ДЁМИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Искусствовед, специалист по древнерусскому искусству, музейный работник.

Дёмина (девичья фамилия Кербицкая) родилась в семье земского врача.

Окончив Саранскую среднюю школу №4, в 1922 году поступила в Харьковский университет на медицинский факультет, но в 1923 году перевелась в Первый Московский государственный университет на этнологический факультет, отделение изобразительных искусств, который окончила в 1926 году по специальности «Древнерусское искусство», под научным руководством А.И. Некрасова защитила диплом (1929) на тему «Икона «Благовещение» письма Спиридона Тимофеева 1652 года».

В 1926-1930 годах работала штатным практикантом в отделе «Религиозного быта и иконографии» ГИМ, под руководством Е.И. Силина участвовала в подготовке выставки произведений XVI-XVII веков. В 1931-1935 годах корректор в ряде издательств; в 1935-1938 годах научный сотрудник ГТГ в отделе хранения и экспозиции. За подготовку экспозиции древнерусского искусства XI-XVII веков, разместившейся в 7 залах, была переведена в старшие научные сотрудники. В 1943-1946 годах по договору работала старшим научным сотрудником Загорского историко-художественного музея, где занималась составлением каталога шитья и исследованием живописи иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (период завершения реставрации). В августе 1946 года Дёмина подготовила рукопись ««Троица» Андрея Рублева» и описала 13 праздников из иконостаса Троицкого собора, последняя работа послужила материалом для статьи, опубликованной в 12-м томе ТОДРЛ. В 1947-1949 годах возобновила работу в ГТГ. В разные годы Дёмина участвовала в экспедиционных командировках ГТГ, снаряженных по заданию Министерства культуры СССР для обследования музейных фондов древнерусского искусства с целью выявления и вывоза наиболее ценных памятников (Ростов и с. Борисоглебские Слободы (ныне пос. Борисоглебский Ярославской области), Касимов Рязанской области).

Дёмина принимала участие в создании основанного в 1947 году Музея древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублёва в Москве (ныне ЦМиАР). В 1950-1961 годах в качестве заместителя директора по научной работе Дёмина занималась комплектованием коллекции, созданием экспозиции и разработкой методики ее показа, изучением памятников в процессе реставрации. Большое значение имела работа Дёминой по подготовке празднования 600-летнего юбилея преподобного Андрея Рублёва (1960). С марта 1967 по февраль 1972 года работала младшим научным сотрудником в секторе Древнерусского искусства Института истории искусств Министерства культуры СССР (ныне ФГНИИ «ГИИ»).

С 1962 года Дёмина систематически читала лекции по древнерусской живописи сотрудникам Института по изучению народов Азии, членам Дома ученых и художникам; состояла в МОСХ, в ученом совете Музея имени преподобного Андрея Рублёва, музеев Московского Кремля и др.

Дёмина принадлежала к поколению искусствоведов, в центре научных интересов которых оказалось творчество преподобного Андрея Рублёва ( И.Э. Грабарь , М.В. Алпатов, В.Н. Лазарев). Раскрытие от записей его икон, пришедшееся на первую половину XX века, надолго определило направление их исследований. Дёмина сочетала в работах «знаточество» - тщательный метод многолетнего изучения памятников в натуре с доведенным до совершенства стилистическим анализом, который свидетельствовал о глубоком и тончайшем постижении природы произведения. В трудах о живописи преподобного Андрея Рублёва и мастеров его круга Дёмина сумела сформулировать многое из того, что до сих пор определяет понятия «рублёвский образ», «рублёвский тип», «рублёвский стиль».

Сочинения:

Поэзия живописи Андрея Рублёва // В защиту мира. М., 1954. С. 102-106;

Черты героической действительности XIV-XV вв. в образах людей Андрея Рублёва и художников его круга // ТОДРЛ. 1956. Т. 12. С. 311-324;

Искусство Дионисия // Культура и жизнь. М., 1958. № 5. С. 45-48;

Фрески Андрея Рублёва во Владимире // Декоративное искусство. М., 1960. № 8. С. 5-9;

Чудо обновления икон // НиР. М., 1960. № 9. С. 88-91; «Троица» Андрея Рублёва. М., 1963, 1972;

Ivanova T., Demina N. Andrej Rubljov: Album. Mil., 1966;

О связях Андрея Рублёва и мастеров его круга с искусством и культурой Киевской и Владимиро-Суздальской Руси // Андрей Рублёв и его эпоха: Сборник статей. М., 1971. С. 125-141;

Отражение поэтической образности в древнерус. живописи (на примере иконы «Георгий-воин» XI-XII в.) // ДРИ. М., 1972. [Вып.:] Художественная культура домонг. Руси. С. 7-24;

Андрей Рублёв и художники его круга. М., 1972.