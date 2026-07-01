ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ (от де... и франц. mo­bi­li­sa­tion, от лат. mobilis - по­движ­ный) - перевод вооружённых сил и экономики государства с военного положения на мирное; процесс, обратный мобилизации.

Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ре­ше­ни­ем выс­ше­го ор­га­на государственной вла­сти. Вклю­ча­ет со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти ВС (в т. ч. уволь­не­ние во­ен­но­слу­жа­щих из ВС по окон­ча­нии вой­ны), свёр­ты­ва­ние во­енного про­изводства, пе­ре­рас­пре­де­ле­ние фи­нан­со­вых и тру­до­вых ре­сур­сов, пе­ре­строй­ку ра­бо­ты транс­пор­та, свя­зи, на­учных ор­га­ни­за­ций и ряд других ме­ро­прия­тий. Например, по окон­ча­нии Великой Отечественной вой­ны Демобилизация советских ВС бы­ла про­ве­де­на с ию­ля 1945 года по июль 1948 года в 6 эта­пов. За это вре­мя из ар­мии, фло­та, по­гра­нич­ных и внутренних войск уво­ли­ли 9,3 млн. человек различных при­зыв­ных воз­рас­тов. Демобилизация по­зво­ли­ла вер­нуть к про­из­во­дительному тру­ду мил­лио­ны лю­дей различных спе­ци­аль­но­стей, не­об­хо­ди­мых для вос­ста­нов­ле­ния объ­ек­тов промышленности, транс­пор­та и др. от­рас­лей эко­но­ми­ки, а так­же ис­поль­зо­вать в народном хо­зяй­ст­ве боль­шое ко­ли­че­ст­во раз­но­об­раз­ной тех­ни­ки и иму­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)