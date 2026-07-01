ДЁМИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Искусствовед, специалист по древнерусскому искусству, музейный работник.
Дёмина (девичья фамилия Кербицкая) родилась в семье земского врача.
Окончив Саранскую среднюю школу №4, в 1922 году поступила в Харьковский университет на медицинский факультет, но в 1923 году перевелась в Первый Московский государственный университет на этнологический факультет, отделение изобразительных искусств, который окончила в 1926 году по специальности «Древнерусское искусство», под научным руководством А.И. Некрасова защитила диплом (1929) на тему «Икона «Благовещение» письма Спиридона Тимофеева 1652 года».
В 1926-1930 годах работала штатным практикантом в отделе «Религиозного быта и иконографии» ГИМ, под руководством Е.И. Силина участвовала в подготовке выставки произведений XVI-XVII веков. В 1931-1935 годах корректор в ряде издательств; в 1935-1938 годах научный сотрудник ГТГ в отделе хранения и экспозиции. За подготовку экспозиции древнерусского искусства XI-XVII веков, разместившейся в 7 залах, была переведена в старшие научные сотрудники. В 1943-1946 годах по договору работала старшим научным сотрудником Загорского историко-художественного музея, где занималась составлением каталога шитья и исследованием живописи иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (период завершения реставрации). В августе 1946 года Дёмина подготовила рукопись ««Троица» Андрея Рублева» и описала 13 праздников из иконостаса Троицкого собора, последняя работа послужила материалом для статьи, опубликованной в 12-м томе ТОДРЛ. В 1947-1949 годах возобновила работу в ГТГ. В разные годы Дёмина участвовала в экспедиционных командировках ГТГ, снаряженных по заданию Министерства культуры СССР для обследования музейных фондов древнерусского искусства с целью выявления и вывоза наиболее ценных памятников (Ростов и с. Борисоглебские Слободы (ныне пос. Борисоглебский Ярославской области), Касимов Рязанской области).
Дёмина принимала участие в создании основанного в 1947 году Музея древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублёва в Москве (ныне ЦМиАР). В 1950-1961 годах в качестве заместителя директора по научной работе Дёмина занималась комплектованием коллекции, созданием экспозиции и разработкой методики ее показа, изучением памятников в процессе реставрации. Большое значение имела работа Дёминой по подготовке празднования 600-летнего юбилея преподобного Андрея Рублёва (1960). С марта 1967 по февраль 1972 года работала младшим научным сотрудником в секторе Древнерусского искусства Института истории искусств Министерства культуры СССР (ныне ФГНИИ «ГИИ»).
С 1962 года Дёмина систематически читала лекции по древнерусской живописи сотрудникам Института по изучению народов Азии, членам Дома ученых и художникам; состояла в МОСХ, в ученом совете Музея имени преподобного Андрея Рублёва, музеев Московского Кремля и др.
Дёмина принадлежала к поколению искусствоведов, в центре научных интересов которых оказалось творчество преподобного Андрея Рублёва (И.Э. Грабарь, М.В. Алпатов, В.Н. Лазарев). Раскрытие от записей его икон, пришедшееся на первую половину XX века, надолго определило направление их исследований. Дёмина сочетала в работах «знаточество» - тщательный метод многолетнего изучения памятников в натуре с доведенным до совершенства стилистическим анализом, который свидетельствовал о глубоком и тончайшем постижении природы произведения. В трудах о живописи преподобного Андрея Рублёва и мастеров его круга Дёмина сумела сформулировать многое из того, что до сих пор определяет понятия «рублёвский образ», «рублёвский тип», «рублёвский стиль».
Сочинения:
Поэзия живописи Андрея Рублёва // В защиту мира. М., 1954. С. 102-106;
Черты героической действительности XIV-XV вв. в образах людей Андрея Рублёва и художников его круга // ТОДРЛ. 1956. Т. 12. С. 311-324;
Искусство Дионисия // Культура и жизнь. М., 1958. № 5. С. 45-48;
Фрески Андрея Рублёва во Владимире // Декоративное искусство. М., 1960. № 8. С. 5-9;
Чудо обновления икон // НиР. М., 1960. № 9. С. 88-91; «Троица» Андрея Рублёва. М., 1963, 1972;
Ivanova T., Demina N. Andrej Rubljov: Album. Mil., 1966;
О связях Андрея Рублёва и мастеров его круга с искусством и культурой Киевской и Владимиро-Суздальской Руси // Андрей Рублёв и его эпоха: Сборник статей. М., 1971. С. 125-141;
Отражение поэтической образности в древнерус. живописи (на примере иконы «Георгий-воин» XI-XII в.) // ДРИ. М., 1972. [Вып.:] Художественная культура домонг. Руси. С. 7-24;
Андрей Рублёв и художники его круга. М., 1972.