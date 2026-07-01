ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
КО́НГО (Congo), Демократическая Республика Конго (République Democratic du Congo) - демократическая Республика Конго (République Democratic du Congo).
Общие сведения
Конго - государство в Центральной Африке. На западе имеет выход к Атлантическому ок. (длина береговой линии 37 км). Граничит на севере с Центральноафриканской Республикой и Суданом, на востоке с Угандой, Руандой, Бурунди и Танзанией, на юге с Замбией и Анголой, на западе с Республикой Конго. Площадь 2344,8 тыс. км2 (3-е место в Африке после Судана и Алжира). Население 64,1 млн. человек (2008 год). Столица - Киншаса. Официальный язык - французский; национальные языки - киконго (конго), лингала, суахили, чилуба (луба). Денежная единица - конголезский франк. Административно-территориальное деление: 11 провинций.
Н.В. Виноградова.
Государственный строй
Конго - унитарное государство. Конституция принята на референдуме 18-19 декабря 2005 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства - президент, избираемый всеобщим тайным голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президентом может быть избран конголезец по рождению, достигший 30 лет, обладающий всей полнотой гражданских и политических прав. Президент руководит вооруженными силами и возглавляет правительство.
Высший орган законодательной власти - двухпалатный парламент. Нижняя палата - Национальное собрание (500 депутатов, избираемых всеобщим голосованием населения). Верхняя палата - Сенат (108 мест, сенаторы выдвигаются провинциями). Срок полномочий Сената и Национальные собрания 5 лет.
Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством во главе с премьер-министром. Премьер-министр (при одобрении большинства членов парламента) и министры назначаются президентом.
В Кого существует многопартийная система. Ведущие политические партии - Народная партия за восстановление и демократию, Объединённая лумумбийская партия.
Природа
Рельеф.
Центральная и западная части территории располагаются в пределах замкнутой внутриматериковой Конго впадины и окружающих её краевых поднятий. С юга на север, а ниже г. Кисангани – с востока на запад всю территорию страны пересекает р. Конго (в верхнем течении - Луалаба). В среднем течении р. Конго распространены древние озёрно-аллювиальные равнины (300-380 м), чётко дифференцированные по высоте. Равнины нижнего уровня (300-310 м) - самые низменные районы страны - имеют минимальное превышение над поймой реки и её основных притоков, регулярно затапливаются и б. ч. заболочены. От них резким уступом, при прорезании которого реки образуют серии порогов и водопадов, отделены равнины верхнего уровня. В целом от центра к периферии впадины Конго высота равнин повышается. Краевые части впадины занимают столовые плато высотой 500-600 м; в южной части страны их высоты превышают 1200 м. На западе впадину Конго от узкой полосы прибрежной низменности Атлантического ок. отделяет серия структурно-денудационных плато (Хрустальные горы, горы Майомбе), повышающихся с севера на юг. Прорезая их, р. Конго образует серию водопадов Ливингстона. На крайнем севере и юге К. распространены цокольные равнины, на севере образующие южный склон плато Азанде; на юге - плато Лунда (область водораздела Конго - Замбези). В юго- восточной части Кого расположены блоковые и складчато-блоковые горы Митумба, песчаниковые плато Кунделунгу и Маника, разделённые широкими тектоническими впадинами.
Наиболее возвышенным и расчленённым рельефом отличается восточная окраина страны, охватывающая краевую зону Восточно-Африканского плоскогорья. Вдоль вост. границы страны протягивается Восточно-Африканская рифтовая система. Краевые части системы представлены горными массивами выс. 2000–3000 м (горы Митумба, Угома); наибольшей высоты достигает горстовый массив Рувензори (5109 м - пик Маргерита, высшая точка Конго). В горах Вирунга имеются действующие вулканы: Ньямлагира и Ньирагонго. Днища грабенов заняты крупными тектонич. озёрами (Альберт, Эдуард, Киву, Танганьика, Мверу и др.).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Teppитория Конго занимает обширную часть докембрийской Aфриканской платформы. Oна почти полностью охватывает архейский кратон Конго (Центральноафриканский), a также фрагменты обрамляющих его позднепротерозойских складчатых структур: Kибарского пояса (возраст стабилизации 1,2-1,0 млрд. лет) на востоке, Катангской системы на юго-востоке и Западно-Kонголезской системы на западе (0,65 млрд. лет). Ha крайнем юго-востоке расположена оконечность раннепротерозойского кратона Бангвеулу. B тылу Западно-Конголезской системы находится блок раннепротерозойских и архейских пород. Фундамент кратона Конго выступает на поверхность в двух поднятиях на северо-востоке и в центральной части страны, разделённых синеклизой Конго; образован мигматит-гранулито-гнейсовым комплексом, амфиболитами, кварцитами и метаморфизов. вулканогенно-осадочными толщами верхнего архея.
В южной части страны породы фундамента прорваны крупным габбро-перидотит-анортозитовым массивом и гранитными интрузиями раннепротерозойского возраста. C зеленокаменными поясами в северо-восточной части кратона связаны месторождения руд железа и золота. Наиболее древние отложения чехла кратона относятся к верхней части нижнего протерозоя и верхнему протерозою, они вскрываются по периферии синеклизы Конго. Выше на востоке залегают континентальные угленосные и пестроцветные отложения верхнего карбона - нижней юры (комплекс Кару), а на севере и западе - терригенные осадки мела. Континентальные кайнозойские отложения (эоцен - плейстоцен) распространены как в синеклизе, так и по периферии массива Касаи, в северо-восточной части которого, а также на плато Кунделунгу на юго-востоке страны имеются многочисленные трубки алмазоносных кимберлитов мелового возраста.
Кибарский складчатый пояс сложен верхнепротерозойским кварцитосланцевым комплексом, включающим блоки архейских и протерозойских метаморфич. пород и прорванным рифейскими гранитами (в т. ч. оловоносными), редкометалльными пегматитами и золотоносными кварцевыми жилами. Катангская и Западно-Kонголезская складчатые системы образованы карбонатно-терригенными толщами среднего и верхнего рифея с медным и медно-кобальтовым оруденением. Ha крайнем западе страны, на побережье, распространены нефтегазоносные мелководно-морские меловые и кайнозойские отложения, включающие горизонты фосфоритов и соляных пород (эвапоритов).
Вдоль восточной границы Конго протягивается запалная ветвь Восточно-Африканской рифтовой системы (грабены озёр Альберт, Эдуард, Киву, Танганьика), к которой приурочены центры карбонатитового, щелочного и щёлочно-базальтового вулканизма позднекайнозойского возраста (вулканические поля Bирунга, Юж. Kиву). К северу от оз. Киву - действующие вулканы Ньямлагира, Ньирагонго, а также крупное фумарольное поле Май-я-мото.
Полезные ископаемые. Страна занимает 1-e место в мире по запасам руд кобальта (32,8% мировых запасов, 2005 год). В Африке Конго лидирует по запасам руд олова и вольфрама, занимает 2-е место по запасам руд меди и цинка, 3-е место - руд тантала, 4-е место - алмазов (2005 год). В недрах Кого заключены крупные запасы руд германия. Важнейшими полезными ископаемыми также являются нефть, природный газ, уголь, золотые и серебряные руды.
Крупные стратиформные месторождения комплексных (медно-кобальтовых, медно-полиметаллических) руд локализуются на юго-востоке Конго, в пров. Катанга, где они образуют Меденосный пояс Центральной Африки (месторождения Мусоши, Руаши, Тенке-Фунгуруме и др.). В значительных количествах руды содержат германий, серебро, кадмий, золото, платину, уран и др. (напр., запасы германия в комплексных медно-цинковых рудах месторождения Кипуши являются крупнейшими в мире). Здесь же расположены важные месторождения руд урана (Шинколобве, Свамбо). Запасы руд вольфрама и олова сконцентрированы в гидротермальных (Калима, Пуниа и др.), редкометалльных пегматитовых (Маноно, Эзезе и др.) и россыпных (горнорудный p-н Маниема) месторождениях на востоке страны. На востоке Конго находится т. н. редкометалльное сердце Aфрики - сосредоточение комплексных редкометалльных пегматитовых месторождений с крупными запасами руд бериллия, тантала, ниобия, лития (Маноно, Кобо-Кобо, Эзезе, Чонка и др.), редкометалльных карбонатитовых месторождений (Луэше, Бинги) со значительными запасами руд ниобия, а также россыпных месторождений танталониобатов (напр., уникальная россыпь Идиба). Запасы алмазов (главным образом технических) сосредоточены в коренных и россыпных месторождениях (Бакванга, Чиманга, Луби, Касаи и др.) в провинциях Западной Касаи и Bосточной Касаи.
Небольшие по запасам месторождения нефти и природного горючего газа (Mибале, Mвамбе, Mотоба и др.) приурочены к узкой прибрежной полосе и шельфу. Основные месторождения каменного угля локализуются в пров. Катанга в пределах двух угленосных бассейнов - Лукуга (на северо-востоке провинции) и Луэна-Луалаба (в южной части). В северо- восточной части Конго имеются коренные месторождения руд золота (рудные pайоны Kило, Mото и др.), а также месторождения руд железа (Ами, Кодо, Тина и др.). Значительно по запасам месторождение марганцевых руд Кисенге (в южной части). На западе страны находятся месторождения бокситов в латеритных корах выветривания, а также залежи фосфоритов. Ha многих месторождениях Меденосного пояса Центр. Африки встречается высококачественный ювелирно-поделочный малахит (т. н. азурмалахит), состоящий из чередующихся слоёв азурита и малахита. Известны также месторождения асбеста, слюды, барита, серы и природных строит материалов.
Климат.
Территория Конго лежит в пределах экваториального и субэкваториального климатических поясов. Для части страны, расположенной между 3° с. ш. и 3° ю. ш., характерен постоянно-влажный экваториальный климат с двумя максимумами осадков (с марта по май и с сентября по ноябрь). Во впадине Конго и на окружающих её плато ср. темп-ры самого тёплого месяца (марта или апреля) 26-27 °C, самого холодного (июля или августа) - от 23 до 25 °C; суточные амплитуды температуры больше годовых, но не выше 10-15 °C. Среднегодовое количество осадков 1500-2000 мм.
В южной части и на крайнем севере Конго климат субэкваториальный, с дождливым летним и сухим зимним сезонами; продолжительность сухого сезона у северной границы Конго не превышает 2-3 мес (декабрь - февраль), на юге достигает 5-7 мес (с апреля - мая по сентябрь - октябрь). Годовые амплитуды температур выше, чем в экваториальном климате; суточные амплитуды нередко превышают 20 °C. Макс. темп-ры наблюдаются перед наступлением сезона дождей (до 28 °C на севере; до 24 °C на юге); зимой средние температуры составляют около 24 °C на севере и 18 °C на юге. По мере удаления от экватора среднегодовое количество осадков уменьшается: до 1300-1500 мм на крайнем севере и до 1000-1200 мм на крайнем юге.
В горных районах восточной части Конго годовые амплитуды температур не выше 1–2 °C; на высоте 1500 м в течение года средняя температура 20 °C, отмечается высокая относительная влажность. На наветренных склонах гор выпадает до 2500 мм осадков в год (на склонах массива Рувензори - до 4000 мм).
Внутренние воды.
Речная сеть очень густая и многоводная. Свыше 9/10 территории страны принадлежит бассейну р. Конго; на востоке - незначительная часть территории относится к бассейну р. Нил. Крупнейшие реки: Конго и её правые (Луфира, Лувуа, Арувими, Итимбири, Монгала, Убанги) и левые (Ломами, Лулонга, Руки, Ква) притоки. На востоке частично в пределах страны расположены крупные озёра: Альберт, Эдуард, Киву, Танганьика, Мверу. Во впадине Конго находятся крупные мелководные озёра Маи-Ндомбе и Тумба.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 900 км3/год (25% всех ресурсов Африки). По уровню водообеспеченности (1283 м3/чел. в год) Конго занимает 1-е место в Африке; по объёму потенциальных гидроэнергетических ресурсов (44 тыс. МВт) - одно из ведущих мест в Африке. Для хозяйств. целей используется не более 1% имеющихся водных ресурсов (из них 61% идёт на коммунально-бытовое водоснабжение, 23% расходуется на нужды сельского хозяйства, 16% потребляют промышленные предприятия).
Почвы, растительный и животный мир.
Леса занимают 58% территории страны; саванны, редколесья и злаковники - около 25%. В пределах впадины Конго - второй в мире по площади массив ненарушенных вечнозелёных экваториальных лесов (гилей). Характер растительности зависит от особенностей увлажнения и рельефа. Западная, низменная часть страны в среднем течении р. Конго занята заболоченными, постоянно затопляемыми лесами; на склонах впадины их сменяют постоянно-влажные вечнозелёные экваториальные леса. В лесах много ценных древесных пород: дающие высококачественную древесину красное, жёлтое, эбеновое дерево, лимба, агба, ироко, а также масличная пальма, копаловое дерево, различные каучуконосы и др. Для краевых поднятий севера, запада и юга страны характерны парковые высокотравные саванны в сочетании с галерейными лесами по долинам рек. На юго-востоке (в пров. Катанга) распространены листопадные саванновые леса миомбо. В горах восточной части Конго выражена высотная поясность: горные влажные вечнозелёные леса у верхней границы леса (3000-3500 м) сменяются зарослями бамбука, выше расположены афро- субальпийский (с господством древовидного вереска) и афро-альпийский (с древовидными крестовниками и лобелиями) высотные пояса.
Под гилеями развиты мощные красно- жёлтые ферраллитные почвы; под постоянно затопляемыми заболоченными лесами - гидроморфные латеритные глеевые почвы. Под листопадными редколесьями сформировались феррозёмы, под саваннами - красные ферраллитные почвы с резко выраженным сезонным иссушением профиля, местами выражены плотные поверхностные железистые коры.
Уровень биологического разнообразия очень высок: известно 11 тыс. видов высших растений (из них 10% видов эндемичны), 450 видов млекопитающих, около 1150 видов птиц (из них 345 видов - гнездящиеся), св. 300 видов пресмыкающихся, св. 200 видов земноводных и св. 100 видов рыб. В равнинных лесах обитают африканский лесной слон, лесные дукеры, окапи, кистеухая и лесная свиньи, панголины, разнообразные приматы (в т. ч. карликовый шимпанзе и западная горилла) и др. В горных районах востока страны высок эндемизм насекомых и птиц. К числу эндемиков относится также горная горилла, крупнейшая популяция которой сохранилась в нац. парке Вирунга. На заболоченных берегах обычен бегемот, численность популяции которого сокращается; крокодилы. Для саванн и редколесий характерно большое разнообразие травоядных млекопитающих: различные виды антилоп (антилопа топи, ориби, большой куду, канна и др.), африканский буйвол, бурчеллова зебра, жираф, слон, чёрный и белый носороги, бородавочник; из хищных встречаются лев, гепард, леопард, полосатый шакал, пятнистая гиена, гиеновидная собака.
Состояние и охрана окружающей среды.
Темпы обезлесения составляют 0,4%, осн. причины сведéния лесов – коммерч. лесозаготовки и расширение сельско-хозяйственных угодий. Наименьшему антропогенному воздействию подверглись труднодоступные заболоченные леса в среднем течении р. Конго; в наибольшей степени изменены горные леса восточной части Конго, отличающейся макс. плотностью населения. Угроза снижения биологического разнообразия связана с браконьерской охотой (мясо диких животных составляет до 75% рациона питания сельского населения Конго), а также с последствиями вооруженных конфликтов. Под угрозой исчезновения находятся 55 видов высших растений, 40 видов млекопитающих и 28 видов птиц. В прибрежных районах Конго отмечается нефтяное загрязнение.
В Конго созданы 83 охраняемые природные территории, занимающие 8,3% пл. страны. В список Всемирного наследия включены национльные парки Вирунга (1979 год), Кахузи-Биега (1980 год), Гарамба (1980 год), Салонга (1984 год) и национальный резерват Окапи (1996 год); все они имеют статус объектов, находящихся в опасности. К водно-болотным угодьям международные значения, где сосредоточены места гнездования и зимовки водоплавающих птиц, отнесено 866 тыс. га территории.
Население
Большинство населения Конго (85%) - народы банту (луба, конго, нгала, монго, тетела, сонге, нанди, яка, чокве, пенде, бемба, лега, куба, луэна, лунда, теке). На севере и востоке живут народы, говорящие на языках убангийской подсемьи адамава-убангийских языков (7%): занде, нгбака и др. Народы, говорящие на нило-сахарских языках (10,1%), населяют северо-восток (мангбету, ленду, алур).
Естественный прирост населения 3,1% (2008 год). Рождаемость (43 на 1000 жителей) более чем втрое превышает смертность (11,9 на 1000 жителей). При высоком уровне фертильности (6,3 ребёнка на 1 женщину) высока и младенческая смертность (83,1 на 1000 живорождённых; 2008 год). Население страны молодое: срений возраст 16,3 года. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 47,1%, населения трудоспособного возраста (15-64 года) 50,4%, лиц 65 лет и старше 2,5% (2008 год). Срелняя ожидаемая продолжительность жизни 54 года (мужчины - 52,2, женщины - 55,8 года; 2008 год). В срелнем на 100 женщин приходится 99 мужчин. Средняя плотность населения 27 человек/км2 (2008 год). Наиболее плотно заселены районы на крайнем западе (ср. плотность населения в столичной провинции св. 960 человек/км2, в пров. Нижнее Конго 78,4 чел./км2) и на востоке страны (св. 92,4 человек/км2 в пров. Севернго Киву и 67,3 чел./км2 в пров. Юж. Киву). Наименьшая плотность населения в юго-вост. пров. Катанга (9,8 чел./км2). Городское население около 32%. Крупные города (тыс. чел., 2008 год): Киншаса (9167), Лубумбаши (1628), Мбужи-Майи (1474), Колвези (932,3), Кисангани (592,2), Бома (508,3), Кананга (507,8), Ликаси (496,6). Экономически активное нас. 15 млн. человек (2006 год); в сельском хозяйстве занято 65% работающих, сфере услуг - 19%, промышленности - 16%. Уровень безработицы 85%.
Религия
По различным оценкам (2007 год), от 40 до 55% населения Конго - католики, от 20 до 42% - протестанты (лютеране, англикане, пресвитериане, методисты, баптисты, меннониты, пятидесятники и др.), ок. 10% - адепты афрохристианских синкретич. культов (преим. кимбангизма), от 5 до 10% - мусульмане. Имеются также приверженцы традиционных религиозных верований.
На территории Конго действуют 6 митрополий и 41 епархия Римско-католической церкви, 1 митрополия и 1 епархия Александрийской православной церкви. Большинство протестантских организаций объединяет Церковь Христа в Конго (основана в 1942 году).
Исторический очерк
Конго с древнейших времён до обретения независимости. Каменные орудия, обнаруженные в верховьях рек Касаи, Луалаба, Луапула, свидетельствуют о заселении территории К. в эпоху раннего палеолита и относятся к эпохе Ашель. Для т. н. среднего каменного века характерна тумбийская культура (разновидность культуры Санго; 55-45 тыс. лет назад), культура Лупембе (30-15 тыс. лет назад) и др. Поздний каменный век представлен стоянками читольской культуры (15–3 тыс. лет назад) на плато Бена- Читоле (пров. Катанга) и в окрестностях г. Киншаса. Самые ранние свидетельства обработки металла (метеоритного железа; серединаV века до н. э.) обнаружены в пров. Катанга; предположительно здесь существовал один из древнейших центров чёрной металлургии в Африке.
Автохтонным населением Конго считаются пигмеи, сан (бушмены) и кой-коин (готтентоты). В начале I тысячилетия н. э. они были вытеснены в лесные районы народами банту. В начале IX века на севере пров. Катанга появились первые политич. образования, относящиеся к культуре Кисале. В XIII-XVI веках на территории Конго сложились государственные образования (именуются иногда империями и королевствами) Конго, Матамба, Нгойо, Куба, Луба, Лунда, Касонго.
Первыми из европейцев Конго в 1480-х годы посетили португальцы, возглавляемые Д. Каном. В XVI веке левобережье р. Конго вошло в основной район португальской работорговли. Проникновение европейцев встретило упорное сопротивление местного населения. В 1491 году правитель государства Конго при поддержке португальцев расправился с африканцами, выступившими против насильств. христианизации. В 1703 году в Конго возникло антиевропейское движение (т. н. антонианская ересь), ставившее целью восстановить единое государство под властью сильного правителя. В 1706 году движение приняло форму открытого вооруженного восстания. В начале 1709 году оно было подавлено конголезской знатью. Развитие работорговли, постоянные междоусобицы стали причиной децентрализации и постепенного упадка государств региона.
В конце XIX века территория Конго стала объектом соперничества европ. государств. В 1876 году бельгийский король Леопольд II организовал под своим председательством Международую африканскую ассоциацию (в 1880-х годах получила наименование Международная ассоциация Конго; МАК). В 1878 году была создана бельгийская компания «Комитет по изучению Верхнего Конго». В последующие годы королевские эмиссары заключили с местными вождями ряд договоров, позволивших Леопольду II установить контроль над левобережьем р. Конго. Берлинская конференция 1884-1885 годов признала Леопольда II сувереном захваченных территорий, получивших название «Независимое государство Конго» (НГК). Фактически завоевание земель НГК завершилось лишь в конце XIX века (см. Тетела восстания 1895, 1897-1900, 1900-1908 годы; «Война против арабов и суахили» 1892-1894 годы).
Главной экспортной отраслью НГК стал натуральный каучук. Леопольд II передал около 50% общей площади НГК в собственность или концессию частным компаниям, получившим монополию на эксплуатацию каучуконосов, а также право облагать местное население повинностями и взимать натуральные налоги, в т. ч. в виде каучука. В 1890 году началось строительство железной дороги. Из-за сложных климатич. условий первая линия Матади - Леопольдвиль, протяжённостью 435 км, была открыта лишь в 1898 году (её строительство завершилось в 1909 году). В 1888 году в НГК была создана колониальная армия - «Форс пюблик», в 1894 году введена воинская повинность.
Экономическое освоение Конго осуществлялось силами африканцев, которые жестоко карались за неуплату налогов или отказ от несения трудовой повинности. В начале XX века в европейской печати развернулась кампания против злоупотреблений режима Леопольда II. 15 ноября 1908 года Леопольд II был вынужден подписать декрет о преобразовании НГК в колонию Бельгии - Бельгийское Конго (БК).
В годы Первой мировой войны колониальные войска БК совместно с британскими и французскими союзниками принимали участие в военных действиях в районе оз. Танганьика, в Камеруне, на границе с Руандой-Урунди. В этот период крупные европ. компании увеличили добычу в БК полезных ископаемых. Разработка недр сопровождалась развитием горнодобывающей промышленности, транспортной системы, энергетики, складыванием крупных промышленных центров в провинциях Катанга, Киву и в г. Леопольдвиль (ныне г. Киншаса).
В 1920-1930-х годах в БК начался подъём национально-освободительного движения, появились многочисленные религиозно-политические движения и секты (кимбангизм, тайное общество «людей-леопардов» и др.). В 1946 году африканцы добились права на создание профсоюзов. В конце 1940-х - начале 1950-х годов были образованы различно культурно-просветительские организации, а затем политические партии, выступавшие с требованием предоставления БК независимости. В 1958 году создана партия Национального движение Конго (НДК) во главе с П. Лумумбой, в 1959 году - партия Альянс народа баконго (АБАКО) под руководством Ж. Касавубу (на основе действовавшей с 1950 года просветительской организации). В 1959 году в Леопольдвиле вспыхнуло антиколониальное восстание, которое вскоре охватило многие районы страны. Попытки правящих кругов Бельгии с помощью частичных реформ погасить восстание провалились. На Брюссельских конференциях «круглого стола» 1960 году бельгийское правительство заявило о предоставлении БК независимости.
Конго после обретения независимости.
30 июня 1960 года бельгийский король Бодуэн I провозгласил образование независимой Республики Конго (РК). Её президентом был избран Ж. Касавубу, премьер-министром - П. Лумумба. Независимая политика Лумумбы вызвала недовольство сторонников сохранения тесных контактов с бывшей метрополией. В результате антиправительственного мятежа военных 5 июля 1960 года Лумумба был фактически отстранён от власти, в РК введено около 10 тыс. бельгийских солдат. Воспользовавшись сложной внутриполитич. ситуацией, лидеры этнорегиональных партий М. К. Чомбе и А. Калонжи объявили о создании в пров. Катанга и в южной части пров. Касаи независимых государств. 5 сентября 1960 года декретом президента Лумумба был официально лишён поста премьер-министра и вскоре убит. 14 сентября 1960 года начальник генштаба конголезской национальной армии полковник С.С. Мобуту, при поддержке Бельгии и США, совершил государственный переворот. Власть оказалась в руках временного органа - Коллегии генеральных комиссаров.
Сторонники П. Лумумбы объявили о формировании собственного правительства в г. Стэнливиль (ныне Кисангани). В ноябре 1960 года его возглавил А. Гизенга, занимавший должность заместителя премьер-министра в правительстве Лумумбы. В августе 1961 года было образовано новое правительство РК во главе с С. Адулой. Стремясь урегулировать внутриполитический кризис, Адула включил в состав правительства Гизенгу (заместитель премьер-министра, выведен из состава в 1962 году). В 1962-1963 годы Юж. Касаи и Катанга были воссоединены с РК. 1 августа 1964 года вступила в силу конституция страны, установившая федеративное устройство государства. РК была переименована в Демократичесскую Республику Конго (ДРК).
Политика правительства не привела к стабилизации положения. В октябре 1963 года сторонники П. Лумумбы создали Национальный совет освобождения, ставший руководящим органом повстанческого движения. В апреле 1964 года была сформирована Нароная армия освобождения, которая к августу взяла под контроль 2/3 территории страны. В сентябре 1964 года повстанцы провозгласили образование Народной Республики Конго со столицей Стэнливиль. В ноябе 1964 года в ходе операции «Красный дракон», осуществлённой при поддержке военных сил Великобритании, Бельгии и США, повстанческая республика была уничтожена.
24 ноября 1965 года в результате государственного переворота к власти пришёл С.С. Мобуту, запретивший деятельность всех политических партий и организаций (единственной разрешённой партией стала созданная в 1967 году партия Народное движение революции). Армейское командование провело ряд административных реформ, направленных на укрепление власти центрального правительства (число провинций сокращено, провинциального собрания преобразованы в провинциальные советы с правом совещательного голоса, правительства провинций упразднены, исполнит. власть в провинциях передана губернаторам). На рубеже 1960-1970-х годов была принята официальная доктрина, получившая название «подлинного заирского национализма». Главным общенациональными задачами декларировались достижения экономической самостоятельности страны, отказ от европейских социально-экономических и политических институтов. 27 октября 1971 года ДРК была переименована в Республику Заир (РЗ). Правительству Мобуту, однако, не удалось добиться существенного изменения структуры экономики, основу которой по-прежнему составлял экспорт сырья. В середине 1970-х годов в РЗ начался затяжной социально-экономич. и внутриполитический кризис.
В 1982 году члены парламента РЗ выступили с критикой режима личной власти президента и образовали партию Союз за демократию и социальный прогресс (ЮДПС). В 1990 году Мобуту объявил о введении многопартийной системы, однако уже в 1993 году начал жестокие преследования оппозиционной политической организаций.
В 1996 году в восточные районы страны вторглись вооруженные отряды руандийских хуту. Уничтожение ими местных тутси (баньямуленге), осуществлявшееся с молчаливого согласия правительства РЗ, спровоцировало начало гражд. войны (т. н. 1-я конголезская война 1996-1997 годов). Против правительства Мобуту выступил Альянс демократич. сил за освобождение Конго-Заира (АДСОКЗ) во главе с Л.Д. Кабилой. К восставшим присоединились тутси, обвинившие правительство РЗ в попустительстве хуту.
В мае 1997 года отряды АДСОКЗ вошли в Киншасу, Мобуту был свергнут, власть перешла к Кабиле, стране возвращено прежнее название - ДРК. Новый президент тут же удалил бывших союзников тутси из структур власти. Летом 1998 года он санкционировал высылку из страны всех иностранных военных и гражданских чиновников (преим. тутси) и расформировал подразделения конголезской армии, укомплектованные тутси. Политика Кабилы привела к новой гражд. войне (т. н. 2-я конголезская война 1998-2002 годы), в которую оказались втянуты граничащие с ДРК государства.
На стороне правительственных сил выступили Ангола, Намибия, Зимбабве, вооруж. отряды руандийских и бурундийских хуту. Им противостояли военно-политическое Конголезское объединение за демократию, Движение за освобождение Конго, а также военные силы Бурунди, Руанды и Уганды. В июле 1999 года в г. Лусака (Замбия) было подписано соглашение о прекращении огня. Для контроля за его исполнением Совет Безопасности ООН учредил 30 ноября 1999 года Миссию ООН в ДРК (МООНДРК). Однако ни повстанцы, ни соседние с ДРК государства не выполнили условий договора.
В начале 2001 года Л.Д. Кабила был убит. Президентом страны стал его сын - Ж. Кабила. В июле 2002 года в г. Претория (ЮАР) было подписано мирное соглашение между ДРК и Руандой, в сентябре 2002 года в г. Луанда (Кения) - между ДРК и Угандой. 2 апреля 2003 года завершились переговоры между правительством ДРК, политическими партиями и оппозиционными вооруженными группировками (т. н. Межконголезский диалог), в ходе которых были достигнуты соглашения о политич. урегулировании конголезского кризиса. На время переходного периода руководство страной было возложено на Ж. Кабилу и его заместителей - А. Йеродиу, А.З. Нгому, а также на представителей вооруженной оппозиции – Ж.П. Бембу и А. Руберву. В ходе 2-й конголезской войны погибло около 4 млн. человек.
В 2004 году в стране введена многопартийная система, в декабре 2005 года принята новая Конституция ДРК, предусматривающая изменение с февраля 2009 года административно-территориального деления страны. Президентские выборы 2006 года (проходили в два тура) завершились победой Ж. Кабилы. На парламентских выборах наибольшего успеха добились пропрезидентская Народная партия за восстановление и демократию и Объединённая лумумбийская партия.
В марте 2007года в Киншасе началась операция по разоружению военизированной охраны лидера Союза в поддержку нации (СПН) Ж.П. Бембы, главного соперника Ж. Кабилы на президентских выборах. Охрана Бембы оказала вооруженное сопротивление правительственным силам, что стало причиной очередного внутриполитич. кризиса. Бемба был вынужден покинуть страну. 24 мая 2008 года на основании ордера Международного уголовного суда в Гааге Бемба был задержан в Брюсселе по обвинению в преступлениях против человечности, совершённых им на территории ЦАР с октября 2002 года по март 2003 года. В конце августа 2008 года на востоке Конго (провинции Сев. Киву и Юж. Киву) начались столкновения между правительственными войсками и формированиями ген. Л. Нкунды.
Дипломатические отношения между СССР и Конго установлены 7 июля 1960 года. В период правления С.С. Мобуту двусторонние связи практически не развивались. С конца 1990-х годов правительство ДРК выступает за установление тесного политического взаимодействия с Россией, прежде всего в рамках международной организаций. РФ поддерживает усилия МООНДРК по политическому урегулированию конголезского кризиса.
Хозяйство
ДРК - аграрная страна, располагающая самым мощным среди государств Тропической Африки экономическим потенциалом. С середины 1970-х годов экономика находится в состоянии глубокого кризиса, который усугубляется хронической внутриполитической нестабильностью. Широкое распространение получили теневой бизнес, незаконные разработки природных ресурсов и их вывоз за границу. Государственый бюджет почти на 60% формируется за счёт внешних источников - донорской помощи и кредитов, поступающих из отдельных государств (страны ЕС, США, КНР) и международных организаций (МВФ, Всемирный банк и др.). Тенденции к выходу из затяжного кризиса наметились только к середине 2000-х годов. Прирост реального ВВП в 2008 году составил 6,3%. Приоритетными направлениями экономич. деятельности объявлены восстановление промышленных мощностей (в т. ч. объектов энергетики), сельско-хозяйственного производства, транспортной инфраструктуры, снижение уровня бедности.
Объём ВВП 18,8 млрд. долл. (по паритету покупательной способности; 2007 год); в расчёте на душу населения 300 долл. Индекс человеческого развития 0,411 (2005 год; 168-е место среди 177 стран мира). В структуре ВВП на долю сельского хозяйства приходится 55%, сферы услуг - 34%, промышленности - 11%. К началу 2008 года внешняя задолженность составила 11,5 млрд. долл., уровень инфляции - 20%.
Промышленность.
Добыча полезных ископаемых (базируется на богатейшей минерально-сырьевой базе) и первичная переработка минер. сырья обеспечивают 10,4% ВВП (2007 год) и ок. 80% валютных поступлений. Наиболее важную роль играет добыча руд кобальта (в пересчёте на металл - 22 тыс. т в 2005 год; пров. Катанга) и меди (92 тыс. т; пров. Катанга), алмазов (30,3 тыс. кар; провинции Зап. Касаи и Вост. Касаи, Экваториальная, Нижнее Конго, Восточная, Маниема), золота (4,2 т; пров. Восточная), серебра (53,6 т), цинка (15 тыс. т), олова (2,8 тыс. т; провинции Катанга, Маниема, Сев. Киву и Юж. Киву), германия (2,5 т), тантала. Разрабатываются также месторождения нефти (прибрежные районы и шельфовая зона) и угля (пров. Катанга). Ведущие государственной компании: «Gécamines», MIBA, OKIMO.
ДРК занимает ведущие позиции в Тропической Африке по энергетич. потенциалу (ок. 100 тыс. МВт). Производство электроэнергии 7,3 млрд. кВт6 ч, потребление 5,3 млрд. кВт6 ч (2005 год). Основная часть электроэнергии вырабатывается на гидроэнергетич. комплексе «Inga» на р. Конго (установленная мощность 39 тыс. МВт; находится в управлении государственной компании «Snel»), включающем ГЭС «Inga 1» и «Inga 2»; к 2010 году планируется завершение строительства ГЭС «Inga 3».
Обрабатывающая промышленость представлена предприятиями химической (производство удобрений, пластмасс, серной кислоты, лакокрасочных изделий и др. в Киншасе, Колвези, Калемие, Ликаси, Лубумбаши), текстильной (Киншаса, Кисангани, Лубумбаши, Калемие, Букаву), кожевенно-обувной, пищевой (в т. ч. мукомольной, маслобойной, пивоваренной), деревообрабатывающей (заводы в Бома, Матади, Лемба, Кинду, Луколела, Нколо, Ниоки, Мушие) отраслей, произ-вом стройматериалов (Лубуди, Лукала, Кимпесе, Кабемба, Шинколобве). В Киншасе, главном промышленном центре, действуют также автосборочные, судостроительные, судоремонтные, металлообрабатывающие предприятия.
Сельское хозяйство.
Обрабатывается около 3% территории страны, пастбища занимают около 6%. Крупные плантационные хозяйства производят в основную экспортную продукцию, мелкие натуральные крестьянские хозяйства с низким уровнем агротехники и механизации (обеспечивают занятость 60% населения) - продукцию для внутреннего потребления.
Важнейшие культуры: масличная пальма (для производства пальмового масла), а также (сбор, тыс. т, 2005 год) сахарный тростник (1800 год), кофе (32), хлопчатник (9), какао (7), гевея (3,5), чай (3). Для внутреннего потребления выращивают (сбор, тыс. т, 2005 год): маниок (15000), плантейн (1193), кукурузу (1155), арахис (364), рис (315), картофель (92), сорго (54), просо (37). Выращивают также (тыс. т): папайю (220), манго (203), ананасы (195), апельсины (180), авокадо (62,6). Скотоводство ограничено из-за широкого распространения трипаносомозов. Поголовье (тыс. голов, 2004 год): коз 4016, свиней 957, овец 899, крупного рогатого скота 758; домашней птицы ок. 20 млн. Ежегодный улов рыбы ок. 220 тыс. т.
Лесные ресурсы используются слабо, хотя объёмы лесозаготовок в начале XXI века растут (65,2 тыс. м3 в 2006 году). Особое экспортное значение имеют ценные породы древесины (тик, чёрное дерево). Значительная часть лесозаготовок осуществляется национальной компанией SOCEBO и дочерней компанией герм. «Danzer Group» - SIFORCO.
Транспорт.
Транспортная освоенность территории невысокая. Протяжённость автодорог 153,5 тыс. км, в т. ч. 2,8 тыс. км с твёрдым покрытием (2004 год). Длина железных дорог 5,1 тыс. км (2006 год); б. ч. сосредоточена в пров. Катанга и предназначена для транспортировки минерального сырья. Железнодорожное сообщение с Дар-эс-Саламом (Танзания), Лобиту (Ангола), Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и ЮАР. В 1997 году железные дороги ДРК национализированы. Общая протяжённость речных путей около 15 тыс. км (2005 год). Крупные порты: Банана, Бома, Бумба, Матади, Киншаса, Мбандака, Кисангани, Кинду. Длина нефтепроводов 71 км, газопроводов 62 км (2007 год). Имеется 237 аэропортов (из них 26 с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы). Международые аэропорты в Киншасе, Лубумбаши, Букаву, Гома, Кисангани.
Внешняя торговля.
Стоимость товарного экспорта 1,6 млрд. долл., импорта 2,3 млрд. долл. (2006 год). Основные статьи экспорта - алмазы, медь, нефть, кобальт, древесина, продукция сельского хозяйства. Главые торговые партнёры (2006 год): Бельгия (29,4% стоимости), КНР (21,1%), Бразилия (12,3%), Чили (7,8%), Финляндия (7,2%), США (4,9%), Пакистан (4,9%). Ввозятся машины и оборудование, в т. ч. горно-шахтное, транспортные средства; топливо, продовольствие, в осн. из ЮАР (17,7% стоимости), Бельгии (10,9%), Франции (8,5%), Зимбабве (8,1%), Замбии (6,9%), Кении (6,8%), Кот-д’Ивуара (4,4%).
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Конго состоят из регулярных ВС и республиканской (гражд.) гвардии. Регулярные ВС (около 134,5 тыс. человек; 2008 год) включают Сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС. Военный годовой бюджет 181 млн. долл. (2007 год).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - президент.
Основу ВС составляют СВ (около 111,23 тыс. человек). В боевой состав СВ входят бригады (1 мотопехотная, 14 пехотных и 1 охраны президента), 2 полка «коммандос», артиллерийские и зенитные дивизионы, др. подразделения. На вооружении СВ находятся до 50 основных и 40 лёгких танков, св. 50 БРМ, 20 БМП, 138 БТР, 159 буксируемых орудий полевой артиллерии (в т. ч. 10 противотанковых пушек), ок. 330 миномётов, 57 РСЗО, св. 50 зенитных арт. установок. ВВС (2,54 тыс. чел.) сведены в эскадрильи, имеют в своём составе 5 боевых самолётов, ок. 40 вертолётов (в т. ч. 4 боевых). ВМС (6,7 тыс. чел., в т. ч. морская пехота) включают 3 патрульных катера и св. 20 боевых катеров; пункты базирования - Киншаса, Бома, Матади (на оз. Танганьика). Республиканская (гражданская) гвардия (ок. 14 тыс. чел.) состоит из танкового полка и 3 пехотных бригад. Вооружение и военная техника в основном китайского, французского и американского производства.
Комплектование регулярных ВС осуществляется на добровольной основе. Подготовка сержантского и рядового состава - в учебных центрах и школах по видам ВС, офицерского - в национальных учебных заведениях, но в основном за рубежом. Мобилизационые ресурсы (мужчины) около 11,3 млн. человек, в т. ч. годных к военной службе 6,4 млн. человек.
Здравоохранение
В Конго на 100 тыс. жителей приходится 11 врачей, 53 лица среднего медицинского персонала, 2 фармацевта (2004 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 4,2% ВВП (2005 год) (бюджетное финансирование - 18,7%, частный сектор - 81,3%) (2003). Наиболее распространённые инфекции: бактериальная и амёбная дизентерия, гепатит A, малярия, трипаносомоз, шистосоматоз. Основные причины смерти взрослого населения: дизентерия, СПИД, заболевания лёгких, малярия (2004 год).
В.С. Нечаев.
Спорт
Олимпийский комитет Конго основан в 1963 году, признан МОК в 1968 году. Спортсмены ДРК участвуют в Олимпийских играх с 1968 года; призовых мест не занимали, лучший результат - 16-е место в мужском марафоне М. Каломбо (Атланта, 1996 год). Наиболее популярные виды спорта: лёгкая атлетика, бокс, баскетбол, футбол.
Федерация футбола основана в 1919 году (в ФИФА с 1964 года). Национальная сборная по футболу - обладатель Кубка Африки (1968 и 1974 годы); клуб «ТП Мазембе» (Лубумбаши) выиграл Кубок африканских чемпионов (1967 и 1968 годы) и африканских Кубок кубков (1980 год); клуб «Вита» (Киншаса) - победитель Кубка афр. чемпионов (1973 год). Крупнейший стадион в г. Киншаса - «Стад де Мартир» (80 тыс. мест). Наиболее известные спортсмены: футболисты - М. Казади (лучший вратарь в истории страны), Ч. Бванга (лучший футболист Африки, 1973 год), Л. Луа-Луа (выступал за английские клубы «Ньюкасл» и «Портсмут»), Ш. Нонда (лучший бомбардир в истории национальной сборной - 19 голов, финалист Лиги чемпионов УЕФА 2004 год в составе команды «Монако»); баскетболист Д. Мутомбо [18 сезонов в Нац. баскетбольной ассоциации (НБА), выступает за «Хьюстон Рокетс», обладатель многочисленных рекордов НБА, лучший защитник в НБА 1995, 1997, 1998 и 2001 годы]; боксёр А. Вамба (чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета в 1-й тяжёлой весовой категории в 1991-1994 годы); легкоатлет Г. Кикая (бронзовый призёр чемпионата мира 2004 году в помещении, обладатель рекорда Африки в беге на 400 м).
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление системой образования осуществляют Министерство начального, среднего и проф. образования и Министерство высшего образования. Система образования включает (2007 год): дошкольное воспитание детей от 3 до 5 лет (необязательное), обязательное 6-летнее начальное обучение детей с 6-летнего возраста, 6-летнее среднее образование [2-летнее неполное и 4-летнее полное (общее или профессионально-техническое) среднее образование], высшее образование. Действуют государственные школы и миссионерские школы, которые субсидируются государством. Дошкольным воспитанием охвачено 14% детей, начальным обучением - 95%, средним - 32%, высшим образованием - 1%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 67%. Главные вузы, научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в г. Киншаса, в т. ч. Университет Конго (1954 год), Национальная библиотека (1932 год), Национальный музей. Действуют также университеты в Лубумбаши (1955 год, современный статус с 1981 года), Кисангани (1963 год, современный статус с 1981года), Мбужи-Майи (1990 год), Гоме (1993 год) и др.; педагогические институты – в Лубумбаши, Киквите, Гоме, Мбанза-Нгунгу и др.; технические институты – в Киквите, Лубумбаши и др.; несколько сельско-хозяйственных и коммерческих институтов. Среди негосударственных вузов - католические университеты: в Букаву, Бутембо; Протестантский ун-т в Лубумбаши. Национальный музеи: в Кананге, Лубумбаши.
Средства массовой информации
Издаются еженедельные газеты: «L’Avenir» (с 1996 года; тираж 3 тыс. экз., на французском языке, языках суахили и лингала, г. Киншаса), «Le Potentiel» (c 1982 года; 2,5 тыс. экз.), «Le Phare» (с 1983 года; 2,5 тыс. экз.), «L’Observateur», «La République», «Elima» (с 1928 года; 1 тыс. экз.; все - на французском языке, г. Киншаса), «Mjumbe» (с 1963 года, г. Лубумбаши) и др. Радиовещание с 1936года , телевидение с 1966 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет государственная корпорация «Radio-Télévision Nationale Congolaise» (основана в 1945 году, современное название и статус с 1997 года) и др. Национальное информационное агентство - Agence Congolaise de Presse (ACP; с 1960 года).
Литература
Литература Конго начала формироваться в 1920-х годах, развивается на французском языке. Литература на языках луба, конго, лингала и др., появившаяся в начале XX века благодаря усилиям миссионеров (преим. религ. и учебные книги), не получила дальнейшего развития. Первый литератор Конго - аббат С. Каозе, автор гимна о христианских мучениках Уганды. В 1930-1940-х годах подражание литературе французского Просвещения сочеталось с использованием фольклорной поэтики. В 1945 году учреждён журнал «Голос конголезца» («La Voix du Congolais»). Появляются повести Д. Мутомбо («Победа любви», 1943 год; «Наши предки», 1948 год), посвящённые конфликту традиционного уклада жизни с европ. новациями. Традиционалистская тематика, смешанная с элементами кимбангизма, отличала произведения П. Ломами-Чибамбе (повесть «Крокодил», 1948 год).
В 1970-х годах начала интенсивно развиваться проза; главное место в ней заняли произведения просветительской направленности, критикующие архаический быт, невежество, суеверия, а также издержки стремит. модернизации общества: роман «Две жизни, новое время» Н. Мбалы (1970 год), повести «Бандоки-колдун» (1971 год), «Почтовая открытка» (1974 год), «Семь братьев и сестра» (1975 год) Б. Заменги. Роман «Сын племени» П. Нганду Нкашамы (1973 год) воссоздаёт быт африканской деревни. Получил распространение жанр рассказа (Й.Л. Мудаба и др.). Для романов «Джамбатиста Вико» (1975 год), «Блуждание» (1979 год) Ж. Нгаля, «Между вод. Бог, священник, революция» (1973), «Великолепный негодяй» (1976) В. Й. Мудимбе характерен синтез мифологического сознания традиционного социума и романной техники XX века; их главные темы - поиски африканским интеллигентом своего места, проблемы самоидентификации африканцев. В 1980-1990-х годах выделяются экспрессионистские по стилю произведения Нганду Нкашамы: романы «Проклятие» (1983 год), «Яркое солнце над эфиопским нагорьем» (1991 год), «Старик Мари» (1994 год), а также повести «Белые в Африке» (1988 год), «Слуга в Претории» (1990 год).
Драматургия Конго уходит корнями в устное народное творчество и традиционный народный театр. На начальном этапе преобладали жанры исторической (с использованием фольклорных сюжетов) и бытовой пьесы. Пьесы «Нгомбе», «Пятнадцатая» А. Монжиты (обе 1957 год), «Женевьева, мученица из Идиофы» Л.Р. Боламбы (1967 год) изображают колониальное прошлое страны. Драматургия последних десятилетий XX века («Во власти течения, или Крушение ориентиров» С. Сансы, 1976 год, и др.) отмечена влиянием французского экзистенциализма, литературы европейского авангарда.
Ведущий жанр поэзии Конго - поэма, несущая отпечаток фольклорной поэтики. В поэмах «Первые опыты» (1947 год), «Эсанзо. Песнь для моей родины» (1955 год) Л.Р. Боламбы, предназначенных для устной декламации, сохранены ритм и образность нар. творчества. Поэзию второй половины XX века (Ж.Б. Катаканданг Ле Оссамбала и др.) составляет в основном политическая, любовная и природоописательная лирика. В конце XX - начале XXI веков из-за политической нестабильности литературный процесс в Конго практически полностью прервался.
Архитектура и изобразительное искусство
На территории Конго сохранились наскальные росписи (возможно, эпохи неолита). В искусстве народов Конго издавна развиты: дерев. скульптура; изготовление дерев. и глиняной посуды (в т. ч. кубки народов куба и мангбету в виде человеческой головы), украшений из дерева, железа и меди (в т. ч. изящные дерев. гребни со стилизов. декор. композициями), мебели, оружия; плетение из волокон пальмы рафии изделий (циновки, сумки, корзины), имеющих бархатистую фактуру и двухцветный геометрич. рисунок (т. н. касайский бархат); роспись стен домов геометрич. орнаментом или символич. рисунками. В 1964 году были организованы мастерские искусств и художественных промыслов (основные центры - Киншаса, провинции Катанга, Сев. Киву и Юж. Киву). В народном жилище преобладают характерные для многих африканских стран плетёные или глинобитные хижины без окон, круглые или прямоугольные в плане, с коническими или шлемовидными крышами с покрытием из травы и ветвей; в некоторых районах стены расписывают цветным геометрич. орнаментом или символическими знаками.
В конце XIX – начале XX веков возникли многочисленые города (порт Матади, Киншаса, Мбандака и др.). В плане они имели прямоугольную сеть улиц (Лубумбаши), лучевую и веерную схему (Бома) или сочетали разные типы планировки (Киншаса). До середины XX века застройка городов была рассредоточенной и малоэтажной. Многоэтажные здания с конструкциями из бетона и стали возведены по проектам бельгийских архитекторов, в частности К. Лоранса, чьи постройки определили облик Киншасы. В пров. Катанга работала группа европейских архитекторов во главе с Дж. Эллиотом, в Лубумбаши - архитекторы Ф. Шарбонье и А. Лапрада. Их постройки характеризуются контрастами открытых и закрытых пространств, света и тени. После провозглашения независимости (1960 год) строились кварталы стандартных домов для рабочих, проводилось благоустройство городов.
Проф. изобразит. искусство начало развиваться в первой половине XX века. В конце 1940-х годов появились живописцы-станковисты (М. Диуф, Ш. Мвензе Монголо), «примитивисты» (пейзажист А. Монжита, портретист А. Киабелуа); группа художников, создававших яркие декоративные композиции, в которых растения и животные сплетались в причудливо-красочный узор (Пили-Пили, Лаи, Кайонгонда и др.). Рисунками, навеянными школой Пото-Пото, мастера Э. Макоко, Ф. Нзуала, Ф. Луланда и др. украшали керамич. изделия (посуду и др.). В творчестве отд. мастеров появлялись мотивы протеста против колониализма (Б. Менсах). Скульптор Б. Кононго создал галерею современников; в духе традиционные пластики работали Э. Малонго, Д. Буэссо, Лийоло. Среди живописцев выделялись Ж. Ндамау, Л. Зоав, Э. Гувей.
Музыка
Древнейшие на территории Конго памятники музыкальной культуры (археологич. находки муз. инструментов) датируются VIII-IX и XII-XIV веками. Португальский путешественник Д. Лопиш в 1578 году описал военную музыку (с участием литавр, гонга и сигнальных труб из бивней слона) и пение в сопровождении лютни с волосяными струнами; к конце XVI - начале XVII веков восходят сведения о пении в похоронном обряде, о любовных, военных и охотничьих песнях. В придворной музыке использовались церемониальные барабаны (символ власти), в семейных обрядах и ритуалах инициации - барабаны и трубы. Наиболее архаический пласт традиционной музыки Конго - вокальная традиция пигмеев мбути. У других народов Конго широко распространена игра на различных идиофонах (в т. ч. гонги, щелевые барабаны), мембранофонах, ламеллафонах (св. 20 видов), цитрах и др.; у пенде и эконда (подгруппа монго) встречается сложное хоровое многоголосие. В сельских районах Конго издавна практикуется приветственный обряд с музыкой и элементами драматического действа; при режиме генерала С.С. Мобуту (1965-1997 годы) он использовался как основа офицальной акций «Музыка культурного оживления».
Миссионерская деятельность в 1920-1950-х годах привела к распространению хорового пения западного образца; известность получил хор «Аборигены Элизабетвиля» миссии Св. Бенедикта (создан в 1937 году свящ. А. Ламоралом). В 1944 году в Элизабетвиле (ныне Лубумбаши) исполнена кантата «Слава Бельгии» Й. Кивеле (в сопровождении барабанов). В 1953 году близ г. Камина под руководством свящ. Г. Хаазена исполнена в сопровождении барабанов «Месса луба» (в ней использованы мелодии луба и др. народов Конго), в дальнейшем послужившая стилевой моделью для создания христианско-африканской музыки в стране. В 1988 году в Конго установлен «заирский обряд» католической мессы. Религиозная христианская музыка получила широкое распространение в городах, сопровождает свадебные и похоронные церемонии.
С середины XX века в городах развивается светская музыкальная жизнь. С 1930-х гг. стала популярной гитара. На городских свадьбах и похоронах в 1930-1960-е годы использовались духовые оркестры. В Киншасе распространились смешанные популярные стили, которые пришли из Западной Африки, в т. ч. хайлайф (из Ганы), песня-танец маринга. Новый импульс развитию городской популярной музыки в середине XX века дали латино-американские музыкально-танцевальные стили (румба, ча-ча-ча, чаранга, патачанга, мамбо, меренге), распространились вокально-инструментальные ансамбли в составе гитары, саксофона, кларнета и флейты. В 1953 году создан ансамбль «Африканского джаз», в 1956 году - ансамбль «О.К. джаз» (его основатели - Ж.С. Эссу, Э. Нганга, М. Бойибанда).
Во второй половине XX века формируется стиль конголезской румбы со многими местными разновидностями: моконьоньон (основан на танцах тетела, введён в 1977 году певцом Ш. Вембадио и его ансамблем «Вива ла Мусика»), кваса (произошёл от массового танца народа конго, введён в 1986 ансамблем «Империя Бакуба»), эконда сакаде (1972 год, певец Л. Бембо, ансамбль «Стукас»), сундана (1992, ансамбль «Сведе-Сведе») (два последних основаны на танцах народа монго). В последней четверти XX века распространились уличные ансамбли гитар и барабанов (среди исполнителей - З. Ланга-Ланга), танцевальные представления с элементами комедии аталаку; с конца XX века центральное положение в популярной музыке Конго вновь занимает гитара.
В конце XIX века традиционную музыку Конго изучали Э. Тордей, В. Оверберг, с 1950-х годов - конголезские музыковеды и этнографы К. Тернбулл, Л. Вервильген, Ж.Н. Маке, А. Мерриам.
Танец и театр
Многочисленные фольклорные ансамбли Конго сохраняют древние танцевальные традиции различных народностей и этнических групп. Танец представляет собой сложный полиритмический комплекс. Как правило, он очень энергичен, сопровождается хлопками, возгласами, прищёлкиванием языком, ударами ладоней о тело. Танцору «аккомпанирует» не только барабан там-там, но и весь его костюм - звон браслетов и колец, шуршание травы, из которой сплетены юбки и повязки на руках и ногах. Во время танцев используются маски, представляющие всевозможные жизненные ситуации, пародирующие конкретных людей, изображающие духов.
Репертуар танцевальных коллективов Конго очень разнообразен и тесно связан с этнич. принадлежностью: кимбунда - танцы племени бунда дидиофа из пров. Бандунду (кафул посвящён вождю племени; энген - рождению ребёнка; лазар - победе в суде); шаба - танцы одноименного района пров. Катанга (мбудже - танец посыльного к вождю для приглашения на свадьбу; киемба - танец, доставляющий удовольствие водяным чудовищам); кимонго - танцы пров. Экваториальная (кимонго - исполняется на реке в пироге, чтобы задобрить духов предков монго, совершается в присутствии вождя; эконда - танец воинов). Символичны также танцы пигмеев: ияйя воспевает удачную охоту и обнаружение местности, богатой дичью; мпонго лоило - удачную охоту на орла; кебо - самый древний пигмейский танец, исполняемый вокруг вождя племени; боланга - танец воина во время похорон вождя.
Один из самых популярных фольклорных ансамблей в 2000-х годов - группа «Юные певцы и танцоры из Масины» под руководством Б. Мавинга (основана в 1985 году в пров. Бандунду). Репертуар составляют традиционные песни и танцы различных этносов Конго (предпочтение отдаётся фольклору народностей суку и яка).
Становление драматического театра в Конго как самостоятельного вида искусства началось с приходом бельгийских колонизаторов в конце XIX века. Этот процесс происходил на фоне вытеснения языческих традиций и внедрения христианства. Миссионеры и преподаватели французского языка ставили небольшие пьесы в школах в дидактических целях. Театральная жизнь активизировалась в конце Второй мировой войны, когда в Бельгийском Конго появилось значительное число европейцев. В крупных городах страны - Леопольдвиле (ныне Киншаса) и Элизабетвиле (ныне Лубумбаши) появились труппы европейского образца. В 1955 году конголезский драматург А. Монгита возглавил коллектив «Лифоко» («Ligue folklorique du Congo»; существовал до середины 1960-х годов). Его труппа ставила небольшие сценки на сказочные и бытовые сюжеты, выступала на городских сценах, выезжала в отдалённые районы с программами, включавшими песенный и танцевальный фольклор, акробатику и клоунаду. В 1957 году в Леопольдвиле организован Комитет народных спектаклей с участием режиссёров из Брюсселя. В начале 1960-х годов основан Театральный африканский союз. В 1965 году из его состава вышла группа актёров, образовавших «Театр двенадцати». Они ставили своей целью развитие национального театра на основе изучения европ. культуры. В 1967 году в Киншасе учреждена Национальная академия музыки и драматического искусства, послужившая основой для создания Национального института искусств (1971 год). Появлялись школьные, университетские и любительские театры. Большим успехом пользовались организованные во второй половине 1960-х годов театры «Мвондо» (пров. Катанга), «Миль» (г. Матади, пров. Нижнее Конго), «Театр ла Коллин» (Киншаса) и др. В 1969 году драматург М. Миканза, основавший в 1967 году в г. Киквит (пров. Бандунду) «Маленький чёрный театр», был приглашён в столицу для создания Национального театра (официально существует с 1973 года).
Несмотря на неблагоприятную политическую и социальную обстановку 1990-х - начала 2000-х годов, театральное искусство Конго продолжает развиваться в двух основных направлениях - классическом и народном.
Классическое направление представляют: Национальный театр, Театральная компания Национального института искусств, а также частные компании в Киншасе - «Интриганы» (1982 год), «Марабу» (1984 год), «"М" Мажискюль» (1987 год), «Экюри Малоба» (1988 год), «Там-Там» (1990 год).
Среди коллективов народного направления: «Салонго» (1974 год), «Театр Плюс Масуму» (1988 год), «Симба» (1998 год), все - в Киншасе. Получили развитие такие жанры, как драма, комедия, политическая сатира.
Центральными для драматургов и постановщиков стали актуальные проблемы - полигамия, здравоохранение, коррумпированность чиновников, деятельность религ. сект, состояние окружающей среды и др. В 2000-х годах в Киншасе наиболее популярна группа П. Чибанда, мастера представления народных сказаний, известного своими юмористич. рассказами. Среди хореографических коллективов Киншасы наиболее известна Студия Кабако. Театральные и хореографические коллективы существуют также в городах Лубумбаши, Матади, Мбужи-Майи и др. Ежегодно 20 января отмечается День национаьного театра, проходят фестивали искусств и фольклора, в которых принимают участие многочисленные танцевальные коллективы. Театры объединены в Национальную театральную федерацию (создана в 1980 году в Киншасе).
Иллюстрации:
Вид на вулкан Ньирагонго. Архив БРЭ;
Массив Рувензори. Архив БРЭ;
Фото Luigi Alloni. Долина реки Конго в среднем течении;
Горная горилла в национальном парке Вирунга. Архив БРЭ;
Лоанго, городской центр государства Лоанго. Гравюра 17 в. Архив БРЭ;
П. Лумумба и премьер-министр Бельгии Г. Эйскенс подписывают акт о независимости Конго. Леопольдвиль. 30. 6.1960. Архив БРЭ;
Президент Демократической Республики Конго Ж. Кабила. Фото 2006. Архив БРЭ;
Добыча меди в провинции Катанга. Архив БРЭ;
Tropical Forest Trust. Заготовка древесиныв провинции Нижнее Конго;
Эмблема Олимпийского комитета Конго;
Киншаса. Улица в центральной части города. Архив БРЭ;
Маска народа куба. Кон. 19 – нач. 20 вв. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)