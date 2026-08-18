ДЕМЕТРИЙ ПОЛИОРКЕТ (др.-греч. Δημήτριος Πολιορκητός, «осаждающий город»)

Царь Македонии , сын Антигона Одноглазого .

Как пишет Плутарх , Деметрий был так красив, что «никто из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны». В молодости он принимал участие в войнах своего отца против бывших полководцев Александра Македонского Эвмена, Птолемея, Лисимаха в борьбе за наследство Александра. Он отличался незаурядными военными способностями и мужеством. В 22 года (312 г. до н.э.) Деметрий впервые выступил как главнокомандующий в войне с опытным полководцем Александра Птолемеем и потерпел поражение. Однако Птолемей вернул Деметрию его друзей, которых захватил. Спустя некоторое время Деметрий в свою очередь захватил лагерь и полководца Птолемея Килла, семь тысяч пленных, а также большую добычу. Он также отблагодарил Птолемея, щедро одарив Килла и его друзей, и отправил их к Птолемею.

В последующие годы Деметрий победоносно сражался с войском Птолемея. В 307 г. до н.э. он освободил Афины от власти Кассандра и подарил городу много хлеба и строительного леса. За это афиняне воздали ему царские почести. Потом отправился на Кипр, где разбил брата Птолемея Менелая, и осадил город Саламин. Во время осады он изобрел осадные машины, за это получил прозвище Полиоркет («осаждатель городов»). Но взять город, стойко защищавшийся войском Менелая, он сумел только после того как одержал победу в морском сражении над Птолемеем, пришедшим на помощь брату. После этой победы в 306 г. до н.э. Антигон и Деметрий первыми из полководцев Александра Македонского приняли царские титулы.

В 304 г. до н.э. Деметрий вернулся в Афины, где провел всю зиму, предаваясь всевозможным удовольствиям. В 302 г. до н.э. он покинул Афины и отправился на помощь своему отцу, против которого объединились Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк. В 301 г. до н.э. в битве при Ипсе во Фригии Антигон и Деметрий потерпели поражение. Антигон погиб в сражении, а Деметрий бежал в Эфес с небольшим отрядом пехоты и 4000 конницы. Афины отказались принять Деметрия у себя. Затем Деметрий вступил в союз с Селевком, который женился на дочери Деметрия Стратонике. Союз просуществовал недолго, так как Деметрий отказался возвращать Селевку Киликию.

В 297 г. до н..э Деметрий, набрав войско и флот, направился в Грецию. В ходе успешной кампании он завоевал острова Саламин и Эгину и вступил в Афины. Разбив при Мантинее спартанцев, он двинулся в Македонию по просьбе Александра, боровшегося за власть со своим братом Антипатром после смерти Кассандра. Однако между Деметрием и Александром возникло взаимное недоверие. В конце концов, по приказу Деметрия Александр, приглашенный на пир, был вероломно убит. После Македонии Деметрий захватил Фессалию, а потом двинулся походом на беотийцев. Он придвинул к стенам Фив осадные машины и беотийцы в ужасе сдались. Он расставил в городах Беотии сторожевые отряды, назначил правителем Фив историка Иеронима из Кардии . Затем отправился против Пирра, вторгся в Эпир, опустошил его и вернулся в Македонию. Но в Македонии нарастало недовольство царем, его распутным образом жизни. У македонян вызывали раздражение его заносчивость, и вспыльчивость.

Он начал готовиться к завоеванию азиатских земель. Селевк, Лисимах и Птолемей заключили против него союз. Однако ещё до начала войны он был покинут своими солдатами и в 287 г. до н.э вынужден быть спасаться бегством. Он отправился сначала в Грецию, а потом в Малую Азию. После ряда сражений в 286 г. до н.э. из-за тяжелой болезни он был вынужден сдаться Селевку. В 283 г. до н.э. Деметрий умер в Апамее. Золотая урна с прахзом Деметрия была торжественно доставлена в Коринф . Его сын Антигон увез урну в Деметриаду, около Иолка.

Исторические источники :

Диодор Сицилийский;

Плутарх. Деметрий;

Страбон;

Юстин.