Демократический блок (Блок защиты демократических свобод, ДБ)

Демократи`ческий блок (Блок защиты демократических свобод, ДБ) — массовая и наиболее влиятельная из легальных антифашистских организаций румынских трудящихся, существовавшая с мая 1935 до осени 1937. Создан по инициативе находившейся в подполье Коммуни­стической партии Румынии (КПР). Объединял часть рабочего класса, крестьянства, прогрессивной интеллигенции. Программа ДБ предусматривала борьбу за сохранение и расширение демократических свобод, против фашизации страны, за создание антифашистского Народного фронта. Организации ДБ были созданы во всех крупных городах Румынии. Председателем ЦК ДБ был избран известный историк П. Константинеску-Яшь. В конце 1935 — начале 1936 по инициативе КПР было установлено единство действий ДБ и других массовых организаций — Фронта земледельцев во главе с П. Гроза, МАДОС — демократической организацией венгерских трудящихся Румынии и группой левых социалистов во главе с К. Поповичем, заключивших соглашение о совместной антифашистской борьбе. Созданный на их основе Демократический фронт одержал победу на частичных парламентских выборах в феврале 1936 и на выборах в мест­ные органы власти весной 1937. Деятельность ДБ преследовалась властями. В феврале — марте 1936 его руководители были арестованы, над ними был инсценирован суд. Осенью 1937 в обстановке усиления реакции ДБ был распущен. Его деятельность продолжил созданный в 1937 Демо­кратический союз, существовавший до установления диктатуры Кароля II в феврале 1938. Лит.: Антонюк Д. И. О кишиневском процессе над группой антифашистов во главе с П. Константинеску-Яшь // Вековая дружба . Кишинев, 1961; Ioniță Gh. Pentru front popular antifascist în România. București, 1971; Constantinescu-Jaşi P. La lutte pour la création du Front populaire en Roumanie. București, 1972. Г. Д. Шкундин.