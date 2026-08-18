ДЕМУЛЕН КАМИЛЬ

ДЕМУЛЕН (Desmoulins) КАМИЛЬ - французский по­ли­тический дея­тель, ад­во­кат, жур­на­лист, один из ли­де­ров Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 века.

По окон­ча­нии кол­лежа Луи-ле-Гран в Па­ри­же ра­бо­тал ад­во­ка­том. В ию­ле 1789 года был од­ним из вдох­но­ви­те­лей штур­ма Бас­ти­лии. Ре­дак­ти­ро­вал и из­да­вал де­мо­кра­тические га­зе­ты «Révolutions de Fran­ce et de Brabant», «La Tribune des pat­rio­tes», «La France libre», на стра­ни­цах ко­то­рых про­па­ган­ди­ро­вал идеи народного су­ве­ре­ни­те­та. В ию­ле 1790 года уча­ст­во­вал в соз­да­нии клу­ба кор­дель­е­ров . В сентябре 1792 года из­бран в Кон­вент, где го­ло­со­вал за смерт­ный при­го­вор Лю­до­ви­ку XVI . Не­смот­ря на лич­ную друж­бу с М. Ро­бес­пь­е­ром, Демулен в пе­ри­од яко­бин­ской дик­та­ту­ры при­над­ле­жал к пра­во­му кры­лу яко­бин­цев, был по­ли­ти­че­ски бли­зок Ж.Ж. Дан­то­ну и по­доб­но ему пы­тал­ся най­ти ком­про­мисс с жи­рон­ди­ста­ми . В конце 1793 - начале 1794 годов из­да­вал журнал «Le vieux cordelier», в ко­то­ром тре­бо­вал от­ме­ны за­ко­на о мак­си­му­ме, смяг­че­ния ре­во­люционного тер­ро­ра (ос­во­бо­ж­де­ния аре­сто­ван­ных по по­ли­тическим де­лам, соз­да­ния «ко­ми­те­та ми­ло­сер­дия»), кри­ти­ко­вал по­зи­цию эбер­ти­стов и по­ли­ти­ку Ро­бес­пь­е­ра. 31.3.1794 Демулен вме­сте с Дан­то­ном и др. дан­то­ни­ста­ми был аре­сто­ван и по при­го­во­ру ре­во­люционного три­бу­на­ла гиль­о­ти­ни­ро­ван.

Сочинения:

Satyres, ou choix des meillieures pliéces de vers qui ont précédé et suivi la révolution. P., 1789;

Discours de la lanterne aux Parisiens. P., 1792;

Histoire des Brissotins, ou fragments de l’histoire secrète de la révolution, et des six premiers mois de la république. P., 1793.