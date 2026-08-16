ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ НАРОДА ФИНЛЯНДИИ

ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ СОЮ́З НАРО́ДА ФИНЛЯ́НДИИ (ДСНФ; Suomen kansan demokraattinen liitto) - массовая политическая организация в Финляндии .

Ос­но­ва­на 29.10.1944 Ком­пар­ти­ей Фин­лян­дии (КПФ) и ле­вы­ми со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми. В ДСНФ дей­ст­во­ва­ло как ин­ди­ви­ду­аль­ное, так и кол­лек­тив­ное член­ст­во (КПФ, Де­мо­кра­тический со­юз жен­щин Фин­лян­дии, Ака­де­мическое со­циа­ли­стическое общество и др.). Пред­ста­ви­те­ли ДСНФ вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­во Фин­лян­дии в 1944-1948 и в 1966-1971 (в 1946-1948 годах пра­ви­тель­ст­во воз­глав­лял член ДСНФ М. Пек­ка­ла). Во 2-й половине 1960-х годов КПФ фак­ти­че­ски рас­ко­ло­лась на ев­ро­ком­му­ни­стическое боль­шин­ст­во и мар­кси­ст­ско-ле­нин­ское мень­шин­ст­во. Ру­ко­во­дство ДСНФ (с 1965 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ДСНФ со­циа­лист Э. Але­ни­ус) под­дер­жа­ло ев­ро­ком­му­ни­стические по­зи­ции, на­чал­ся кон­фликт с про­со­вет­ской ча­стью КПФ во гла­ве с Т. Си­ни­са­ло. Элек­то­рат ДСНФ с 1970-х годах со­кра­щал­ся. В середине 1980-х годов КПФ окон­ча­тель­но рас­па­лась на КПФ и КПФ (един­ст­во). В 1990 году ДСНФ и КПФ во­шли в со­став пар­тии Ле­вый со­юз Фин­лян­дии (на вы­бо­рах 2003 года он по­лу­чил 9,9% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и 19 мест в пар­ла­мен­те), а КПФ (един­ст­во) в 1995 году при­ня­ла на­зва­ние КПФ. Официальный ор­ган ДСНФ - газ. «Kansan Uutiset».

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