ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ
ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ (до 1816 года - Демут) Василий Иванович - российский скульптор.
Сын резчика Адмиралтейства Ивана Демута (умер до 1785 года). Учился в петербургской АХ (1785-1800 годах) у М.И. Козловского. Исполнил (совместно с И. Моисеевым и И.И. Теребенёвым) рельефы («Взятие фрегатов при Гангуте» и «Полтавская баталия», бронза, 1800) для постамента памятника Петру I работы К.Б. Растрелли в Санкт-Петербурге. В 1803-1806 годах пенсионер АХ в Риме, где познакомился с А. Кановой и пользовался его советами; работы итальянского периода (статуя «Нарцисс, смотрящийся в воду» и др.) не сохранились. В 1807 году получил звание академика петербургской АХ. Мастер позднего русского классицизма, Демут-Малиновский работал преимущественно в области монументальной и декоративной пластики, сотрудничал с архитекторами К.И. Росси, А.Н. Воронихиным, А.Д. Захаровым. Участвовал в создании скульптурного оформления наиболее значит. архит. сооружений и ансамблей Санкт-Петербурга эпохи ампира, в том числе: Казанского собора (1807-1811), Биржи (1807-1814), Горного кадетского корпуса (ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт; рельефы фасада, совместно с С.С. Пименовым, 1809-1811 годах; также группа «Плутон, похищающий Прозерпину» перед портиком, камень), Адмиралтейства (1811-1814 годах, совместно с Ф.Ф. Щедриным и Пименовым), Елагинского (1821-1822) и Михайловского (1823-1825) дворцов, арки Главного штаба («Колесница Победы» на аттике и др., медь, чеканка, 1827-1829; совместно с Пименовым), Публичной библиотеки (1829-1831), Александринского театра (1830-1831), Нарвских триумфальных ворот (1830-1833), Сената и Синода (1832-1833), Нового Эрмитажа (1841-1846). Автор надгробий М.И. Козловского (мрамор, 1802-1803) и А.Н. Воронихина (бронза, гранит, 1814-1817) в Санкт-Петербурге, М.Б. Барклая де Толли (бронза, гранит, 1818-1823) в эстонском имении Беггоф близ Тарту и памятника ему в Тарту (1846, открыт в 1849); монумента Екатерине II для подмосковного имения С.П. Румянцева Троицкое-Кайнарджи (бронза, 1833-1834); памятников Ивану Сусанину в Костроме (бронза, гранит, 1841-1843; не сохранился), князю Владимиру Святославичу в Киеве (выполнен П.К. Клодтом в граните, 1853), статуи «Русский Сцевола» (бронза, 1813, ГТГ); портретов (бюсты А.В. Суворова, 1814; Александра I, 1816; М.Н. Муравьёва, около 1820, и др.). В 1818-1846 годах осуществлял надзор за реставрацией скульптуры императорских дворцов и парков (в 1839-1844 - в Зимнем дворце, после пожара 1836). Преподавал в петербургской АХ (с 1808; с 1813 - проф., с 1833 заслуженный профессор, с 1836 ректор скульптуры); среди учеников - А.В. Логановский, А.И. Теребенёв. Отец архитектора Ивана Васильевича Демута-Малиновского. (1826-1885).
Иллюстрация:
В.И. Демут-Малиновский. «Плутон, похищающий Прозерпину». Камень. 1809-1811. Скульптурная группа перед портиком главного фасада С.-Петербургского горного института.
Архив БРЭ.