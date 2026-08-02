ДЕМИДОВСКИЙ ЛИЦЕЙ

ДЕМИДОВСКИЙ ЛИЦЕЙ - высшее учебное заведение в Ярославле.

От­крыт в 1805 году по ини­циа­ти­ве и на по­жерт­во­ва­ние П.Г. Де­ми­до­ва . Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Яро­слав­ское училище выс­ших на­ук, в 1833 году пре­об­ра­зо­ван в Демидовский лицей, в 1870 году - в Де­ми­дов­ский юри­дический ли­цей. В 1805-1823 годах и 1829-1845 годах на­хо­дил­ся под на­учно-ме­то­дическим и адменистративном управ­ле­ни­ем Московского университета , в 1823-1829 годах под­чи­нял­ся яро­слав­ско­му гу­бер­на­то­ру (ко­то­рый яв­лял­ся по­чёт­ным по­пе­чи­те­лем Демидовский лицей), с 1845 года - не­пос­ред­ст­вен­но по­пе­чи­те­лю Моского учеб­но­го ок­ру­га. В Демидовском лицее до 1833 года изу­ча­лись гим­на­зи­че­ский («на­чаль­ный») и уни­вер­си­тет­ский («окон­ча­тель­ный»; имел об­ще­об­ра­зо­вательный ха­рак­тер с ак­цен­том на пра­во­ве­де­ние) кур­сы, в 1833-1870 годах - пра­во, сло­вес­ность и фи­зи­ко-ма­те­ма­тические пред­ме­ты, с 1870 года про­грам­ма Демидовского лицея со­от­вет­ст­во­ва­ла кур­су юри­дических фа­куль­те­тов уни­вер­си­те­тов. Срок обу­че­ния со­став­лял пер­во­на­чаль­но 3 го­да, с 1870 года - 4 го­да. Вы­пу­ск­ни­ки Демидовского лицея при­ни­ма­лись на гражданскую служ­бу с чи­ном 14-го клас­са, с 1874 года - 12-го и 10-го клас­сов. С 1865 года основной кон­тин­гент сту­ден­тов Демидовского лицея со­став­ля­ли вы­пу­ск­ни­ки ду­хов­ных се­ми­на­рий. Демидовский лицей из­да­вал жур­на­лы: «Вре­мен­ник Де­ми­дов­ско­го юри­ди­че­ско­го ли­цея» (1872-1917), «Юри­ди­че­ская биб­лио­гра­фия» (1907-1914), «Юри­ди­че­ские за­пис­ки» (1908-1914). Демидовский лицей был из­вес­тен сво­ей об­шир­ной библиотекой юри­дической литературы. С 1896 года при нём су­ще­ст­во­ва­ло Юри­дическое общество. В 1918 году пре­об­ра­зо­ван в Яро­слав­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет. Демидовский лицей окон­чи­ли: в 1805-1834 годах - 327 челеловек, в 1835-1871 годах - 550 человек, в 1874-1903 годах - 3882 человека. В 1822 году в нём обу­ча­лись 109, в 1907 году -1053, в 1913 году - 644 сту­ден­та. Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей Демидовского лицея - пра­во­ве­ды и ис­то­ри­ки пра­ва М.Ф. Вла­ди­мир­ский-Бу­да­нов, И.И. Ди­тя­тин, М.Н. Ка­пус­тин и Н.Д. Сер­ге­ев­ский, фи­ло­соф пра­ва Е.Н. Тру­бец­кой.

Иллюстрация:

Зда­ние Де­ми­дов­ско­го юри­ди­чес­ко­го ли­цея. Се­вер­ный фа­сад. Ар­хи­тек­то­ры П.Я. Пань­ков и П.И. Коз­лов. Фо­то. 1910-е годы.

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