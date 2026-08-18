ДЕМИРЧЯН КАРЕН СЕРОПОВИЧ

ДЕМИРЧЯН КАРЕН СЕРОПОВИЧ - советский пар­тий­ный, армянский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Брат Ка­мо Де­мир­чя­на. Окон­чил Ере­ван­ский по­ли­тех­нический институт (1954). С 1955 года на Ере­ван­ском элек­тро­тех­ническом за­во­де, в 1962-1966 годах его ди­рек­тор. Член КПСС с 1955 года. Сек­ре­тарь (1966-1971), 2-й сек­ре­тарь (1971-1972) Ере­ван­ско­го гор­ко­ма КП Ар­ме­нии. Сек­ре­тарь (1972-1974), 1-й сек­ре­тарь (1974-1988) ЦК КП Ар­ме­нии. Член ЦК КПСС (1976-1989). Под ру­ко­вод­ст­вом Деирчана в Армянской ССР бы­ли вве­де­ны в строй и ре­кон­ст­ру­и­ро­ва­ны 199 промышленных пред­прия­тий, по­ст­рое­но 11 аэ­ро­пор­тов (из них 2 - меж­ду­на­род­ных), про­ло­жен уни­каль­ный под­зем­ный тон­нель Ар­па - Се­ван для со­хра­не­ния уров­ня во­ды в озера Се­ван (про­тя­жён­ность 48 км; строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1981 году). В 1988 году в пе­ри­од раз­вёр­ты­ва­ния ка­ра­бах­ско­го кон­флик­та на­стаи­вал на по­ли­тическом и ис­то­рическом ре­ше­нии во­про­са о са­мо­оп­ре­де­ле­нии На­гор­но­го Ка­ра­ба­ха . По ини­циа­ти­ве Демирчяна пле­нум ЦК КП Ар­ме­нии (28.2.1988) об­ра­тил­ся в ЦК КПСС с прось­бой соз­дать специальную ко­мис­сию по На­гор­но­му Ка­ра­ба­ху. По­зи­ция Демирчяна не по­лу­чи­ла под­держ­ки со сто­ро­ны центрального ру­ко­во­дства, 21.5.1988 он ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти пер­во­го сек­ре­та­ря ЦК КП Ар­ме­нии. В 1991-1999 воз­глав­лял АОЗТ «Ар­мэ­лек­тро­маш». В декабре 1991 года под­дер­жал про­воз­гла­ше­ние не­за­ви­си­мо­сти На­гор­но­го Ка­ра­ба­ха от Азер­бай­джа­на. В 1998 году уча­ст­во­вал в дос­роч­ных вы­бо­рах на пост пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния (РА), на­брал, по официальным дан­ным, 39,2% го­ло­сов. Демирчян - один из ос­но­ва­те­лей и ли­дер (1998-1999) Народной пар­тии Ар­ме­нии (НПА). Из­бран председателя Национального со­б­ра­ния РА по­сле по­бе­ды на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (май 1999) из­би­ра­тель­но­го бло­ка «Един­ст­во» (НПА в сою­зе с Рес­пуб­ли­кан­ской пар­ти­ей Ар­ме­нии). Убит во вре­мя за­се­да­ния Национального со­б­ра­ния вме­сте с председателем пра­ви­тель­ст­ва РА В.З. Сар­ки­ся­ном и ше­стью де­пу­та­та­ми. След­ст­вие и су­деб­ный про­цесс, длив­шие­ся бо­лее 4 лет, не вы­яви­ли за­каз­чи­ков, мо­ти­вы и при­чи­ны пре­сту­п­ле­ния. Ли­де­ром НПА пос­ле ги­бе­ли Демирчяна стал его сын, Сте­пан Де­мир­чян (р. 7.6.1959), бал­ло­ти­ро­вав­ший­ся на пост пре­зи­ден­та Ар­ме­нии в 2003 году.

На­гра­ж­дён дву­мя ор­де­на­ми Ле­ни­на (1981, 1982). В 2001 году в Ере­ва­не соз­дан му­зей, по­свя­щён­ный Де­мир­чя­ну.