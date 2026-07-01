Демокрит (греч. Δημόκριτος) (ок. 460 до н. э., Абдеры ‒ ок. 370 до н. э., Абдеры)

Демокри`т (греч. Δημόκριτος) (ок. 460 до н. э., Абдеры — ок. 370 до н. э., Абдеры) — древнегреческий философ-материалист, основатель атомистического учения. Родился в городе Абдеры (Фракия), совершил путешествия в Персию, Вавилон, Индию, Египет, Эфиопию, Афины. Возможно, в Афинах он слушал Сократа, в Лампсаке — Анаксагора. Традиционно считается, что Д. был учеником своего соотечественника Левкиппа, создателя атомизма, но, поскольку Левкипп не оставил никакого письменного наследия, атомистическое учение связывают именно с Д. Из многочисленных сочинений Д. на разные темы (математика, физика, астрономия, медицина, филология, этика, история музыки и др.) до нас дошло около 300 фрагментов. Основное понятие философии Д. — вечный и неразрушимый атом как неделимая материальная частица; из вихря атомов образованы тела и весь мир . Душа, по Д., также состоит из атомов и распадается после смерти. Этика Д. — продолжение его физики: как атом есть самодостаточная частица, так человек есть самодостаточный организм, и чем более он замкнут на себе, тем более счастлив, основой счастья являются «благодушие» (эвтюмия) и «невозмутимость» (атараксия). В политике Д. был сторонником демократии, выступал за гражданский мир и подчинение государственным законам. Лит.: Асмус В. Ф. Демокрит. М., 1960; Лурье С. Я. Демокрит: ­тексты, перевод, исследования. Л., 1970. В. С. Ленская.