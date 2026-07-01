ДЕМИДОВЫХ ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД
ДЕМИДОВЫХ ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД - один из первых вододействующих металлургических заводов в России; первый завод предпринимательской династии Демидовых.
Основан в 1694/1695 годах (по др. данным, в 1695/1696) Н.Д. Демидовым на реке Тулица, близ её впадения в реку Упа (в черте современной Тулы). В 1725 году завод унаследовал сын Н.Д. Демидова - А.Н. Демидов, после него - его потомки.
На Демидовском Тульском заводе совмещались производство и передел чугуна. В 1714-1721 годах на заводе было две домны (работала, как правило, одна), с 1722 года - только одна. Железная руда добывалась в Малиновой засеке к югу от Тулы. Заводской комплекс включал в себя пруд, в обиходе называвшийся Демидовским, земляную плотину, кузню, конюшню, деревянные столярни, мельницы и бани, многочисленные деревянные и каменные амбары, людские избы и пр.
Изначально завод выпускал пушки по казённым заказам, затем и боеприпасы: в 1701 году произведено свыше 1,7 тыс. бомб (весом от 1 до 3 пудов), 8,1 тыс. ядер (3–18 фунтов), свыше 15,5 тыс. гранат (2–8 фунтов), свыше 34 тыс. гранат к картечам (0,5–1 фунт), свыше 16,6 тыс. ручных гранат. Артиллерия и боеприпасы Демидовского Тульского завода сыграли важную роль в победе русской армии в Северной войне 1700-1721 годов. На заводе изготовлялись также связное и прутовое железо (использовалось, в частности, кузнецами тульской Оружейной слободы), чугунные котлы и пр. Годовая выплавка чугуна сильно колебалась: 9,4 тыс. пудов (1715), 37,8 тыс. пудов (1721); чугун составлял от 1/5 (1714) до 1/19 (1722) части в совокупной выплавке всех доменных заводов Демидовых. Доменное производство на Демидовском Тульском заводе было остановлено в 1742-1744 годах; окончательная остановка производства произведена в соответствии с указом Сената (1754) о закрытии заводов, расположенных ближе 200 вёрст от Москвы. Завод сыграл важную роль в передаче технического опыта мастеров старейшего Центрального промышленного района мастерам нового Уральского горно-металлургического района, куда Н.Д. Демидов отправлял своих работников.