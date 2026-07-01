ДЕМУС (Demus) Отто
Австрийский историк искусства.
Учился в Венском ун-те у Й. Стржиговского. В 1930–36 хранитель памятников австр. земли Каринтия. В 1936–39, 1946–63 возглавлял работу по охране памятников в Вене (в 1939–46 жил в Лондоне, работал библиотекарем в Ин-те Варбурга, преподавал в Ин-те Курто). В 1963–73 проф. Венского ун-та. Д. – один из крупнейших византинистов, автор фундам. исследований о мозаичных ансамблях; сформулировал осн. принципы визант. храмовой декорации, проследил её эволюцию. Один из основателей Австр. об-ва византинистов и его ежегодника. Изучал также средневековое искусство лат. Запада и связи между вост. и зап. ветвями христианского иск-ва. В основе метода Д. – стилистич. анализ, проводимый в контексте развития худож. традиции.
Сочинения:
The mosaics of Norman Sicily. L., 1949;
Romanische Wandmalerei. Münch., 1968. Münch., 1992;
Byzantine art and the West. L., 1970;
Греческая икона основания // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973;
The mosaics of San Marco in Venice. Chi., 1984;
Die spätgotischen Altäre Kärntens. Klagenfurt, 1991;
Мозаики византийских храмов: Принципы монументального искусства Византии. М., 2001.