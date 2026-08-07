ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 80-90-Х ГГ. ХХ В. В РОССИИ

Политическое движение в период Перестройки и « шоковой терапии ». За демократию в СССР боролось диссидентское движение и неформалы. За расширение демократии выступали и либеральные круги в КПСС , «прорабы Перестройки», позиции которых усилились в начале Перестройки. В 1989 г., с созданием Межрегиональной депутатской группы возник организационный центр сил, выступавших за ликвидацию коммунистического режима, введение многопартийности, создание рыночной экономики. Если неформалы и либеральные коммунисты первоначально выступали за демократизацию социализма, сохранение его положительных свойств, то с 1990 г. лидеры демократов изменили свою позицию и стали выступать за вестернизацию, создание капиталистического общества по западному образцу. Демократическое движение выступало в союзе с теми национальными движениями периода Перестройки, которые действовали ненасильственными методами. С 1989 г. демократы проводили в крупнейших городах России массовые манифестации, иногда собиравшие сотни тысяч граждан. Лидером демократов стал Б. Ельцин , а крупнейшей организацией – «Демократическая Россия». Часть оппозиционных организаций, либо более радикальных (Демократический союз), либо приверженных социалистическим принципам, не вошли в «Демократическую Россию», но тоже считались демократами. В 1990-1991 гг. демократы одержали победу над КПСС. Их поддержало большинство активных граждан и часть номенклатуры, которая выиграла в ходе реформ. После распада СССР демократическое движение раскололось. Часть демократов поддержала Б. Ельцина и «шоковую терапию», часть – социальную переориентацию реформ и Советы. Несмотря на то, что некоторые демократические организации, возникшие во время Перестройки, существуют до сих пор, их влияние ослабло.

Источники:

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995; Горбачев – Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992; Ельцин Б. Исповедь на заданную тему. М., 1990

Автор статьи: Шубин А.В.