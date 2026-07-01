Демократическое движение 1980‒1990-х в России

Демократи`ческое движе`ние 1980—1990-х в Росси`и — политическое движение в период Перестройки и «шоковой терапии». За демократию в СССР боролось диссидентское движение (см. Диссиденты в СССР) и неформалы (см. Неформальное движение). За расширение демократии выступали и либеральные круги в Коммунистической партии Совет­ского Союза, позиции которых усилились в начале Перестройки. В 1989, с созданием Межрегиональной депутатской группы, возник организационный центр сил, выступавших за ликвидацию коммунистического режима, введение многопартийности, создание рыночной экономики. Если неформалы и либеральные коммунисты первоначально выступали за демократизацию социализма, сохранение его положительных свойств, то с 1990 лидеры демократов изменили свою позицию и стали выступать за вестернизацию, создание капиталистического общества по западному образцу. Д. д. выступало в союзе с теми национальными движениями периода Перестройки, которые действовали ненасильственными методами. С 1989 демократы проводили в крупнейших городах России массовые манифестации, иногда собиравшие сотни тысяч граждан. Лидером демократов стал Б. Ельцин, а крупнейшей организацией — «Демократическая Россия». Часть оппозиционных организаций, либо более радикальных (Демократический союз), либо приверженных социалистическим принципам, не вошли в «Демократическую Россию», но тоже считались демократами. В 1990—1991 демократы одержали победу над КПСС. Их поддержало большинство активных граждан и часть номенклатуры, которая желала смены режима. После распада СССР Д. д. раскололось. Часть демократов поддержала Б. Ельцина и «шоковую терапию», часть — социальную переориентацию реформ и Советы. Вторая часть Д. д. потерпела поражение в 1993. Несмотря на то, что некоторые демократические организации, возникшие во время Перестройки, существуют до сих пор, их влияние ослабло. Лит.: Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995; Горбачев — Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992; Ельцин Б. Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Его же. Преданная демократия . Перестройка и неформалы . 1986—1989 гг. М., 2006. А. В. Шубин.