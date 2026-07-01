ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЮГОСЛАВИИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЮГОСЛАВИИ - политическая партия, действовавшая в Королевстве сербов, хорватов и словенцев , затем в Югославии в 1919-1941 годах.

Воз­ник­ла в мае 1919 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния груп­пы сло­венских, хорватских и сербских по­ли­тических пар­тий бывших Ав­ст­ро-Венг­рии (ли­дер С. При­би­че­вич) и объ­е­ди­нён­ной груп­пы пар­тий бывшего Ко­ро­лев­ст­ва Сер­бии во гла­ве с Л. Да­ви­до­ви­чем. Про­грам­ма Демократической партии Югославии бы­ла при­ня­та на съез­де в Бел­гра­де в октябре 1921 года. Пар­тия вы­сту­па­ла за цен­тра­ли­за­цию Юго­сла­вии и ра­ди­каль­ные аг­рар­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. Воз­гла­вив­ший Демократической партии Югославии Да­ви­до­вич в 1919-1920 годах и 1924 году был пре­мьер-министр Ко­ро­лев­ст­ва СХС. В 1924 году пар­тия рас­ко­ло­лась из-за раз­но­гла­сий по во­про­су об от­но­ше­нии к хорватской национальной про­бле­ме. Из пар­тии вы­шла груп­па С. При­би­че­ви­ча, соз­дав­шая Не­за­ви­си­мую де­мо­кра­тическую пар­тию, об­ра­зо­вав­шую блок с пра­вя­щей Ра­ди­каль­ной пар­ти­ей Сер­бии. В 1927-1929 годах Демократическая партия Югославии бы­ла пред­став­ле­на в пра­ви­тель­ст­ве, но по­сте­пен­но те­ря­ла влия­ние (на вы­бо­рах в Скуп­щи­ну в 1920 году по­лу­чи­ла 92 де­пу­тат­ских мес­та, в 1923-1951 годах, в 1925-1936 годах). По­сле пе­ре­во­ро­та 1929 года вхо­ди­ла в со­став Объ­еди­нён­ной оп­по­зи­ции (вме­сте с Сербской кре­сть­ян­ской пар­ти­ей и Ра­ди­каль­ной пар­ти­ей), вы­сту­пав­шей за фе­де­ра­лизм и ре­ше­ние хорв. во­про­са на ба­зе со­гла­ше­ния с так называемой Кре­сть­ян­ско-де­мо­кра­тической коа­ли­ци­ей (Хорватская кре­сть­ян­ская пар­тия и Не­за­ви­си­мая де­мо­кра­тическая пар­тия). Вы­сту­пи­ла про­тив при­сое­ди­не­ния Юго­сла­вии к Пак­ту трёх дер­жав 1940 года. Пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние по­сле ок­ку­па­ции Юго­сла­вии Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми в 1941 году.

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