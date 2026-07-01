«Демократический сговор»

«Демократи`ческий сго`вор» — правоцентристское политическое объединение в Болгарии, возникшее 10 августа 1923 в результате слияния Народного сговора, Объединенной народно-прогрессивной, Демократической и Радикальной партий. «Д. с.» создавался в противовес «старым» партиям, не способным вывести страну из кризиса. Являлся общественно-политической опорой и (до 21 июня 1931) основной правящей партией авторитарного режима, установленного в результате государ­ственного переворота 9 июня 1923. Окончательное оформление «Д. с.» произошло на его 1-м съезде в октябре 1924. Насчитывал свыше 100 тыс. членов (1950 местных организаций). Программа «Д. с.» предусматривала консолидацию государства, создание «сильной и авторитетной государ­ственной власти». В «Д. с.» входили три группировки во главе с Александром Цанковым, Андреем Ляпчевым и Атанасом Буровым. Их открытый конфликт неоднократно угрожал стабильности правительства. После поражения на парламентских выборах 1931 эти противоречия усилились. 18 мая 1932 по инициативе Цанкова произошел окончательный раскол «Д. с.» В результате государ­ственного переворота 19 мая 1934 и отмены партийной системы в Болгарии 30 октября 1934 Д. с. был запрещен и распущен. Лит.: Първанова Р. Демократическият сговор и неговото управление (1923—1931) // Исторически преглед. 1994—1995. № 3; Спасов Е. Образователната политика на правителствата на Демократическия сговор (1923—1931 г.). Търново, 2014. Г. Д. Шкундин.