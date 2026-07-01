Деметрий Полиоркет (греч. Δημήτριος ὁ Πολιορκητής) (337‒283 до н. э.)

Деме`трий Полиорке`т (греч. Δημήτριος ὁ Πολιορκητής) (337—283 до н. э.) — македонский царь династии Антигонидов, сын Антигона Одноглазого и Стратоники. Активный участник войн диадохов. В 312 до н. э. потерпел поражение в битве при Газе от Птолемея и Селевка. В 310 совершил поход в Вавилонию, но вынужден был вернуться в Малую Азию. В 307 захватил Афины, вытеснив войска Кассандра и Птолемея, а также изгнав Деметрия Фалерского. В благодарность за это афиняне пожаловали его эпитетом «Сотер» — «Спаситель». В 306 Д. П. одержал стратегически значимую морскую победу над флотом Птолемея у Саламина на Кипре. В 305 вместе с отцом принял царский титул . После поражения в битве при Ипсе (301) лишился поддержки большинства своих союзников, но вскоре сумел восстановить свои позиции, в том числе с помощью династического брака, выдав свою дочь Стратонику замуж за Селевка. В 294 Д. П. установил свою власть в Македонии, свергнув наследников Кассандра. Однако из-за внутренних конфликтов, а также из-за угрозы со стороны Птолемея, Лисимаха и Пирра в 288 Д. П. был вынужден покинуть Македонию и отправиться в Азию. После нескольких неудачных попыток атаковать владения Лисимаха и безуспешных обращений к Селевку с просьбами о помощи Д. П. попал к последнему в плен, где и умер в 283 до н. э. Потомки Д. П. правили Македонией вплоть до Персея, при котором она была покорена римлянами. Ист.: Плутарх. Деметрий и Антоний // Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Изд. 2-е. Т. II. М., 1994. Лит.: Billows R. Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic State. Berkeley — Los Angeles, 1990; Newell T. The Coinages of Demetrius Poliorcetes. Chicago, 1978. С. В. Смирнов.