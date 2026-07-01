Демулен (фр. Desmoulins), Камиль Бенуа (12.03.1760, Гиз ‒ 06.04.1794, Париж)

Демуле`н (фр. Desmoulins), Камиль Бенуа (12.03.1760, Гиз — 06.04.1794, Париж) — французский политический деятель. Сын судейского чиновника. Учился в коллеже Людовика Великого в Париже, где познакомился с М. Робеспьером и С. Л. М. Фрероном. С 1785 работал адвокатом, но из-за своего заикания не сделал успешной карьеры. Принял активное участие во Французской революции XVIII в. Считается, что именно Д. первым призвал 12 июля 1789 к восстанию, завершившемуся взятием Бастилии. С 1789 Д. — известный публицист и журналист. В 1789—1791 издавал популярный еженедельник «Révolutions de France et de Brabant». Вступил в Клуб кордельеров, где сблизился с Ж. Дантоном. Стал также членом Якобинского клуба. В начале 1792 участвовал в ожесточенной полемике с Ж. П. Бриссо. В апреле-мае 1792 вместе с Фрероном издавал газету «La Tribune des patriotes». После восстания 10 августа 1792 Дантон пригласил Д. на должность секретаря министерства юстиции. При поддер­жке Дантона Д. был избран депутатом от Парижа в Конвент. В сентябре—декабре 1792 издавал вместе с А. К Мерленом (из Тионвиля) газету «Les révolutions de France». Голосовал за казнь Людовика XVI. В марте—апреле 1793 — член Комитета общей обороны. Поддерживал Робеспьера в борьбе с жирондистами, однако их казнь и размах террора шокировали Д. Осенью-зимой 1793 активно боролся против эбертистов. В декабре 1793 — январе 1794 издавал газету «Le Vieux Cordelier», ставшую рупором дантонистов. Это постепенно привело к конфликту между Д. и Робеспьером, который поначалу защищал Д., но уже в январе 1794 потребовал сжечь один из номеров его газеты. Тогда же Д. был исключен из Клуба кордельеров в связи с утратой доверия. 30 марта 1794 арестован, после чего приговорен Революционным трибуналом к смертной казни и гильотинирован. Соч.: Œres de Camille Desmoulins. 3 vol. Paris, 1880—1886; Le «Vieux cordelier» / Ed. par P. Pachet. Paris, 2010. Лит.: Bertaud J.-P. Camille et Lucile Desmoulins: un couple dans la tourmente. Paris, 1986; Bonn G. La Révolution française et Camille Desmoulins. Paris, 2010; Wilhem P. Camille Desmoulins. Le premier républicain de France. Escalquens, 2014. Д. Ю. Бовыкин.