ДЕМИДОВ АКАНФИЙ НИКИТИЧ

ДЕМИДОВ АКАНФИЙ НИКИТИЧ - в 1720-1740-х годах круп­ней­ший российский пред­при­ни­ма­тель, дво­ря­нин 1726 года, действительный статский советник с 1742 года.

Из ро­да Де­ми­до­вых , стар­ший сын Н.Д. Де­ми­до­ва, отец П.А. Де­ми­до­ва. Пер­во­на­чаль­но куз­нец туль­ской Ору­жей­ной сло­бо­ды. Об­ла­дал хо­ро­ши­ми при­клад­ны­ми зна­ния­ми в об­лас­ти гор­но-ме­тал­лур­гического про­изводства (по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, по­бы­вал в городе Фрай­берг, круп­ном гор­но­руд­ном цен­тре Сак­со­нии); ещё при жиз­ни от­ца уча­ст­во­вал в управ­ле­нии при­над­ле­жав­ши­ми ему ураль­ски­ми пред­при­ятия­ми. Унас­ле­до­вал все пред­прия­тия от­ца - 6 ураль­ских за­во­дов и Де­ми­до­вых Туль­ский за­вод . По­стро­ил же­лезоделательные за­во­ды: Чер­но­ис­то­чин­ский (пу­щен в 1726), Шай­тан­ский (1727), Ут­кин­ский (1729), Ниж­не­чу­гун­ский, Верх­не­чу­гун­ский и Ко­рель­ский близ села Фо­ки­на в Ни­же­го­род­ском у. (1730), Рев­дин­ский до­мен­ный (1734), Верх­не­лай­ский пе­ре­дель­ный (1742), Ви­си­мо-Шай­тан­ский пе­ре­дель­ный (1744). Демидов ор­га­ни­зо­вы­вал и фи­нан­си­ро­вал про­ве­де­ние гео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний Ура­ла и Ал­тая. Раз­ве­дав ру­ды цвет­ных ме­тал­лов, за­ни­мал­ся промышленным ос­вое­ни­ем ме­сто­ро­ж­де­ний. На Ал­тае по­стро­ил 4 ме­де­пла­виль­ных за­во­да: Ко­лы­ван­ский «руч­ной» на реке Лок­тев­ка (1727), Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ский на реке Бе­лая (за­ло­жен в 1728, пу­щен в 1729), Бар­на­уль­ский на реке Бар­на­ул (за­ло­жен в 1739, пу­щен в 1744) и Шуль­бин­ский (1744); в Кун­гур­ском у. - ещё 4 за­во­да: Сук­сун­ский (пу­щен в 1729), Бы­мов­ский на реке Бым (1736), Ша­к­вин­ский на реке Ша­к­ва (1740), Ашап­ский на реке Боль­шая Аша­па (1744). На за­во­дах ис­поль­зо­вал­ся пре­имущественно при­ну­ди­тель­ный труд.

В 1720-1739 на при­над­ле­жав­ших Демидову (до 1725 года - его от­цу) Туль­ском и ураль­ских за­во­дах вы­плав­ля­лось чугуна в среднем свыше 5,3 млн. т в год, что со­став­ля­ло 62,5% об­щей его вы­плав­ки ча­ст­но­вла­дель­че­ски­ми пред­при­ятия­ми Рос­сии. Вы­со­кие объ­ё­мы про­из­вод­ст­ва со­хра­ня­лись и впо­след­ст­вии. В 1736-1738 годах на всех за­во­дах Демидова вы­плав­ле­но свыше 15,4 млн. т чу­гу­на (в среднем бо­лее 5,1 млн. т в год); вы­ко­ва­но, по-ви­ди­мо­му, свыше 9,8 млн. т же­ле­за (свыше 1/2 от­прав­ле­но на экс­порт).

По­сто­ян­ны­ми за­каз­чи­ка­ми и по­тре­би­те­ля­ми про­дук­ции за­во­дов Демидова бы­ли артилерийские, морские и др. ве­дом­ст­ва. Эти свя­зи, не все­гда для Демидова вы­год­ные, бы­ли сво­его ро­да «пла­той» за со­хра­няв­шее­ся дли­тель­ное вре­мя по­кро­ви­тельств. от­но­ше­ние к не­му каз­ны. В 1733-1737 годах в хо­де так называемого След­ст­вия о пар­ти­ку­ляр­ных за­во­дах Демидов был об­ви­нён в на­ру­ше­ни­ях гор­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. Осе­нью 1733 года Демидову бы­ло за­пре­ще­но вы­ез­жать на за­во­ды, в мар­те 1735 года за­прет был снят, но в но­яб­ре в Ту­ле он был взят под стра­жу и бо­лее двух ме­ся­цев на­хо­дил­ся под аре­стом. В по­явив­ших­ся позд­нее ука­зах (пер­вый в декабре 1735 года) Демидов был оп­рав­дан по боль­шин­ст­ву пунк­тов. В даль­ней­шем он пер­вым из про­мыш­лен­ни­ков пе­ре­шёл на уп­ла­ту на­ло­гов по но­вой фор­ме на­чис­ле­ния - фик­си­ро­ван­но­го, так называемого до­мен­но­го, об­ло­же­ния.

К середине 1740-х годов в Ев­ропейской час­ти Рос­сии и на Ура­ле Демидов вла­дел 4 ме­де­пла­виль­ны­ми, 18 до­мен­ны­ми и же­ле­зо­де­ла­тель­ны­ми, 2 ко­же­вен­ны­ми за­во­да­ми, 124 фаб­ри­ка­ми (до­мен­ны­ми, мо­ло­то­вы­ми, ко­ло­ту­шеч­ны­ми, по­лот­ня­ной и др.), 42 куз­ни­ца­ми, 77 дей­ст­вую­щи­ми мед­ны­ми и 18 же­лез­ны­ми руд­ни­ка­ми, 120 до­ма­ми и дво­ра­ми и пр. Кро­ме то­го, на Ал­тае ему при­над­ле­жа­ли 3 ме­де­пла­виль­ных за­во­да, 93 руд­ни­ка (мед­ных, свин­цо­вых, се­реб­ря­ных), 13 фаб­рик (пла­виль­ных, ме­хо­вых и др.), прочее имуще­ст­во. Ему же в 10 уез­дах при­над­ле­жа­ли 215 сёл и де­ре­вень и 13135 душ муж­ско­го по­ла, 21,8 тыс. чет­вер­тей па­хот­ной зем­ли (в од­ном по­ле). К за­во­дам бы­ли от­ве­де­ны ле­са.

Демидов яв­лял­ся вла­дель­цем биб­лио­те­ки и ми­не­ра­ло­гич. кол­лек­ции, ос­но­ву ко­то­рой со­ста­вил ка­би­нет, при­об­ре­тён­ный им во Фрай­бер­ге.

Иллюстрация:

А.Н. Де­ми­дов. Порт­рет ра­бо­ты Г. К. Гро­ота. 1741-1745. Ниж­не­та­гиль­ский му­зей-за­по­вед­ник.

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