ДЕМИРЕЛЬ

ДЕМИРЕЛЬ (Demirel) Су­лей­ман - государственный и политический деятель Турции .

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил Стам­буль­ский тех­нический университет по спе­ци­аль­но­сти ин­же­нер-строи­тель (1948). Ра­бо­тал в сфе­ре гид­ро­энер­ге­ти­ки в США (1949-1951, 1954-1955) и Тур­ции (1952-1954, 1955-1960), пре­по­да­вал в Ближ­не­во­сточ­ном тех­ническом университете (1960-1964). Про­фес­сио­наль­но за­нял­ся по­ли­ти­кой в 1961 году, всту­пив в Пар­тию спра­вед­ли­во­сти (ПС); в 1964-1981 председатель пар­тии. В 1987 году воз­гла­вил Пар­тию вер­но­го пу­ти - идео­ло­гическую и по­ли­тическую пре­ем­ни­цу ПС. В феврале - октябре 1965 года заместитель пре­мьер-министра, в 1965-1969 годах, 1969-1971 годах, 1975 - ию­не 1977 года, ию­ле - декабре 1977 года, 1979-1980 года, 1991-1993 годах пре­мьер-министр Тур­ции. Про­во­дил уме­рен­ный про­за­пад­ный по­ли­тический курс, пред­при­ни­мал по­пыт­ки ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки, фор­си­ро­ва­ния тем­пов эко­но­мического рос­та за счёт при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла. Ка­би­не­ты, воз­глав­ляв­шие­ся Демирелем, бы­ли коа­ли­ци­он­ны­ми и не от­ли­ча­лись ус­той­чи­во­стью. Их дея­тель­ность серь­ёз­но ос­лож­ня­ли про­бле­мы, по­ро­ж­дён­ные бюд­жет­ным де­фи­ци­том, вы­со­кой ин­фля­ци­ей и без­ра­бо­ти­цей, а так­же раз­гу­лом по­ли­тического экс­тре­миз­ма в стра­не и обо­ст­ре­ни­ем кипр­ско­го во­про­са. В 1971 году Демирель был вы­ну­ж­ден вый­ти в от­став­ку под уг­ро­зой вме­ша­тель­ст­ва ар­мии, а 12.9.1980 года его пра­ви­тель­ст­во бы­ло сверг­ну­то в хо­де пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го начальником ген­шта­ба генералом К. Эв­ре­ном. По­сле пе­ре­во­ро­та Демирель на­хо­дил­ся под аре­стом (сентябрь - октябрь 1980 года; июнь - сентябрь 1983 года). По­сле кон­чи­ны Т. Оза­ла Демирель в 1993-2000 годах пре­зи­дент Тур­ции.