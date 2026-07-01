Демирель (тур. Demirel), Сулейман (01.11.1924, Ыспарта ‒ 17.06.2015, Анкара)

Демире`ль (тур. Demirel), Сулейман (01.11.1924, Ыспарта — 17.06.2015, Анкара) — турецкий политический и государственный деятель, 9-й президент Турецкой Республики (1993—2000), многократно возглавлял правительство Турции в 1965—1993. Выпускник инженерно-строительного факультета Стамбульского технического университета (1949) и специальных программ по гидроэнергетике ведущих университетов США (1949—1950 и 1954—1955), работал в гидроэнергетике, в 1954—1960 — генеральный директор Государственного управления водного хозяйства Турции. После государ­ственного переворота 27 мая 1960 Д. был вынужден покинуть этот пост . В 1962—1964 Д. работал в качестве независимого консультанта и инженера, преподавал в Средневосточном техническом университете. Политическая карьера Д. началась в 1962 с избрания в исполнительный комитет Партии справедливости (ПС) — политической наследницы Демократической партии Дж. Баяра — А. Мендереса, отстраненной от власти в 1960. Спустя два года при негласной поддержке президента Дж. Гюрселя Д. стал лидером ПС (1964), еще через год — вице-премьером Турции (1965), а после победы ПС на парламентских выборах 1965 — самым молодым в истории страны премьер-министром. На выборах 1969 ПС подтвердила свое лидерство, и Д. вновь занял пост премьер-министра. В 1970, несмотря на успехи экономических реформ, стабилизировавших инфляцию, Д. ушел в отставку из-за утраты поддержки парламента, но вскоре вновь возглавил правительство (1970—1971). В результате военного переворота 12 марта 1971 был вынужден уйти в отставку. Впоследствии Д. еще трижды становился главой кабинета министров в коалиционных правительствах «националистического фронта», сформированных при участии мелких партий националистического и религиозно-консервативного толка в 1975—1977, 1977—1978 и 1979—1980. В условиях углубляющегося экономического кризиса Д. проводил политику либерализации, которую не поддержали другие партии, что привело к всплеску политического насилия в крупных городах. В этих условиях парламентская коалиция меньшинства во главе с Д. не смогла избрать нового президента (1980) даже после 100 туров выборов, что привело к военному перевороту 12 сентября 1980, в результате которого Д. был отстранен от власти, ему было запрещено заниматься политикой, а ПС вместе с другими политическими партиями была распущена. После снятия запрета на политическую деятельность Д. в 1987 возглавил новую право-центристскую Партию верного пути (ПВП). В 1991 вновь занял пост премьер-министра, а после скоропостижной смерти Т. Озала стал президентом Турции (1993—2000). Д. считается крупнейшим политическим деятелем современной Турции и главным идеологом турецкого лидерства в тюркском мире, в знак признания авторитета в народе Д. при жизни прозвали «баба`» (отец), его имя носят несколько университетов, аэропорт и улицы в крупнейших городах Турции. Соч.: 2000’e Girerken Türkiye. Ankara, 1999. Лит.: Ангели Ф. Республиканская Турция. Сулейман Демирель. Кишинев, 2005; Киреев Н. Г. История Турции — XX век. М., 2007; Kahraman A. «İslamköylü Süleyman. Ankara, 1998. П. В. Шлыков.