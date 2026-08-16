ДЕН ЗИГФРИД

ДЕН (Dehn) Зиг­фрид (Зиг­фрид Виль­гельм) - немецкий музыкальный теоретик, педагог, издатель, библиограф.

По­лу­чил юри­дическое и музыкальное об­ра­зо­ва­ние в Лейп­ци­ге (окон­чил университет), был уче­ни­ком Б. Клей­на в Бер­ли­не, где с 1823 года слу­жил в шведском по­соль­ст­ве при прусском дво­ре. С 1842 года ру­ко­во­ди­тель музыкального от­де­ла Ко­ро­лев­ской библиотеки, с 1849 года профессор Ко­ро­лев­ской ака­де­мии искусств. В 1842-1848 годах ре­дак­ти­ро­вал музыкальный журнал «Cäcilia». Ав­тор музыкально-тео­ре­тических тру­дов (учеб­ни­ки гар­мо­нии, кон­тра­пунк­та , ка­но­на и фу­ги). Под­го­то­вил ряд из­да­ний ста­рин­ной му­зы­ки, в том числе про­из­ве­де­ний И. С. Ба­ха (впер­вые опуб­ли­ко­вал его «Бран­ден­бург­ские» кон­цер­ты), Д. Бук­сте­ху­де, мо­те­тов О. Лас­со, мно­го­го­лос­ных во­каль­ных ком­по­зи­ций XVI-XVII веках. Сре­ди уче­ни­ков: М.И. Глин­ка , П. Кор­не­ли­ус, А.Г. Ру­бин­штейн, Н.Г. Ру­бин­штейн, Т. Кул­лак.

Сочинения:

Theoretisch-praktische Harmonielehre… 2. Aufl. B., 1860;

Lehre vom Contrapunkt, dem Canon und der Fuge. 2. Aufl. B., 1883.