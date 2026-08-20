ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЛОВАКИИ
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ СЛОВА́КИИ (Demokratická strana) - политическая партия Словакии.
Возникла в период Словацкого национального восстания 1944 году как антифашистская демократическая организация. Вошла в созданный в марте 1945 года Национальный фронт чехов и словаков, участвовала в подписании Кошицкой программы 1945 года. На выборах 1946 года набрала в Словакии 62,5% голосов избирателей, намного опередив коммунистов, добилась преобладания в Словацком национальном совете и Корпусе уполномоченных. В Демократической партии Словакии состояли президент Словацкого национального совета В. Шробар (в сентябре - октябре 1944), вице-президент Чехословатской Республики Я. Урсины. Выступление Демократической партии Словакии против немедленного проведения земельной реформы и национализации крупнейших предприятий и банков дало повод набиравшей силу Коммунистической партии Чехословакии обвинить её в саботировании выполнения Кошицкой программы, попытке превратить Словакию в оплот контрреволюции и в сепаратизме. В феврале 1948 года Демократическая патрия Словакии была распущена. Ряд бывших деятелей Демократической партии Словакии в 1948 году создали Партию словацкого возрождения (Strana slovenskej obrody). В 1989 году в условиях «бархатной революции» Партия словац. возрождения была переименована в Демократическую партию Словакии. В том же году она получила 7 мест (из 150) в словацком парламенте. На выборах в чехословатский парламент 1990 году и на выборах в чешкие и словацкие парламенты 1992 году Демократическая партия Словакии не смогла завоевать депутатских мандатов. В 1994 году в Демократическую партию Словакии влились несколько партий и группировок: Гражданская демократическая уния, Гражданская демократическая партия Словакии, Демократы 92, Движение чешско-словацкого понимания, Зелёная лига.