Демократический союз (Демократический альянс, ДС).

Демократи`ческий сою`з (Демократический альянс, ДС) — политическая партия в Южно-Африканской Республике, официальная оппозиция правящему Африканскому национальному конгрессу (АНК). ДС — наследник либеральных оппозиционных режиму апартхейда партий белого населения ЮАР. Исторически они опирались на поддержку южноафриканцев британского происхождения. Непосредственный предшественник ДС — Демократическая партия (ДП), образованная в 1989 в результате слияния ряда небольших либеральных партий. В 2000 ДП объединилась с Новой национальной партией (ННП) и приобрела современное название. В 2001 ННП вышла из альянса, однако ДС сохранил за собой место ведущей либеральной партии ЮАР, что подтвердили парламентские выборы 2004, на которых он получил 12,37 %, став крупнейшей оппозиционной АНК политической силой. ДС сумел заручиться поддержкой не только белого населения, но также и представителей «цветного» и индийского меньшинств. На следующих выборах ДС еще больше упрочил свое положение, не только увеличив представительство в Национальной ассамблее (нижней палате парламента), но и завоевав большинство мест в законодательном собрании Западного Кейпа, что позволило ему сформировать провинциальное правительство . На выборах 2014 ДС получил 22,23 % (4 млн 91 тыс.) голосов избирателей, увеличив также свое представительство в законодательных собраниях провинций. Программа ДС ставит целью построение в ЮАР открытого общества равных возможностей для всех, развитие рыночной экономики и частной собственности, обеспечение доступа к социальным благам и здравоохранению для всех, кто неспособен обеспечить себя сам, и т. д. Лидер партии — Ммуси Маймане (с 2015). Лит.: Прокопенко Л. Я., Скубко Ю. С., Шубин Г. В. Проблемы современного cоциально-экономического и политического развития ЮАР. М., 2013; ЮАР: справочник. М., 2014; Leon T. On The Contrary: Leading the Opposition in A Democratic South Africa. Cape Town, 2008. А. В. Воеводский.