нов­ле­ния­ми № 1 от 20.9.1945 и № 2 от 10.10.1945 Со­юз­ни­че­ско­го Кон­троль­но­го со­ве­та в Гер­ма­нии (СКС). Д. вклю­ча­ла сле­дую­щие ме­ро­прия­тия: ли­к­ви­да­цию На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) , её фи­лиа­лов и под­кон­троль­ных ей ор­га­ни­за­ций; рос­пуск всех на­ци­ст­ских уч­ре­ж­де­ний и пре­дот­вра­ще­ние их воз­ро­ж­де­ния в ка­кой бы то ни бы­ло фор­ме; пре­се­че­ние вся­кой на­ци­ст­ской дея­тель­но­сти и про­па­ган­ды; при­вле­че­ние к су­ду лиц, ви­нов­ных в во­ен. пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив ми­ра и че­ло­веч­но­сти, а так­же ак­тив­ных на­цис­тов; уда­ле­ние на­цис­тов со всех по­стов; от­ме­на на­ци­ст­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва; уст­ра­не­ние на­ци­ст­ских док­трин из сис­те­мы нар. об­ра­зо­ва­ния и др. Важ­ную роль в про­ве­де­нии Д. иг­ра­ла дея­тель­ность Ме­ж­ду­нар. во­ен. три­бу­на­ла в Нюрн­бер­ге (см. Нюрн­берг­ские про­цес­сы 1945–49 ). До нач. 1947 ме­ро­прия­тия по Д. про­во­ди­лись соз­дан­ны­ми на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния СКС № 10 от 20.12.1945 спец. ко­ми­те­та­ми, ко­то­рые под­чи­ня­лись ок­ку­пац. ад­ми­ни­ст­ра­ции. По­ста­нов­ле­ни­ем СКС № 38 от 12.10.1946 был ус­та­нов­лен еди­ный по­ря­док про­ве­де­ния Д. во всех зо­нах ок­ку­па­ции. На­чи­ная с 1947, по­сле соз­да­ния в Гер­ма­нии зе­мель­ных пра­ви­тельств, про­ве­де­ние Д. бы­ло час­тич­но пе­ре­да­но в их ком­пе­тен­цию, а по­сле об­ра­зо­ва­ния ФРГ и ГДР – це­ли­ком в ве­де­ние нем. сто­ро­ны.

Ли­ца, под­верг­шие­ся про­вер­ке в рам­ках по­ли­ти­ки Д., по за­вер­ше­нии про­це­ду­ры под­ле­жа­ли от­не­се­нию к од­ной из 5 ка­те­го­рий: глав­ные ви­нов­ни­ки; ви­нов­ни­ки (ак­ти­ви­сты); ме­нее ви­нов­ные; по­пут­чи­ки; не­ви­нов­ные. Рас­смот­ре­ние дел гл. во­ен. пре­ступ­ни­ков и пре­ступ­ни­ков не вхо­ди­ло в ком­пе­тен­цию ко­ми­те­тов по Д.; их де­ла­ми за­ни­ма­лись нюрн­берг­ский Ме­ж­ду­нар. во­ен. три­бу­нал и во­ен. три­бу­на­лы ок­ку­пац. дер­жав. Ко­ми­те­ты по Д. в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­да­ва­ли де­ла в су­ды, ко­то­рые бы­ли пра­во­моч­ны вы­но­сить сле­дую­щие при­го­во­ры: ли­ше­ние сво­бо­ды, кон­фи­ска­ция соб­ст­вен­но­сти, за­прет на за­ня­тие проф. дея­тель­но­стью, от­стра­не­ние от долж­но­сти или ли­ше­ние пен­сии, на­ло­же­ние де­неж­но­го штра­фа, ли­ше­ние пра­ва го­ло­са на вы­бо­рах. Все­го в зап. зо­нах ок­ку­па­ции Гер­ма­нии до февр. 1950 про­вер­ке в рам­ках ме­ро­прия­тий по Д. под­верг­лись 6,08 млн. нем­цев. Из них к 1-й ка­те­го­рии бы­ли от­не­се­ны ок. 1,7 тыс. чел., 2-й – ок. 23 тыс., 3-й – ок. 150,4 тыс., 4-й – ок. 1,006 млн. чел. Не­ви­нов­ны­ми бы­ли при­зна­ны 3,939 млн. чел., их де­ла бы­ли за­кры­ты. В Сов. зо­не ок­ку­па­ции к авг. 1947 бы­ло рас­смот­ре­но ок. 800 тыс. дел, в от­но­ше­нии св. 500 тыс. чел. бы­ли вы­не­се­ны об­ви­ни­тель­ные при­го­во­ры. С кон. 1947 ок­ку­пац. дер­жа­вы по­шли на зна­чит. смяг­че­ние по­ли­ти­ки Д. Амер. во­ен. ад­ми­ни­ст­ра­ция объ­я­ви­ла ам­ни­стию мо­ло­дым и со­ци­аль­но не­за­щи­щён­ным быв. на­цио­нал-со­циа­ли­стам (2,8 млн. чел.). Гла­ва франц. во­ен. ад­ми­ни­ст­ра­ции свои­ми рас­по­ря­же­ния­ми от 17.11.1947 и 13.8.1948 ос­во­бо­дил от уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния всех но­ми­наль­ных чле­нов НСДАП. При­ка­зом нач. Сов. во­ен. ад­ми­ни­ст­ра­ции в Гер­ма­нии от 16.8.1947 но­ми­наль­ные уча­ст­ни­ки дея­тель­но­сти на­ци­ст­ской пар­тии бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от пре­сле­до­ва­ния, а при­ка­зом от 26.2.1948 ме­ро­прия­тия по Д. объ­яв­ле­ны за­вер­шён­ны­ми. В даль­ней­шем ок­ку­пац. вла­сти, а за­тем вла­сти ФРГ и ГДР осу­ще­ст­в­ля­ли пре­сле­до­ва­ние лишь лиц, от­но­си­мых к 1-й и 2-й ка­те­го­ри­ям, но и они в боль­шин­ст­ве сво­ём в ито­ге бы­ли ам­ни­сти­ро­ва­ны. Во всех зем­лях ФРГ в 1949–54 бы­ли при­ня­ты за­ко­ны, ог­ра­ни­чи­вав­шие ме­ро­прия­тия по Д., а 11.5.1951 из­дан за­кон, по ко­то­ро­му все чи­нов­ни­ки, уво­лен­ные со служ­бы в хо­де Д., мог­ли пре­тен­до­вать на вос­ста­нов­ле­ние в долж­но­стях. В ГДР за­ко­ном от 2.10.1952 все быв. чле­ны НСДАП (за ис­клю­че­ни­ем во­ен. пре­ступ­ни­ков) бы­ли урав­не­ны в пра­вах с ос­таль­ны­ми гра­ж­да­на­ми рес­пуб­ли­ки. В Ав­ст­рии ме­ро­прия­тия по Д. про­во­ди­лись на ос­но­ва­нии за­ко­на о за­пре­те НСДАП от 8.5.1945 и бы­ли пре­кра­ще­ны в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном об ам­ни­стии от 14.3.1957.

Автор статьи: О. В. Виш­лёв.

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