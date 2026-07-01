ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
Мероприятия по очищению государственной, общественно-политической, экономической и культурной жизни Германии и Австрии от наследия нацистского режима, выявлению и наказанию нацистских преступников и активных национал-социалистов.
Решение о проведении Д. главы правительств СССР, США и Великобритании приняли на Крымской (Ялтинской) конференции 1945. Цели политики Д. были изложены в документе «Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период», одобренном руководителями этих держав на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945; правовая основа Д. заложена постановлениями № 1 от 20.9.1945 и № 2 от 10.10.1945 Союзнического Контрольного совета в Германии (СКС). Д. включала следующие мероприятия: ликвидацию Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), её филиалов и подконтрольных ей организаций; роспуск всех нацистских учреждений и предотвращение их возрождения в какой бы то ни было форме; пресечение всякой нацистской деятельности и пропаганды; привлечение к суду лиц, виновных в воен. преступлениях против мира и человечности, а также активных нацистов; удаление нацистов со всех постов; отмена нацистского законодательства; устранение нацистских доктрин из системы нар. образования и др. Важную роль в проведении Д. играла деятельность Междунар. воен. трибунала в Нюрнберге (см. Нюрнбергские процессы 1945–49). До нач. 1947 мероприятия по Д. проводились созданными на основании постановления СКС № 10 от 20.12.1945 спец. комитетами, которые подчинялись оккупац. администрации. Постановлением СКС № 38 от 12.10.1946 был установлен единый порядок проведения Д. во всех зонах оккупации. Начиная с 1947, после создания в Германии земельных правительств, проведение Д. было частично передано в их компетенцию, а после образования ФРГ и ГДР – целиком в ведение нем. стороны.
Лица, подвергшиеся проверке в рамках политики Д., по завершении процедуры подлежали отнесению к одной из 5 категорий: главные виновники; виновники (активисты); менее виновные; попутчики; невиновные. Рассмотрение дел гл. воен. преступников и преступников не входило в компетенцию комитетов по Д.; их делами занимались нюрнбергский Междунар. воен. трибунал и воен. трибуналы оккупац. держав. Комитеты по Д. в случае необходимости передавали дела в суды, которые были правомочны выносить следующие приговоры: лишение свободы, конфискация собственности, запрет на занятие проф. деятельностью, отстранение от должности или лишение пенсии, наложение денежного штрафа, лишение права голоса на выборах. Всего в зап. зонах оккупации Германии до февр. 1950 проверке в рамках мероприятий по Д. подверглись 6,08 млн. немцев. Из них к 1-й категории были отнесены ок. 1,7 тыс. чел., 2-й – ок. 23 тыс., 3-й – ок. 150,4 тыс., 4-й – ок. 1,006 млн. чел. Невиновными были признаны 3,939 млн. чел., их дела были закрыты. В Сов. зоне оккупации к авг. 1947 было рассмотрено ок. 800 тыс. дел, в отношении св. 500 тыс. чел. были вынесены обвинительные приговоры. С кон. 1947 оккупац. державы пошли на значит. смягчение политики Д. Амер. воен. администрация объявила амнистию молодым и социально незащищённым быв. национал-социалистам (2,8 млн. чел.). Глава франц. воен. администрации своими распоряжениями от 17.11.1947 и 13.8.1948 освободил от уголовного преследования всех номинальных членов НСДАП. Приказом нач. Сов. воен. администрации в Германии от 16.8.1947 номинальные участники деятельности нацистской партии были освобождены от преследования, а приказом от 26.2.1948 мероприятия по Д. объявлены завершёнными. В дальнейшем оккупац. власти, а затем власти ФРГ и ГДР осуществляли преследование лишь лиц, относимых к 1-й и 2-й категориям, но и они в большинстве своём в итоге были амнистированы. Во всех землях ФРГ в 1949–54 были приняты законы, ограничивавшие мероприятия по Д., а 11.5.1951 издан закон, по которому все чиновники, уволенные со службы в ходе Д., могли претендовать на восстановление в должностях. В ГДР законом от 2.10.1952 все быв. члены НСДАП (за исключением воен. преступников) были уравнены в правах с остальными гражданами республики. В Австрии мероприятия по Д. проводились на основании закона о запрете НСДАП от 8.5.1945 и были прекращены в соответствии с законом об амнистии от 14.3.1957.
Автор статьи: О. В. Вишлёв.