Демократическая партия Болгарии (ДП)

Демократи`ческая па`ртия Болга`рии (ДП) — политическая партия, образованная в 1896 членами болгар­ской Либеральной партии во главе с П. Каравеловым (1843—1903). Первоначально отражая интересы мелкой городской буржуазии и крестьянства, постепенно эволюционировала вправо, превратившись в партию средней промышленно-торговой буржуазии и интеллигенции. Выступала за сохранение конституционного строя и ограничение власти монарха, модернизацию промышленности и сельского хозяйства, активную внешнюю политику и укрепление связей со странами Антанты, в том числе с Россией. В 1905—1906 от партии отошла группа Н. Цанова (1857—1923), выделившаяся в самостоятельную Радикально-демократическую партию. В начале XX в. ДП стала важным фактором общественно-политической жизни: в 1901 получила большинство в Народном собрании и сформировала коалиционное правительство во главе с П. Каравеловым; дважды (1908—1911 и 1918) кабинет министров возглавлял лидер партии А. Малинов (1867—1938). В 1920 партия выступила против курса «по­строения крестьянского государства», объявленного Болгарским земледельче­ским народным союзом. После политического переворота 9 июня 1923 партия раскололась: часть ее во главе с А. Ляпчевым (1866—1933) интегрировалась в контролируемое правительством А. Цанкова (1879—1959) объединение «Демократический сговор»; оставшаяся в оппозиции группа А. Малинова и А. Гиргинова (1879—1953) выступила инициатором создания оппозиционных сил — так называемого Народного блока. В 1931—1934 правительство Народного блока, возглавляемое демократом Н. Мушановым (1872—1951), находилось у власти. После политического переворота 9 мая 1934 ДП, как и другие партии, официально была распущена. Выступала против союза с Германией, но отказалась войти в Отечественный фронт, возглавляемый коммунистами. 2 сентября 1944 представители ДП были включены в правительство К. Муравиева, отменившее запрет на деятельность политических партий. В октябре 1946 как самостоятельная политическая организация участвовала в выборах в Великое Народное собрание, но не получила ни одного мандата. В 1947 ДП была распущена. Печатный орган партии: в 1898—1918 — газета «Пряпорец», в 1924—1934 — «Знаме». В 1989, как одна из «исторических» партий, ДП объявила о восстановлении (первый президент — Б. Кюркчиев). Участвует в политической жизни путем коалиционных объединений. Лит.: Саздов Д. Демократическата партия в България 1887—1908. София, 1987. О. В. Лощакова.