ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЮГОСЛАВИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЮГОСЛАВИИ - политическая партия, действовавшая в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, затем в Югославии в 1919-1941 годах.
Возникла в мае 1919 году в результате объединения группы словенских, хорватских и сербских политических партий бывших Австро-Венгрии (лидер С. Прибичевич) и объединённой группы партий бывшего Королевства Сербии во главе с Л. Давидовичем. Программа Демократической партии Югославии была принята на съезде в Белграде в октябре 1921 года. Партия выступала за централизацию Югославии и радикальные аграрные преобразования. Возглавивший Демократической партии Югославии Давидович в 1919-1920 годах и 1924 году был премьер-министр Королевства СХС. В 1924 году партия раскололась из-за разногласий по вопросу об отношении к хорватской национальной проблеме. Из партии вышла группа С. Прибичевича, создавшая Независимую демократическую партию, образовавшую блок с правящей Радикальной партией Сербии. В 1927-1929 годах Демократическая партия Югославии была представлена в правительстве, но постепенно теряла влияние (на выборах в Скупщину в 1920 году получила 92 депутатских места, в 1923-1951 годах, в 1925-1936 годах). После переворота 1929 года входила в состав Объединённой оппозиции (вместе с Сербской крестьянской партией и Радикальной партией), выступавшей за федерализм и решение хорв. вопроса на базе соглашения с так называемой Крестьянско-демократической коалицией (Хорватская крестьянская партия и Независимая демократическая партия). Выступила против присоединения Югославии к Пакту трёх держав 1940 года. Прекратила существование после оккупации Югославии Германией и её союзниками в 1941 году.