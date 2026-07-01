Демидовское коммерческое училище

Деми`довское комме`рческое учи`­лище — среднее сословное учебное заведение, работавшее в Москве в 1772—1799. Возникло благодаря инициативе императрицы Екатерины II при Московском воспитательном доме, основанном И. И. Бецким. В 1772 материальный вклад (205 тыс. руб.) в основание и развитие училища внес выходец из торгово-промышленной среды П. А. Демидов (1710—1786), известный меценат в области наук и просветительства. Училище было названо его именем. Д. к. у. стало первым в Европе коммерческим училищем. По первоначальному замыслу училище (с 8-летним сроком обучения) было ориентировано на подготовку детей-сирот, проявивших склонность к учебе. Позднее контингент учащихся включал детей купцов и мещан. В 1799 училище переведено в Санкт-Петербург, потеряв прибавление «Демидовское». До 1918 Санкт-Петербургское коммерческое училище оставалось одной из организационно-правовых форм сословных заведений, состоявших в ведомстве учреждений императрицы Марии. Лит.: Греч А. Н. Весь Петербург в кармане. СПб., 1851; Комаров П. О. В память 100-летнего юбилея Санкт-Петербургского Коммерческого Училища 6 декабря 1872 года. СПб., 1872; Хуциева В. В. История Санкт-Петербургского коммерческого училища: роль в становлении россий­ского коммерсанта: 1772—1920-е гг. Автореферат. СПб., 2003. В. Н. Быков