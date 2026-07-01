ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ (от де... и франц. mobilisation, от лат. mobilis - подвижный) - перевод вооружённых сил и экономики государства с военного положения на мирное; процесс, обратный мобилизации.
Осуществляется решением высшего органа государственной власти. Включает сокращение численности ВС (в т. ч. увольнение военнослужащих из ВС по окончании войны), свёртывание военного производства, перераспределение финансовых и трудовых ресурсов, перестройку работы транспорта, связи, научных организаций и ряд других мероприятий. Например, по окончании Великой Отечественной войны Демобилизация советских ВС была проведена с июля 1945 года по июль 1948 года в 6 этапов. За это время из армии, флота, пограничных и внутренних войск уволили 9,3 млн. человек различных призывных возрастов. Демобилизация позволила вернуть к производительному труду миллионы людей различных специальностей, необходимых для восстановления объектов промышленности, транспорта и др. отраслей экономики, а также использовать в народном хозяйстве большое количество разнообразной техники и имущества.