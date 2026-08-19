ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДЕМИЛИТАРИЗА́ЦИЯ ТЕРРИТО́РИИ (от де... и лат. militaris - во­ен­ный) - международно-правовой режим определённой территории, запрещающий её использование в военных целях в мирное время.

Демилитаризация территории (пол­ная и час­тич­ная) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии до­го­во­ра ме­ж­ду за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми . В прак­ти­ке ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний Демилитаризация территории обыч­но рас­про­стра­ня­ет­ся на при­гра­нич­ные зо­ны, рай­оны вре­мен­ных де­мар­ка­ци­он­ных ли­ний (смотри в статье Го­су­дар­ст­вен­ная гра­ни­ца ). Демилитаризация территории мо­жет рас­про­стра­нять­ся на ме­ж­ду­народные про­ли­вы и ка­на­лы (например, Ма­гел­ла­нов пролив, Су­эц­кий ка­нал); де­ми­ли­та­ри­зо­ван­ны­ми яв­ля­ют­ся Аланд­ские острова и ар­хи­пе­лаг Шпиц­бер­ген. До­го­вор об Ан­тарк­ти­ке (1959) пре­ду­смат­ри­ва­ет пол­ную Демилитаризацию территории Ан­тарк­ти­ки. Фор­мой час­тич­ной Демилитаризации территории яв­ля­ет­ся соз­да­ние безъ­я­дер­ных зон.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)