Демократия (от греч. δήμος ‒ «земля», «область», «народ» и κράτος ‒ «сила», «могущество», «власть»)

Демокра`тия (от греч. δήμος — «земля», «область», «народ» и κράτος — «сила», «могущество», «власть») — политическая система, в которой народ признается источником власти, граждане обладают равными политическими правами и свободами, позволяющими им участвовать в управлении общественными делами непосредственно или через своих представителей, а политические решения принимаются в соответствии с волей большинства. Термин «Д.» используется также для обозначения соответствующих принципов устройства, функционирования организаций и институтов (внутрипартийная Д., производственная Д. и др.), а также течений социально-политической мысли и общественных движений, ориентирующихся на демократические идеалы и их воплощение в общественной практике. На начальных этапах развития человеческого общества преобладала непосредственная Д. Ее примитивные формы возникли уже в первобытном обществе, когда люди жили отдель­ными сравнительно небольшими группами (род, племя ) и в условиях борьбы за выживание совместно участвовали как в производственной деятельности, так и в управлении делами рода. По мере усложнения управленческой сферы, структурно-функциональной дифференциации и формирования первых политических институтов происходило по­степенное ограничение числа людей, непосредственно участвующих в управлении социумом. Выделение в отдельную группу вооруженных мужчин, принявших на себя ответ­ственность за безопасность племени, привело к тому, что именно они стали играть главную роль в принятии решений (вождество). В Средние века формы непосред­ственной Д. были у викингов (см. Норманны), в швейцарских кантонах, в ряде городов Сев. Италии, в Новгороде Великом и Пскове, где важнейшие вопросы государственной жизни решались на народных собраниях. Однако непосредственная Д. функционировала лишь в сравнительно небольших общностях, поскольку народные собрания свободных граждан не могут охватывать большие территории и целые страны. Вплоть до конца XVIII — XIX в. демократическая практика имела эпизодический и локальный характер; в мире утвердились преимущественно монархические режимы, роль представительных институтов была ограниченной. Формировавшиеся с рубежа XVIII—XIX вв. современные формы представительной либеральной Д. включали в себя конституционализм , правовое государство , разделение властей, гарантии прав и свобод граждан, защиту меньшин­ства от произвола большинства и др. Современная либеральная Д. (для ее обозначения часто используется термин «полиархия», предложенный в 1950-е американскими исследователями Р. Далем и Ч. Линдбломом) также предполагает выборность выс­ших должностных лиц в государ­стве, чест­ные, свободные, регулярно проводимые выборы, в которых участ­вует все взрослое население страны. Граждане обладают правом претендовать на выборные должности в государстве, создавать независимые ассоциации и организации, в том числе политические; они имеют доступ к альтернативным источникам информации и реальную свободу выражения своих политических убеждений, включая критику должностных лиц, правительства, режима и социально-экономического порядка. Политические решения принимаются в процессе взаимодействия политических партий, движений и групп давления. Страны, в которых данные институты устойчиво функционируют, считаются демократическими; при этом конкретные формы Д. в различных странах складываются под влиянием исторических, национальных, географических, социально-экономических, культурных, религиозных и других факторов. Теории «плюралистической Д.» (А. Бентли, Д. Труман, Р. Даль, Р. Уэйст и др.) сосредоточивают внимание на процессе взаимодей­ствия и соревнования различных политических сил (партий, политических организаций, групп давления, общественных движений), стремящихся влиять на принятие государственных решений. Политический плюрализм рассматривается как средство против монополизации политической власти, которая имеет место в недемократических режимах. Теоретики «Д. участия» (Б. Барбер, К. Макферсон, К. Пейтман и др.) подчеркивают, что Д. должна развиваться в направлении расширения непосредственного участия граждан в управлении государством, прежде всего на местном уровне. Сторонники «совещательной» концепции Д. (Ю. Хабермас, Дж. Элстер и др.) полагают, что степень демократичности системы прямо пропорциональна количеству общественных дискуссий по актуальным вопросам, которые обеспечивают демократический характер процедурам принятия политических решений. В политической мысли и общественном сознании с древних времен существовало критическое отношение к Д. Начиная с Платона основной аргумент против Д. состоял в том, что большинство людей не обладает ни достаточными знаниями и навыками государственной деятельности, ни высокой моралью. Опыт XX в. показал, что Д. может стать средством завоевания власти экстремистскими силами, не заинтересованными в сохранении демократических свобод; она ориентирует правящую элиту на удовлетворение сиюминутных запросов населения (от которого зависит ее нахождение у власти) в ущерб стратегическим решениям, стимулирует рост социальной нетерпимости вследствие активного использования соперничающими элитами религиозных, расовых и национальных факторов в качестве инструментов политической мобилизации и ведет к чрезмерному влиянию групповых интересов, препятствующему осуществлению эффективной социально-экономической политики государства. В начале XX в. наиболее обстоятельная критика демократических идей, получивших к тому времени широкое распространение, была дана теоретиками элиты (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс), утверждавшими, что Д. не только нежелательна, но и фактически невозможна, поскольку в любом обществе политическая власть неизбежно концентрируется в руках элиты, которая лучше организована, обладает моральным и интеллектуальным превосходством над остальными гражданами и способна эффективно использовать свои ресурсы для сохранения власти. Сторонники «элитарной Д.» (Й. Шумпетер, Т. Дай, У. Домхофф и др.) считают, что институты либеральной Д. (полиархии) не препятствуют сохранению и воспроизводству элитарного характера политической власти: главную роль в демократических политических системах играют конкурирующие между собой элиты, диспропорциональное влияние на процесс принятия политических решений оказывает наиболее преуспевающая часть социума, прежде всего крупный бизнес, обладающий большими материальными ресурсами и связями, а участие в политике основной массы граждан ограничивается выборами. Широкое распространение Д. по всему миру и ее консолидация во многих странах были обусловлены следующими факторами: уровнем экономического развития (рыночная экономика, индустриализация , урбанизация, развитость массовых коммуникаций, высокая грамотность и др.); наличием значительного среднего класса, обеспечивающего стабильность и устойчивость социальной системы; распространением в обществе демократических убеждений и политической культуры (консенсус по базовым демократическим ценностям, гражданская ответственность, слабая выраженность межкультурных конфликтов и др.); развитостью гражданского общества; контролем над силовыми структурами и сведением к минимуму опасности военного переворота; отсутствием реальной внешней угрозы. Без наличия этих условий вероятность возникновения и/или укрепления демократических институтов меньше, хотя не исключена (пример Индии с ее сравнительно невысоким уровнем экономического развития). История стран развитой Д. показывает, что проблемы демократического устройства можно успешно решать. В этих странах определены пределы власти большинства и предусмотрены меры, препятствующие ограничению политических прав и свобод; основная масса населения разделяет ценности либеральной Д. и поддерживает демократические институты. В целом они превосходят другие страны по главным показателям социального и экономического развития, а граждане имеют больше возможностей для защиты своих основополагающих интересов. Д. в XXI в. считается желательной формой власти в большинстве стран мира; за счет устойчивых прямых и обратных связей Д. обеспечивает более оптимальные по сравнению с другими политическими системами взаимоотношения между государ­ством и гражданским обществом; Д. наиболее полно воплощает фундаментальные ценности равенства и свободы, дает возможность людям самим совместно определять свою судьбу, способствует формированию активной жизненной позиции и ответственности гражданина. Лит.: Lipset S. М. Political Man: the Social Basis of Politics. Baltimore (Md.), 1981; Sartori G. The Theory of Democracy Revised. Chathan, 1987; Fukuyama F. The End of History and the Last Man. London, 1992; Political Culture and Democracy in Developing Countries. Boulder (Co.), 1993; Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993; Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия . М., 1995; Held D. Models of Democracy. 2nd ed. Cambridge, 1996; Демократия в Западной Европе XX в. М., 1996; Christiano Т. The Rule of Many: Fundamental Issues in Democratic Theory. Boulder (Co.), 1996; Vanhanen Т. Prospects of Democracy: а Study of 172 Countries. London, 1997; Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997; Салмин А. М. Современная демократия: очерки становления. 2-е изд. М., 1997; Сергеев В. М. Демократия как переговорный процесс. М., 1999; Diamond L. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore (Md.), 1999; Сморгунов Л. В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии. СПб., 1999; Даль Р. О демократии. М., 2000; Его же. Демократия и ее критики. М., 2003; Mouffe С. The Democratic Paradox. London, 2000; Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 2000; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX в. М., 2003; Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М., 2004; Зидентоп Л. Демократия в Европе. М., 2004; Сен А. Развитие как свобода. М., 2004; Концепции и определения демократии. Антология. М., 2006; Политические системы и политические культуры Востока. М., 2006; Баталов Э. Л. Проблема демократии в американской политической мысли XX века. М., 2010; Его же. Американская политическая мысль ХХ века. М., 2014; Манн М. Темная сторона демократии. М., 2016. В. Г. Ледяев.