Демос (греч. δῆμος ‒ «народ»)

Де`мос (греч. δῆμος — «народ») — в древнегреческих полисах название коллектива граждан, имевших право участвовать в работе народного собрания. Слово «Д.» зафиксировано уже во II тысячелетии до н. э., в памятниках микенской цивилизации , но его значение в эту эпоху остается неясным. В I тысячелетии до н. э. в различных полисах на разных стадиях их развития смысловое наполнение понятия «Д.» было неодинаковым. Так, в государствах с олигархическим правлением в Д. включались лишь лица, обладавшие земельной соб­ственностью и служившие в войске в качестве гоплитов. В полисах с наиболее развитыми формами демократии (в частности, в Афинах) в Д. входили также ремесленники, мелкие торговцы, наемные рабочие-поденщики и т. п. К расширению состава Д. нередко прибегали также греческие тираны. Однако ни в одном полисе Д. не включал в себя переселенцев из других городов (метеков), а также женщин и любые категории несвободных. Различной была и политическая роль Д. — от чисто номинальной в олигархиях до реального суверенитета при демократическом устройстве. Слово «Д.» часто употреблялось иначе: для обозначения массы простого народа в противоположность аристократам и богачам. Лит.: Osborne R. Demos: The Discovery of Classical Attika. Cambridge, 1985. И. Е. Суриков.