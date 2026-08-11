ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ
ДЕМИ́ДОВСКАЯ ПРЕ́МИЯ - денежная премия, вручавшаяся в 1832-1865 годах Петербургской Академией Наук учёным, не принадлежавшим к Академии Наук, за научные труды в различных областях знаний, изобретения, открытия, результаты научных экспедиций.
Учреждена П.Н. Демидовым (из рода Демидовых). Положение о Демидовской премии утверждено императором Николаем I 28.4(10.5).1831. Ежегодно вручались полные (по 5 тыс. руб.) и половинные премии, в основном за сочинения, напечатанные на русском языке, иногда - за книги на иностранных языках, посвящённые изучению России. Особым видом поощрения была выдача субсидий на издание рукописей, признававшихся достойными денежной премии. Лауреатов премии избирала специальная комиссия Петербургской АН. Всего она рассмотрела 903 работы (главным образом на русском языке; поступило от авторов 836 и принято без их просьбы 67 работ), присудила 55 полных премий (среди лауреатов - А.Х. Востоков, Ф.П. Врангель, М.А. Корф, А.И. Михайловский-Данилевский, Н.И. Пирогов, Б С. Якоби) и 220 половинных премий, выдала суммы на издание 27 рукописей. Средства на выдачу премий (20 тыс. руб. ежегодно) и издание рукописей (5 тыс. руб. ежегодно) перечислял сам П.Н. Демидов, а после его смерти (1840) по завещанию - наследники в течение 25 лет.
С 1993 года Демидовскую премию вновь вручаются Международным Демидовским фондом (учреждён в 1992 году в Екатеринбурге, проводит Демидовские чтения, осуществляет поддержку научно исследований и т. д.), в 1993-2003 годах выданы 42 премии (среди лауреатов - А.А. Зализняк, Б.В. Раушенбах, В.Л. Янин).