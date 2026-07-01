Демократическая партия Ирана (ДПИ)

Демократи`ческая па`ртия Ирана (ДПИ) — сформировалась в 1909 во время Конституционной революции 1905—1911. Ее программа основывалась на предоставлении широкого спектра демократических свобод, защите и развитии парламентского строя. Печатным органом партии являлась газета «Новый Иран», с перерывами и измененным названием выходившая до 1911. Пик политической активности ДПИ пришелся на период работы второго меджлиса, где она составляла парламентское меньшинство. В парламенте демократы ратовали за изменение закона о выборах, предлагая отказаться от имущественного ценза и расширить представительство религиозных меньшинств. В годы Первой мировой войны ориентировалась на Германию, считая ее гарантом независимости Ирана. К 1920 единая организация раскололась на две враждовавшие фракции «Ташкиляти» («Организационную») и «Зедде-ташкиляти» («Антиорганизационную»), заметно расходившиеся во взглядах на принципы партийного строительства, по-разному оценивавшие роль государства в жизни иранского общества. В начале 1920-х раскололась на ряд мелких партий и групп. Впоследствии на близких принципах были созданы демократические партии в Иранском Азербайджане и Курдистане. Лит.: Годс М. Р. Иран в ХХ веке. Политическая история . М., 1994; Раванди-Сафаи С. М. Политические партии и группировки в Иране. М., 2010; Abrahamian Е. Iran between Two Revolutions. Princeton (N. J.), 1982. Т. А. Коняшкина.