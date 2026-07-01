ДЕМИДОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

ДЕМИ́ДОВ ПА́ВЕЛ ГРИГО́РЬЕВИЧ - российский учёный, путешественник, библиофил и библиограф, коллекционер, благотворитель.

Из ро­да Де­ми­до­вых . Учил­ся в Гёт­тин­ген­ском университете (1751-1755), про­слу­шал отдельные кур­сы во Фрай­берг­ской гор­ной ака­де­мии 1755-1756, Уп­псаль­ском университете (1760-1761; по­зна­ко­мил­ся с К. Лин­не­ем). В 1762 году воз­вра­тил­ся в Рос­сию. Про­дал дос­тав­шую­ся ему по раз­де­лу (1765) Ут­кин­скую часть за­во­дов брать­ям. Жил в основном в Мо­ск­ве, в под­мос­ков­ном (Ле­о­но­во) и ни­же­го­род­ском име­ни­ях. В 1762-1772 годах слу­жил в Берг-кол­ле­гии . В 1762-1763 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Рос­сии, в хо­де ко­то­ро­го впер­вые опи­сал кор­са­ка, коб­чи­ка и ут­ку пе­ган­ку. Све­де­ния Демидова бы­ли ис­поль­зо­ва­ны Лин­не­ем в его на­учных ра­бо­тах. Демидов под­дер­жи­вал свя­зи с ря­дом на­учных об­ществ.

На­ча­ло со­б­ра­ни­ям Демидова по­ло­жи­ла по­куп­ка в 1773 году в Па­ри­же ка­би­не­та ес­тественный ис­то­рии, а так­же со­б­ра­ния птиц и ред­ких жи­вот­ных (пре­имущественно пре­смы­каю­щих­ся). Под руководством К. Лин­нея он лич­но со­брал кол­лек­цию на­се­ко­мых. Позд­нее ку­пил несколько ев­ропейских ми­не­ра­ло­гических кол­лек­ций, а так­же об­раз­цы си­бир­ских ми­не­ра­лов. В до­ме Демидова на­хо­дил­ся минц-ка­би­нет, со­став­лен­ный главным образом в Ев­ро­пе, с кол­лек­ци­ей шведских мо­нет. Со­брал биб­лио­те­ку, вклю­чав­шую не­ма­ло цен­ных из­да­ний и ру­ко­пи­сей, на­чи­ная с VIII века (на ев­ропейских и восточных язы­ках, в т. ч. 2 ла­тин­ские ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные Биб­лии XIII века французские ра­бо­ты).

В 1803 году пе­ре­дал в дар Московскому университету ка­би­нет ес­тественной ис­то­рии, а так­же кол­лек­ции жи­вот­ных и ми­не­ра­лов, в 1803-1805 годах - биб­лио­те­ку (в 1806 году со­ста­вил по собственной сис­те­ме её ка­та­лог и опуб­ли­ко­вал его на французском языке), в 1806 году - минц-ка­би­нет (большая часть кол­лек­ций по­гиб­ла при по­жа­ре Мо­ск­вы во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года). В 1803 году по­жерт­во­вал Московскому университету 100 тыс. рублей, а ещё по 50 тыс. рублей пе­ре­дал на пла­ни­ро­вав­шее­ся от­кры­тие уни­вер­си­те­тов в Кие­ве (от­крыт в 1834 году) и То­боль­ске (ка­пи­тал, дос­тиг­ший 190 тыс. рублей к 1880 году, был на­прав­лен на строи­тель­ст­во и от­кры­тие Том­ско­го университета, уч­ре­ж­дён­но­го в 1878 году и от­кры­то­го в 1888 году). Ини­циа­тор соз­да­ния Де­ми­дов­ско­го ли­цея, пер­во­на­чаль­но фак­ти­че­ски со­дер­жал его (в свя­зи с чем про­дал свыше 3,5 тыс. при­над­ле­жав­ших ему кре­по­ст­ных кре­сть­ян в Яро­слав­ской губерни), до кон­ца жиз­ни по­мо­гал ли­цею де­неж­ны­ми сред­ст­ва­ми (в раз­ное вре­мя около 420 тыс. рублей), пе­ре­дал ему ка­би­нет «фи­зи­че­ских ма­шин», хи­мические при­бо­ры, кол­лек­цию гор­ных по­род и ми­не­ра­лов, часть сво­его книж­но­го со­бра­ния. В 1829 году в честь Демидова в Яро­слав­ле был от­крыт па­мят­ник - ко­лон­на на Иль­ин­ской площади (не со­хра­ни­лась).

Иллюстрация:

П.Г. Де­ми­дов. Гра­вю­ра А.П. Гра­чё­ва и Н.И. Со­ко­ло­ва с порт­ре­та ра­бо­ты Ф.С. Ро­ко­то­ва. 1770-е года

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