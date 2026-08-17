ДЕМИДОВ ПРОКОФИЙ АКИНФИЕВИЧ старый

ДЕМИДОВ ПРОКОФИЙ АКИНФИЕВИЧ - российский промышленник, натуралист-любитель, благотворитель.

Из ро­да Де­мидо­вых , стар­ший сын А.Н. Де­ми­до­ва. По раз­де­лу с брать­я­ми (1757-1758) по­лу­чил Не­вьян­скую часть на­след­ст­ва от­ца: до­мен­ные и пе­ре­дель­ные за­во­ды на Ура­ле (Бын­гов­ский, Верх­не­та­гиль­ский, Не­вьян­ский, Шу­ра­лин­ский, Шай­тан­ский) и пе­ре­дель­ные за­во­ды в Ни­же­го­род­ском уезде (Верх­не­чу­гун­ский, Ко­рель­ский и Ниж­не­чу­гун­ский). За­нимался строи­тель­ст­вом Верх­не­ней­вин­ско­го за­во­да. Все за­во­ды про­дал: ураль­ские - С.Я. Яков­ле­ву (1769), ни­же­го­род­ские - Л.И. Лу­ги­ни­ну (1772).

Внёс боль­шой вклад в раз­ви­тие бо­та­ни­ки в Рос­сии. В 1730-1740-е года уча­ст­во­вал в соз­да­нии са­дов близ Со­ли­кам­ска и в Ту­ле. Около 1756 года на бе­ре­гу реки Мо­ск­ва на­чал строи­тель­ст­во под­мос­ков­но­го уса­деб­но­го до­ма (ны­не в зда­нии раз­ме­ща­ет­ся Пре­зи­ди­ум РАН) и за­ло­жил сад (ны­не часть Не­скуч­но­го са­да в Мо­ск­ве), ко­то­рый стал пер­вым ча­ст­ным са­дом, от­кры­тым для по­се­ще­ния. Он опи­сан в фор­ме ка­та­ло­га в 1781 году П.С. Пал­ла­сом (на­зы­вал Демидова «слав­ней­шим в Рос­сии лю­би­те­лем и рас­про­стра­ни­те­лем бо­та­ни­че­ской нау­ки») и в 1786 году са­мим Демидовым. Из сво­их за­гра­нич­ных по­ез­док в Сак­со­нию, Гол­лан­дию, Ве­ли­ко­бри­та­нию Демидов вы­вез ред­кие рас­те­ния, а так­же жи­вот­ных и птиц.

За­ни­мал­ся ши­ро­кой фи­лан­тро­пич. дея­тель­но­стью (по под­счё­там 1841 году, по­жерт­во­вал на бла­го­тво­ритворительные це­ли около 4,3 млн. рублей - бо­лее, чем кто-ли­бо из Де­ми­до­вых). В зна­чительной сте­пе­ни на его сред­ст­ва по­стро­ен ком­плекс уч­ре­ж­дён­но­го в 1763 году Московского вос­пи­татательного до­ма (Демидов вы­де­лил свыше 1,1 млн. рублей се­реб­ром, часть сум­мы пред­на­зна­ча­лась для уч­ре­ж­де­ния при Вос­пи­татательном до­ме Ком­мерческого училища, от­кры­то­го в 1772 году). В 1772 году ос­но­вал кре­дит­ные уч­ре­ж­де­ния - Ссуд­ную каз­ну и Со­хран­ную каз­ну при Вос­пи­татательном до­ме, до­хо­да­ми от ко­то­рых обес­пе­чи­ва­лось су­ще­ст­во­ва­ние это­го за­ве­де­ния. Жерт­во­вал день­ги и иму­ще­ст­во Московскому университету ; сю­да же по­сле смер­ти Демидова по­сту­пи­ла часть его биб­лио­те­ки, а также гер­ба­рий и не­ко­то­рые ред­кие рас­те­ния из его са­да. Член Воль­но­го российского со­б­ра­ния.

Со­хра­ни­лись мно­го­численные сви­де­тель­ст­ва о его чу­да­че­ст­вах и экс­цен­трич­ных по­ступ­ках.

Сочинения :

Ка­та­лог рас­те­ни­ям по ал­фа­ви­ту, со­б­ран­ным из че­ты­рех час­тей све­та, с по­ка­за­ни­ем бо­та­ни­че­ских ха­рак­те­ров... М., 1786; О пче­лах // Рус­ский ар­хив. 1873. № 11.

Иллюстрация:

П.А. Де­ми­дов. Порт­рет ра­бо­ты Д.Г. Ле­виц­ко­го. 1773 год. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.