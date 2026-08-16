Демократическая партия Гвинеи (ДПГ)

Демократи`ческая па`ртия Гвине`и (ДПГ) — секция Демократического объединения Африки, созданная профсоюзными активистами и с помощью Всеобщей конфедерации труда Франции в мае 1947. К выборам 1957 в Территориальную ассамблею ДПГ (получила 57 из 60 мест) превратилась в своеобразный национальный фронт , напрямую или через профсоюзы контролировавший все слои населения. Выдвигала задачу скорейшего получения независимости и преодоления отсталости страны, ее лидер А. Секу Туре возглавил правительство . После предоставления независимости в 1958 ДПГ — единственная политическая партия страны, провозгласила курс на построение социализма, наладила сотрудничество с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, умело лавируя между ними. К 1978 подчинила своему контролю все процессы экономического, политического, культурного и военного строительства, на IX съезде была преобразована в Партию-Государство Гвинея (ПГГ) во главе с Генеральным секретарем — Верховным руководителем революции А. Секу Туре. Членами партии были все взрослые граждане страны, что не предотвратило в начале 1980-х массовых выступлений против ухудшавшегося экономического положения. ДПГ-ПГГ была распущена военными, пришедшими к власти сразу после смерти А. Секу Туре 26 марта 1984. Лит.: Политические партии современной Африки. М., 1984. С. 93—96. Н. Г. Щербаков.