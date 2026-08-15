Демoтика

Демóтика – в египтологии: вид древнего египетского письма, а также стадия развития египетского языка. 1. Д., или демотическое письмо (от греч. δημοτικóς (γράμματα) — букв. «народное» ( письмо ); иначе «энхориальное» письмо (от греч. ἐγχώρια (γράμματα) — букв. устар. «местное») — один из трех (после иеро­глифики и иератики) видов египетского письма; непосредственно предшествовал коптскому; развился из нижнеегипетских форм курсивной иератики. Вид беглой скорописи с элементами стенографии; использовал фонетические знаки, а также лигатуры. Термин Д. ввел Геродот (II.36), противопоставляя Д. (как письмо «народное») иератике (письму «священному», т. е. жреческому). Сами египтяне называли Д. sš n š‘(t) — «письмо для документов / посланий». Демотические тексты известны начиная с VII в. до н. э. (XXVI (Саис­ская) династия, см. Египет Древний); к середине VI—V вв. до н. э. Д. превратилась в стандартный вид письма, используемый для административных, юридических, бытовых целей. В птолемеевскую эпоху (332—30 до н. э.) Д. записывались также литературные сочинения, «научные» тексты по медицине, математике и др. К началу II в. до н. э. демотическое письмо начало соперничать с греческим, однако не было последним вытеснено. В римскую эпоху (30 до н. э. — 365 н. э.) Д. продолжала терять позиции; к I—II в. н. э. (с распространением в Египте христианства) Д. сосуществовала с коптским письмом (основанным на греческом алфавите с добавлением 6 (7) демотических знаков). Последнее известное использование Д. датируется 452 н. э. ( граффити на стенах храма Исиды на о. Филэ). Д. как вид письма использовалась около 1200 лет; прошла несколько этапов развития; имела локальные различия. Из видов египетского письма Д. была дешифрована первой, положив начало одному из величайших открытий в современной науке — успешной дешифровке системы древнеегипетской письменности (см. Розеттский камень, Шампольон). 2. Как предпоследняя стадия египетского языка Д. следует за позднегипетским языком (1300—600 до н. э.) и предшествует языку коптскому (I—XIV вв. н. э.), обнаруживая сходство с обоими и (предположительно) бо`льшую близость к разговорной речи. В течение последних десятилетий изучение Д. переживает подъем. Свидетельством исключительного успеха в этой области служит издание в 2001 коллективом Восточного института (Университет Чикаго) выдающегося «Демотического словаря» под редакцией Дж. Джонсон. Лит.: Коростовцев М. А. Введение в египетскую филологию. М. 1963; Erichsen W. Demotisches Glossar. Kobenhagen, 1954; The Demotic Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago / Ed. J. H. Johnson. Chicago, 2001; Johnson J. H. Thus Wrote Onchsheshonqy. An Introductory Grammar of Demotic // Studies in Ancient Oriental Civilization. Chicago, 2000; Lexa Fr. Grammaire démotique égyptienne. Vol. I—II. Prague, 1939—1940; Parkinson R. Cracking Codes: The Rosetta Stone and Decipherment. Lоs Angeles, 1999; Quirke S., Andrews C. Rosetta Stone: Facsimile Drawing with an Introduction and Translations. New York, 1989; Spiegelberg W. Demotische Grammatik. Berlin, 1925. В. А. Головина.