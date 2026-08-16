ДЕН ЗИГФРИД
ДЕН (Dehn) Зигфрид (Зигфрид Вильгельм) - немецкий музыкальный теоретик, педагог, издатель, библиограф.
Получил юридическое и музыкальное образование в Лейпциге (окончил университет), был учеником Б. Клейна в Берлине, где с 1823 года служил в шведском посольстве при прусском дворе. С 1842 года руководитель музыкального отдела Королевской библиотеки, с 1849 года профессор Королевской академии искусств. В 1842-1848 годах редактировал музыкальный журнал «Cäcilia». Автор музыкально-теоретических трудов (учебники гармонии, контрапункта, канона и фуги). Подготовил ряд изданий старинной музыки, в том числе произведений И. С. Баха (впервые опубликовал его «Бранденбургские» концерты), Д. Букстехуде, мотетов О. Лассо, многоголосных вокальных композиций XVI-XVII веках. Среди учеников: М.И. Глинка, П. Корнелиус, А.Г. Рубинштейн, Н.Г. Рубинштейн, Т. Куллак.
Сочинения:
Theoretisch-praktische Harmonielehre… 2. Aufl. B., 1860;
Lehre vom Contrapunkt, dem Canon und der Fuge. 2. Aufl. B., 1883.