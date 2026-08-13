ДЕМИДОВ АКАНФИЙ НИКИТИЧ
ДЕМИДОВ АКАНФИЙ НИКИТИЧ - в 1720-1740-х годах крупнейший российский предприниматель, дворянин 1726 года, действительный статский советник с 1742 года.
Из рода Демидовых, старший сын Н.Д. Демидова, отец П.А. Демидова. Первоначально кузнец тульской Оружейной слободы. Обладал хорошими прикладными знаниями в области горно-металлургического производства (по некоторым сведениям, побывал в городе Фрайберг, крупном горнорудном центре Саксонии); ещё при жизни отца участвовал в управлении принадлежавшими ему уральскими предприятиями. Унаследовал все предприятия отца - 6 уральских заводов и Демидовых Тульский завод. Построил железоделательные заводы: Черноисточинский (пущен в 1726), Шайтанский (1727), Уткинский (1729), Нижнечугунский, Верхнечугунский и Корельский близ села Фокина в Нижегородском у. (1730), Ревдинский доменный (1734), Верхнелайский передельный (1742), Висимо-Шайтанский передельный (1744). Демидов организовывал и финансировал проведение геологических исследований Урала и Алтая. Разведав руды цветных металлов, занимался промышленным освоением месторождений. На Алтае построил 4 медеплавильных завода: Колыванский «ручной» на реке Локтевка (1727), Колывано-Воскресенский на реке Белая (заложен в 1728, пущен в 1729), Барнаульский на реке Барнаул (заложен в 1739, пущен в 1744) и Шульбинский (1744); в Кунгурском у. - ещё 4 завода: Суксунский (пущен в 1729), Бымовский на реке Бым (1736), Шаквинский на реке Шаква (1740), Ашапский на реке Большая Ашапа (1744). На заводах использовался преимущественно принудительный труд.
В 1720-1739 на принадлежавших Демидову (до 1725 года - его отцу) Тульском и уральских заводах выплавлялось чугуна в среднем свыше 5,3 млн. т в год, что составляло 62,5% общей его выплавки частновладельческими предприятиями России. Высокие объёмы производства сохранялись и впоследствии. В 1736-1738 годах на всех заводах Демидова выплавлено свыше 15,4 млн. т чугуна (в среднем более 5,1 млн. т в год); выковано, по-видимому, свыше 9,8 млн. т железа (свыше 1/2 отправлено на экспорт).
Постоянными заказчиками и потребителями продукции заводов Демидова были артилерийские, морские и др. ведомства. Эти связи, не всегда для Демидова выгодные, были своего рода «платой» за сохранявшееся длительное время покровительств. отношение к нему казны. В 1733-1737 годах в ходе так называемого Следствия о партикулярных заводах Демидов был обвинён в нарушениях горного законодательства. Осенью 1733 года Демидову было запрещено выезжать на заводы, в марте 1735 года запрет был снят, но в ноябре в Туле он был взят под стражу и более двух месяцев находился под арестом. В появившихся позднее указах (первый в декабре 1735 года) Демидов был оправдан по большинству пунктов. В дальнейшем он первым из промышленников перешёл на уплату налогов по новой форме начисления - фиксированного, так называемого доменного, обложения.
К середине 1740-х годов в Европейской части России и на Урале Демидов владел 4 медеплавильными, 18 доменными и железоделательными, 2 кожевенными заводами, 124 фабриками (доменными, молотовыми, колотушечными, полотняной и др.), 42 кузницами, 77 действующими медными и 18 железными рудниками, 120 домами и дворами и пр. Кроме того, на Алтае ему принадлежали 3 медеплавильных завода, 93 рудника (медных, свинцовых, серебряных), 13 фабрик (плавильных, меховых и др.), прочее имущество. Ему же в 10 уездах принадлежали 215 сёл и деревень и 13135 душ мужского пола, 21,8 тыс. четвертей пахотной земли (в одном поле). К заводам были отведены леса.
Демидов являлся владельцем библиотеки и минералогич. коллекции, основу которой составил кабинет, приобретённый им во Фрайберге.
Иллюстрация:
А.Н. Демидов. Портрет работы Г. К. Гроота. 1741-1745. Нижнетагильский музей-заповедник.
Архив БРЭ.