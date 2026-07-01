Демократический фронт Албании (ДФА).

Демократи`ческий фронт Алба`нии (ДФА) — массовая общественно-политическая организация. Создана по инициативе Комунистической партии Албании (КПА) 16 сентября 1942 на конференции в Большой Пезе (под Тираной) под названием Национально-освободительный фронт Албании (НОФ). Ставила целью объединение всех патриотических сил страны в борьбе против итальянских (и позже германских) захватчиков и коллаборационистов. В НОФ, помимо националистов, вошли КПА и руководимые ею молодежные и женские организации. Конференция приняла решение об органах НОФ на местах — национально-освободительных советах (создавались по инициативе коммунистов с начала 1942, выполняли различные военные и административные функции). Для руководства НОФ конференция избрала временный Генеральный национально-освободительный совет. По его решению в мае 1944 в Пермете был созван Антифашистский национально-освободительный конгресс , избравший Антифашистский национально-освободительный совет Албании (АНОСА) в качестве высшего органа власти. АНОСА сформировал высший исполнительный орган — Антифашистский национально-освободительный комитет Албании (АНОКА) с функциями временного правительства. 20 октября 1944 в Берате 2-е заседание ­АНОСА решило преобразовать ­АНОКА во Временное демократическое правительство . Тогда же произошло разделение административно-государственных и политических функций; национально-освободительные советы на местах впредь должны были выполнять функции только органов государственной власти. 26 октября для руководства фронтом как общественно-политической организацией был избран общедемократический орган — Генеральный совет. В августе 1945 на I съезде НОФ был преобразован в ДФА, тогда же была принята его программа. В мае 1950 2-й съезд ДФА принял Устав фронта. ДФА действовал под руководством Албанской партии труда, имел индивидуальное членство. Высшим органом ДФА являлся съезд, созываемый раз в 4 года, а в период между съездами — Генеральный совет ДФА и избираемое им Правление. Центральным органом ДФА стала газета «Башкими» (алб. «Bashkimi» — «Единство»). Председателем Генерального совета были глава государства Э. Ходжа (1945—1986), затем его вдова Н. Ходжа (1986—1990) и глава правительства А. Чарчани (с 1990). В ходе демократических перемен в стране в 1991—1992 ДФА был распущен. Лит.: Omari L., Pollo S. The History of the Socialist Construction of Albania. Tirana, 1988; Смирнова H. Д. История Албании в XX веке. М., 2003. Г. Д. Шкундин.