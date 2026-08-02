ДЕМИДОВСКИЙ ЛИЦЕЙ
ДЕМИДОВСКИЙ ЛИЦЕЙ - высшее учебное заведение в Ярославле.
Открыт в 1805 году по инициативе и на пожертвование П.Г. Демидова. Первоначально назывался Ярославское училище высших наук, в 1833 году преобразован в Демидовский лицей, в 1870 году - в Демидовский юридический лицей. В 1805-1823 годах и 1829-1845 годах находился под научно-методическим и адменистративном управлением Московского университета, в 1823-1829 годах подчинялся ярославскому губернатору (который являлся почётным попечителем Демидовский лицей), с 1845 года - непосредственно попечителю Моского учебного округа. В Демидовском лицее до 1833 года изучались гимназический («начальный») и университетский («окончательный»; имел общеобразовательный характер с акцентом на правоведение) курсы, в 1833-1870 годах - право, словесность и физико-математические предметы, с 1870 года программа Демидовского лицея соответствовала курсу юридических факультетов университетов. Срок обучения составлял первоначально 3 года, с 1870 года - 4 года. Выпускники Демидовского лицея принимались на гражданскую службу с чином 14-го класса, с 1874 года - 12-го и 10-го классов. С 1865 года основной контингент студентов Демидовского лицея составляли выпускники духовных семинарий. Демидовский лицей издавал журналы: «Временник Демидовского юридического лицея» (1872-1917), «Юридическая библиография» (1907-1914), «Юридические записки» (1908-1914). Демидовский лицей был известен своей обширной библиотекой юридической литературы. С 1896 года при нём существовало Юридическое общество. В 1918 году преобразован в Ярославский государственный университет. Демидовский лицей окончили: в 1805-1834 годах - 327 челеловек, в 1835-1871 годах - 550 человек, в 1874-1903 годах - 3882 человека. В 1822 году в нём обучались 109, в 1907 году -1053, в 1913 году - 644 студента. Среди преподавателей Демидовского лицея - правоведы и историки права М.Ф. Владимирский-Буданов, И.И. Дитятин, М.Н. Капустин и Н.Д. Сергеевский, философ права Е.Н. Трубецкой.
Иллюстрация:
Здание Демидовского юридического лицея. Северный фасад. Архитекторы П.Я. Паньков и П.И. Козлов. Фото. 1910-е годы.
Архив БРЭ.