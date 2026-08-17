ДЕМИДОВ ПРОКОФИЙ АКИНФИЕВИЧ старый
ДЕМИДОВ ПРОКОФИЙ АКИНФИЕВИЧ - российский промышленник, натуралист-любитель, благотворитель.
Из рода Демидовых, старший сын А.Н. Демидова. По разделу с братьями (1757-1758) получил Невьянскую часть наследства отца: доменные и передельные заводы на Урале (Бынговский, Верхнетагильский, Невьянский, Шуралинский, Шайтанский) и передельные заводы в Нижегородском уезде (Верхнечугунский, Корельский и Нижнечугунский). Занимался строительством Верхненейвинского завода. Все заводы продал: уральские - С.Я. Яковлеву (1769), нижегородские - Л.И. Лугинину (1772).
Внёс большой вклад в развитие ботаники в России. В 1730-1740-е года участвовал в создании садов близ Соликамска и в Туле. Около 1756 года на берегу реки Москва начал строительство подмосковного усадебного дома (ныне в здании размещается Президиум РАН) и заложил сад (ныне часть Нескучного сада в Москве), который стал первым частным садом, открытым для посещения. Он описан в форме каталога в 1781 году П.С. Палласом (называл Демидова «славнейшим в России любителем и распространителем ботанической науки») и в 1786 году самим Демидовым. Из своих заграничных поездок в Саксонию, Голландию, Великобританию Демидов вывез редкие растения, а также животных и птиц.
Занимался широкой филантропич. деятельностью (по подсчётам 1841 году, пожертвовал на благотворитворительные цели около 4,3 млн. рублей - более, чем кто-либо из Демидовых). В значительной степени на его средства построен комплекс учреждённого в 1763 году Московского воспитатательного дома (Демидов выделил свыше 1,1 млн. рублей серебром, часть суммы предназначалась для учреждения при Воспитатательном доме Коммерческого училища, открытого в 1772 году). В 1772 году основал кредитные учреждения - Ссудную казну и Сохранную казну при Воспитатательном доме, доходами от которых обеспечивалось существование этого заведения. Жертвовал деньги и имущество Московскому университету; сюда же после смерти Демидова поступила часть его библиотеки, а также гербарий и некоторые редкие растения из его сада. Член Вольного российского собрания.
Сохранились многочисленные свидетельства о его чудачествах и эксцентричных поступках.
Сочинения:
Каталог растениям по алфавиту, собранным из четырех частей света, с показанием ботанических характеров... М., 1786; О пчелах // Русский архив. 1873. № 11.
Иллюстрация:
П.А. Демидов. Портрет работы Д.Г. Левицкого. 1773 год. Третьяковская галерея (Москва).
Архив БРЭ.