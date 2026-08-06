ДЕМКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ДЕМКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский теоретик, историк и популяризатор педагогики .

По окон­ча­нии Ки­ев­ско­го университета (1881) пре­по­да­вал фи­зи­ку и ес­те­ст­во­зна­ние в Чер­ни­гов­ской жен­ской гим­на­зии и Глу­хов­ском учи­тель­ском ин-те. В 1905-1911 годах ди­рек­тор Московского учи­тель­ско­го института; с октября 1911 года ди­рек­тор народных учи­лищ Вла­ди­мир­ской губерни По­сле 1917 года пре­по­да­вал пе­да­го­ги­ку и ис­то­рию пе­да­го­ги­ки в При­лукском пе­да­го­гическом тех­ни­ку­ме. С начала 1890-х годах пуб­ли­ко­вал ста­тьи по пе­да­го­ги­ке, ди­дак­ти­ке, ис­то­рии пе­да­го­ги­ки в жур­на­лах «Рус­ская шко­ла», «Рус­ский на­чаль­ный учи­тель», «Пе­да­го­ги­че­ский сбор­ник», «Вест­ник вос­пи­та­ния» и др. В тру­дах по ис­то­рии русской и западно-ев­ропейской пе­да­го­ги­ки под­чёр­ки­вал са­мо­быт­ность и ори­ги­наль­ность русской пе­да­го­гической мыс­ли, вы­сту­пал про­тив за­си­лья немецкой пе­да­го­ги­ки в русской шко­ле. Ав­тор мно­го­крат­но пе­ре­из­да­вав­ших­ся учеб­ни­ков пе­да­го­ги­ки для учи­тель­ских ин­сти­ту­тов, учи­тель­ских се­ми­на­рий и пе­да­го­гических клас­сов жен­ских гим­на­зий , по­со­бий для народных учи­те­лей, тру­дов по ис­то­рии пе­да­го­ги­ки, хре­сто­ма­тий, рас­ска­зов для де­тей и др.

Сочинения :

О прин­ци­пах нау­ки вос­пи­та­ния // Пе­да­го­ги­че­ский сбор­ник. 1898. № 9;

Ис­то­рия рус­ской пе­да­го­гии. М., 1909-1913. Ч. 1-3;

Пе­да­го­ги­ка за­пад­но-ев­ро­пей­ская и рус­ская. Пе­да­го­ги­че­ская хре­сто­ма­тия. М., 1911;

Ис­то­рия за­пад­но-ев­ро­пей­ской пе­да­го­ги­ки. М., 1912;

Ста­рые и но­вые пе­да­го­ги, их жизнь, мыс­ли и тру­ды. М., 1912;

Рус­ская пе­да­го­ги­ка в глав­ней­ших ее пред­ста­ви­те­лях. 2-е изд. М., 1915;

Курс пе­да­го­ги­ки. 5-е изд. М.; П., 1917-1918. Ч. 1-2;

Очер­ки по ис­то­рии рус­ской пе­да­го­ги­ки. 4-е изд. М., 1917.