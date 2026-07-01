ДЕМУС (Demus) Отто

Австрийский историк искусства.

Учил­ся в Вен­ском ун-те у Й. Стржи­гов­ско­го. В 1930–36 хра­ни­тель па­мят­ни­ков австр. зем­ли Ка­рин­тия. В 1936–39, 1946–63 воз­глав­лял ра­бо­ту по ох­ра­не па­мят­ни­ков в Ве­не (в 1939–46 жил в Лон­до­не, ра­бо­тал биб­лио­те­ка­рем в Ин-те Вар­бур­га, пре­по­да­вал в Ин-те Кур­то). В 1963–73 проф. Вен­ско­го ун-та. Д. – один из круп­ней­ших ви­зан­ти­ни­стов , ав­тор фун­дам. ис­сле­до­ва­ний о мо­за­ич­ных ан­самб­лях; сфор­му­ли­ро­вал осн. прин­ци­пы ви­зант. хра­мо­вой де­ко­ра­ции, про­сле­дил её эво­лю­цию. Один из ос­но­ва­те­лей Австр. об-ва ви­зан­ти­ни­стов и его еже­год­ни­ка. Изу­чал так­же средневековое ис­кус­ст­во лат. За­па­да и свя­зи ме­ж­ду вост. и зап. вет­вя­ми хри­сти­ан­ско­го иск-ва. В ос­но­ве ме­то­да Д. – сти­ли­стич. ана­лиз, про­во­ди­мый в кон­тек­сте раз­ви­тия ху­дож. тра­ди­ции.

Сочинения :

The mosaics of Norman Sicily. L., 1949;

Romanische Wandmalerei. Münch., 1968. Münch., 1992;

Byzantine art and the West. L., 1970;

Гре­че­ская ико­на ос­но­ва­ния // Ви­зан­тия. Юж­ные сла­вя­не и Древ­няя Русь. За­пад­ная Ев­ро­па. М., 1973;

The mosaics of San Marco in Venice. Chi., 1984;

Die spät­go­ti­schen Altäre Kärntens. Klagenfurt, 1991;

Мо­заи­ки ви­зан­тий­ских хра­мов: Прин­ци­пы мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва Ви­зан­тии. М., 2001.