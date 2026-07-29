ДЕМИДЧИК Аркадий Евгеньевич

Родился в 1961 г. в г. Томск. В 1983 г. с отличием окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета по специальности «история», в 1988 г. – очную аспирантуру Института востоковедения АН СССР.

Ученая степень кандидата исторических наук присуждена диссертационным советом Института востоковедения РАН (г. Москва) в 1994 г. Ученая степень доктора исторических наук присуждена диссертационным советом при Санкт-Петербургском Институте восточных рукописей РАН в 2007 г.

Ученое звание доцента присвоено в 1996 г. Стаж научно-педагогической работы – 30 лет. В настоящее время профессор кафедры всеобщей истории гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета

Член редколлегии академической книжной серии “AEGYPTIACA”, основанной Научным советом по проблемам египтологии на Историческом факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; член редколлегии выпусков «Востоковедение» научного журнала «Вестник НГУ. Серия: История, филология».

Учителя : М.И. Рижский, Н.В. Ревякина, J.F. Borghouts (Leiden).

Область интересов : История древнего мира. Древний Египет.

Сочинения : Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. СПб.: Алетейя, 2005 (Aegyptiaca; I). 272 c.

The History of the Heracleopolitan King’s Domain // Studies on the Middle Kingdom. In memory of Detlef Franke (Philippika: Marburger altertumskundliche Abhandlungen. Vol. 41). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013. S. 93-106.

Древнейшие письменные свидетельства истории египетского оазиса Вади Натрун // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 8: История. С. 5-10

The Date of the “Teaching for Merikare” // Cultural Heritage of Egypt and Christian Orient. 2011. Vol. 6. Orléans: Musée des Beaux-Arts d’ Orléans; Rome: La Sapienza, University of Rome. P. 71-85.

Заметки о Гераклеопольской монархии // Труды Государственного Эрмитажа. 20011. Вып. LIV. С. 81-90

К вопросу о территориальном государстве Древнего Египта // Вестник древней истории. 2010. № 1. С. 3-12

Еще раз об авторе «Поучения царю Мерикара» // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 1: История. С. 5-10

Девять пояснений к древнеегипетской «Сказке о красноречивом промысловике» // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. 2009. Т. 8. Вып. 4.: Востоковедение. С. 20-26

У начала пути // Храм земной и небесный. Ч. II. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 41-55

Восьмая надпись в гробнице Анхтифи // Труды Государственного Эрмитажа. 2009. Вып. XL. С. 74-82.

О некоторых особенностях государственного строя Гераклеопольской монархии // Труды Государственного Эрмитажа. СПб. 2009. Вып. XL. С. 74-82.