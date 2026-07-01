Демократическое объединение Африки (РДА).

Демократи`ческое объедине`ние А`ф­рики (РДА) — политическая партия, объединившая общественно-политические силы Французской Западной и Французской Экваториальной Африки, создана при поддер­жке Французской коммунистической партии и левых сил метрополии 1 октября 1946 в Бамако на I Конгрессе РДА. В программе провозглашены задачи борьбы с империализмом, союз с прогрессивными силами метрополии, подготовка деколонизации. В 1947 насчитывала более 1 млн членов в 11 французских колониях, в Национальном собрании Франции была представлена 7 депутатами. По мере укрепления национальных демократических партий в каждой из колоний РДА все больше отходила от сотрудничества с левыми силами, профсоюзами, исключала руководителей и целые секции за несогласие с новым курсом. Власти метрополии к середине 1950-х контролировали РДА, сделав ее фактическим руководителем Ф. Уфуэ-Буаньи, представлявшего интересы национальной буржуазии и знати Берега Слоновой Кости (совр. Кот д’Ивуар). Координационный комитет РДА под его контролем поддержал 10 сентября 1958 курс правительства де Голля на создание Французского сообщества, сохранение подчиненного статуса колоний. В 1960-е РДА как межгосударственная политическая партия не выдержала «испытания независимостью», национальные секции РДА постепенно трансформировались в умеренные политические движения в независимых африканских государствах. Лит.: Полачек Й. Африканское демократическое объединение (RDA) в борьбе против колониализма, 1946—1958 гг. Прага, 1979. Н. Г. Щербаков.