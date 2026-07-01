ДЕМИДОВЫХ ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД

ДЕМИДОВЫХ ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД - один из первых вододействующих металлургических заводов в России; первый завод предпринимательской династии Демидовых .

Ос­но­ван в 1694/1695 годах (по др. дан­ным, в 1695/1696) Н.Д. Де­ми­до­вым на реке Ту­ли­ца, близ её впа­де­ния в реку Упа (в чер­те современной Ту­лы). В 1725 году за­вод уна­сле­до­вал сын Н.Д. Де­ми­до­ва - А.Н. Де­ми­дов , по­сле не­го - его по­том­ки.

На Демидовском Тульском заводе со­вме­ща­лись про­из­вод­ст­во и пе­ре­дел чу­гу­на. В 1714-1721 годах на за­во­де бы­ло две дом­ны (ра­бо­та­ла, как пра­ви­ло, од­на), с 1722 года - толь­ко од­на. Же­лез­ная ру­да до­бы­ва­лась в Ма­ли­но­вой за­се­ке к югу от Ту­лы. За­во­дской ком­плекс вклю­чал в се­бя пруд, в оби­хо­де на­зы­вав­ший­ся Де­ми­дов­ским, зем­ля­ную пло­ти­ну, куз­ню, ко­нюш­ню, де­ревянные сто­ляр­ни, мель­ни­цы и ба­ни, мно­го­численные де­ревянные и ка­мен­ные ам­ба­ры, люд­ские из­бы и пр.

Из­на­чаль­но за­вод вы­пус­кал пуш­ки по ка­зён­ным за­ка­зам, за­тем и бо­е­при­па­сы: в 1701 году про­из­ве­де­но свыше 1,7 тыс. бомб (ве­сом от 1 до 3 пу­дов), 8,1 тыс. ядер (3–18 фун­тов), свыше 15,5 тыс. гра­нат (2–8 фун­тов), свыше 34 тыс. гра­нат к кар­те­чам (0,5–1 фунт), свыше 16,6 тыс. руч­ных гра­нат. Ар­тил­ле­рия и бо­е­при­па­сы Демидовского Тульского завода сыг­ра­ли важ­ную роль в по­бе­де русской ар­мии в Се­вер­ной вой­не 1700-1721 годов. На за­во­де из­го­тов­ля­лись так­же связ­ное и пру­то­вое же­ле­зо (ис­поль­зо­ва­лось, в ча­ст­но­сти, куз­не­ца­ми туль­ской Ору­жей­ной сло­бо­ды), чу­гун­ные кот­лы и пр. Го­до­вая вы­плав­ка чу­гу­на силь­но ко­ле­ба­лась: 9,4 тыс. пу­дов (1715), 37,8 тыс. пу­дов (1721); чу­гун со­став­лял от 1/5 (1714) до 1/19 (1722) час­ти в со­во­куп­ной вы­плав­ке всех до­мен­ных за­во­дов Де­ми­до­вых. До­мен­ное про­изводство на Демидовском Тульском заводе бы­ло ос­та­нов­ле­но в 1742-1744 годах; окон­чательная ос­та­нов­ка про­изводства про­из­ве­де­на в со­от­вет­ст­вии с ука­зом Се­на­та (1754) о за­кры­тии за­во­дов, рас­по­ло­жен­ных бли­же 200 вёрст от Мо­ск­вы. За­вод сыг­рал важ­ную роль в пе­ре­да­че тех­нического опы­та мас­те­ров ста­рей­ше­го Центрального промышленного рай­она мас­те­рам но­во­го Ураль­ско­го гор­но-ме­тал­лур­гического рай­она, ку­да Н.Д. Де­ми­дов от­прав­лял сво­их ра­бот­ни­ков.

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