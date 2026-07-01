ДЕМИДОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ДЕМИ́ДОВ ПА́ВЕЛ ГРИГО́РЬЕВИЧ - российский учёный, путешественник, библиофил и библиограф, коллекционер, благотворитель.
Из рода Демидовых. Учился в Гёттингенском университете (1751-1755), прослушал отдельные курсы во Фрайбергской горной академии 1755-1756, Уппсальском университете (1760-1761; познакомился с К. Линнеем). В 1762 году возвратился в Россию. Продал доставшуюся ему по разделу (1765) Уткинскую часть заводов братьям. Жил в основном в Москве, в подмосковном (Леоново) и нижегородском имениях. В 1762-1772 годах служил в Берг-коллегии. В 1762-1763 году совершил путешествие по России, в ходе которого впервые описал корсака, кобчика и утку пеганку. Сведения Демидова были использованы Линнеем в его научных работах. Демидов поддерживал связи с рядом научных обществ.
Начало собраниям Демидова положила покупка в 1773 году в Париже кабинета естественный истории, а также собрания птиц и редких животных (преимущественно пресмыкающихся). Под руководством К. Линнея он лично собрал коллекцию насекомых. Позднее купил несколько европейских минералогических коллекций, а также образцы сибирских минералов. В доме Демидова находился минц-кабинет, составленный главным образом в Европе, с коллекцией шведских монет. Собрал библиотеку, включавшую немало ценных изданий и рукописей, начиная с VIII века (на европейских и восточных языках, в т. ч. 2 латинские иллюминированные Библии XIII века французские работы).
В 1803 году передал в дар Московскому университету кабинет естественной истории, а также коллекции животных и минералов, в 1803-1805 годах - библиотеку (в 1806 году составил по собственной системе её каталог и опубликовал его на французском языке), в 1806 году - минц-кабинет (большая часть коллекций погибла при пожаре Москвы во время Отечественной войны 1812 года). В 1803 году пожертвовал Московскому университету 100 тыс. рублей, а ещё по 50 тыс. рублей передал на планировавшееся открытие университетов в Киеве (открыт в 1834 году) и Тобольске (капитал, достигший 190 тыс. рублей к 1880 году, был направлен на строительство и открытие Томского университета, учреждённого в 1878 году и открытого в 1888 году). Инициатор создания Демидовского лицея, первоначально фактически содержал его (в связи с чем продал свыше 3,5 тыс. принадлежавших ему крепостных крестьян в Ярославской губерни), до конца жизни помогал лицею денежными средствами (в разное время около 420 тыс. рублей), передал ему кабинет «физических машин», химические приборы, коллекцию горных пород и минералов, часть своего книжного собрания. В 1829 году в честь Демидова в Ярославле был открыт памятник - колонна на Ильинской площади (не сохранилась).
Иллюстрация:
П.Г. Демидов. Гравюра А.П. Грачёва и Н.И. Соколова с портрета работы Ф.С. Рокотова. 1770-е года
Архив БРЭ.