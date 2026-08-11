ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС - крупная французская политическая партия периода Третьей республики.
Основан 23.10.1901 умеренными республиканцами при поддержке П. Вальдека-Руссо. С 1911 года назывался Республиканско-демократической партией, с 1921 года Республиканско-демократической и социальной партией. Демократический альянс действовал на правом фланге французской политической системы, его представители выступали против монархистов и клерикалов, за парламентскую республику и экономический либерализм. Демократический альянс не имел централизованной структуры. Избранные от Демократического альянса депутаты и сенаторы не придерживались дисциплины голосования, участвовали в различных внутрипарламентских блоках. Влияние Демократического альянса на внутреннюю и внешнюю политику Третьей республики было значительным. В разные годы лидерами Демократического альянса были известные французские политические деятели - Р. Пуанкаре, Л. Барту, П. Дешанель, П. Вальдек- Руссо, П. Рейно, П. Э. Фланден. С падением Третьей республики в 1940 году партия прекратила своё существование.