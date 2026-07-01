Демократия античная (греч. δημοκρατία ‒ «народовластие»)

Демокра`тия анти`чная (греч. δημοκρατία — «народовластие») — одна из основных форм государ­ственного устройства в античных полисах, предусматривавшая реальное, полномасштабное и непосред­ственное участие коллектива граждан в управлении государством. Термин «Д.» стал систематически употребляться в древнегреческой общественной мысли с середины V в. до н. э.; до того для обозначения соответствующего типа государственности применялось слово «исономия» (ἰσονομία — букв. «равнозаконие»). Отдельные элементы Д. (прежде всего институт народного собрания) были присущи полису с самого начала его существования. Однако как целостная политическая система Д. начала формироваться в наиболее развитых полисах (например, на Хиосе) в конце архаического периода, а в течение классического периода стала одной из наиболее распространенных форм политического устройства в греческом мире. Наиболее известной из античных Д. является афинская. Демократический строй сформировался в Афинах в результате длительного процесса, начало которому положили в 594 до н. э. реформы Солона. В конце VI в. до н. э. реформы Клисфена стали решающим шагом в складывании афинской Д., которая приобрела свою классическую форму к середине V в. до н. э. в результате деятельности таких политиков, как Фемистокл, Эфиальт, Перикл. Ввиду неукоснительного соблюдения принципа суверенитета демоса верховным и почти ничем не ограниченным органом власти в Афинах было народное собрание ( экклесия ); все остальные властные структуры (Совет Пятисот, должностные лица) были ему подотчетны. Афинская Д. была прямой; делегирование гражданским коллективом полномочий представительному органу наподобие парламента было Античности неизвестно. Практиковалась обязательная коллегиальность отправления властных функций, а при выборах должностных лиц — избрание открытым голосованием или (чаще) жеребьевка. Важную роль в управлении играла гелиэя — судебный орган , находившийся всецело в руках демоса. Афинская Д. обеспечивала свободу частной жизни граждан в рамках соблюдения законов, полное юридическое равенство граждан и право каждого на активное участие в управлении государством (обеспечивавшееся путем постоянной ротации кадров в органах власти и свободного обсуждения всех вопросов государственной жизни в экклесии), отсутствие привилегий у какой-либо группы населения по принципу знатности и богатства (не считая имущественного ценза для занятия некоторых должностей). Однако все проживавшие в Афинах лица, не входившие в гражданский коллектив (рабы, метеки , женщины), не принимали никакого участия в управлении государством, в чем заключалась историческая ограниченность античных Д. В конце V в. до н. э. афинская Д. пережила серьезный кризис, после которого приняла крайние формы, близкие к охлократии, и дважды (в 411 и 404—403 до н. э.) временно упразднялась и заменялась олигархией. Однако после восстановления в IV в. до н. э. демо­кратическое правление стало даже более стабильным и рациональным. Афинская Д. была ликвидирована в 322 до н. э.; неоднократные попытки ее восстановления давали лишь эфемерный результат, и в эпоху эллинизма в Афинах под названием Д. фактически установилась умеренная олигархия . Отношение древнегреческой общественной мысли к феномену Д. было неоднозначным. В V в. до н. э. у нее было много сторонников и идеологов в среде интеллектуальной элиты (философы Протагор и Демокрит, драматурги Эсхил и Еврипид); даже противники демократии (Псевдо-Ксенофонт) вынужденно признавали ее эффективность. Кризисные явления конца V в. до н. э. изменили преобладающий взгляд на Д. Уже Сократ жестко критиковал современное ему демократическое устрой­ство. В IV в. до н. э. среди греческих мыслителей преобладали открытые враги Д., отдававшие предпочтение олигархии или монархии (Платон, Ксенофонт), или ее скрытые противники (Исократ), хотя имелись и ее убежденные сторонники (Лисий, Демосфен). Аристотель считал Д. (имея в виду ее крайние формы) «отклоняющейся» формой правления, противопоставляя ей «правильную» политию — по сути, умеренную Д. Сходных взглядов, с некоторыми отличиями в терминологии, придерживался позже Полибий. Древнегрече­ская Д. при всех ее недостатках была одним из важнейших достижений политической практики Античности; многие ее принципы легли в основу устройства современных демократических государств, которые, впрочем, не восприняли главной черты античной Д. — ее прямого (а не представительного) характера. В рамках второй античной цивилизации — Рима Древнего — Д. не получила столь же полного воплощения, как на почве Эллады. Римская республика была в целом олигархической (хотя Полибий характеризовал ее как «смешанную форму правления» с элементами Д., олигархии и монархии). Демократические начала стали более значимыми в этой системе только в I в. до н. э., в период кризиса республики и перерождения ее в Римскую империю. Лит.: Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996; Маринович Л. П. Античная и современная демократия . М., 2007; Суриков И. Е. Солнце Эллады: История афинской демократии. СПб., 2008; Bleicken J. Die athenische Demokratie. Paderborn, 1994; Raaflaub K. A., Ober J., Wallace R. W. Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley, 2007; Rhodes P. J. Ancient Democracy and Modern Ideology. London, 2003. И. Е. Суриков.