Демократический союз народа Финляндии (ДСНФ).

Демократи`ческий сою`з наро`да Финля`ндии (ДСНФ) — партия сотрудничества левых сил. Основан 29 октября 1944 коммунистами, членами левой (мирной) социал-демо­кратической оппозиции и отделившегося от Социал-демократической партии Финляндии (СДПФ) в 1937 Академического социалистического общества (АСО). В 1945—1948 ДСНФ составил правительственную коалицию «трех больших» партий вместе с СДПФ и Аграрным союзом. До 1966 находился в оппозиции, в 1946—1948 и в 1958—1962 был крупнейшей парламентской партией. ДСНФ ставил целью объединение всех социалистов и либералов под эгидой Коммунистической партии Финляндии (КПФ). Помимо КПФ и АСО коллективными членами ДСНФ являлись Демократический союз женщин Финляндии, Социалистическая объединенная партия, Союз товариществ Финляндии, Демократический Союз молодежи Финляндии. Участию ДСНФ в правительстве мешали внутренние противоречия в КПФ. В 1990 ДСНФ и КПФ объединились в рамках новой партии — Левый Союз. Лит.: Hallitukset ja ministerit vuodes-ta 1917. Valtioneuvosto. Helsinki, 2013; Puhakka, Sirpa. Vasemmistoliiton syn-ty. Helsinki, 2015. Т. В. Андросова.