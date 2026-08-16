ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ НАРОДА ФИНЛЯНДИИ
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ СОЮ́З НАРО́ДА ФИНЛЯ́НДИИ (ДСНФ; Suomen kansan demokraattinen liitto) - массовая политическая организация в Финляндии.
Основана 29.10.1944 Компартией Финляндии (КПФ) и левыми социал-демократами. В ДСНФ действовало как индивидуальное, так и коллективное членство (КПФ, Демократический союз женщин Финляндии, Академическое социалистическое общество и др.). Представители ДСНФ входили в правительство Финляндии в 1944-1948 и в 1966-1971 (в 1946-1948 годах правительство возглавлял член ДСНФ М. Пеккала). Во 2-й половине 1960-х годов КПФ фактически раскололась на еврокоммунистическое большинство и марксистско-ленинское меньшинство. Руководство ДСНФ (с 1965 года генеральный секретарь ДСНФ социалист Э. Алениус) поддержало еврокоммунистические позиции, начался конфликт с просоветской частью КПФ во главе с Т. Синисало. Электорат ДСНФ с 1970-х годах сокращался. В середине 1980-х годов КПФ окончательно распалась на КПФ и КПФ (единство). В 1990 году ДСНФ и КПФ вошли в состав партии Левый союз Финляндии (на выборах 2003 года он получил 9,9% голосов избирателей и 19 мест в парламенте), а КПФ (единство) в 1995 году приняла название КПФ. Официальный орган ДСНФ - газ. «Kansan Uutiset».