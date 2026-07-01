Деметрий II Никатор (II в. до н. э.)

Деме`трий II Никатор (II в. до н. э.) — царь Сирии (ок. 147—139 и 130—126 до н. э.), сын Деметрия I Сотера и брат Антиоха VII. Из-за сложной внутриполитической ситуации в государстве Селевкидов Д. II Н. провел детство за пределами Сирии. Около 147 до н. э. пришел к власти при поддержке египетского царя Птолемея VI, после чего взял в жены его дочь Клеопатру Тею. После гибели Александра Балы — главного конкурента в борьбе за престол , а также смерти Птолемея VI стал единоличным правителем Сирии (145 до н. э.). Вел продолжительную борьбу против узурпатора Диодота Трифона. Около 142 до н. э. окончательно утратил контроль над Палестиной. В 140 до н. э. Д. II Н. предпринял военную кампанию против парфянского царя Митридата I, обернувшуюся для него поражением, пленом и потерей царской власти. В парфянском плену Д. II Н. взял в жены дочь Митридата Родогуну. В 130 до н. э. новый сирийский царь Антиох VII организовал военную экспедицию на Восток, в том числе с целью освободить брата. Преемник Митридата Фраат II подарил Д. II Н. свободу, но Антиох погиб в сражении. Д. II Н. вернулся в Сирию и принял царскую власть. В последние годы жизни был втянут во внутренний конфликт в Египте, а также вел борьбу против сына Александра Балы — Александра Забины, от которого потерпел поражение под Дамаском (126 до н. э.), лишился поддержки большинства населения селевкидского царства и вскоре был убит. За военные успехи получил эпитет «Никатор» («Победитель»). Лит.: Ehling K. Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden (164—163 v. Chr.). Stuttgart, 2008; Grainger J. D. A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden — New York — Cologne, 1997. С. В. Смирнов. Деме`трий II Никатор (II в. до н. э.) — царь Сирии (ок. 147—139 и 130—126 до н. э.), сын Деметрия I Сотера и брат Антиоха VII. Из-за сложной внутриполитической ситуации в государстве Селевкидов Д. II Н. провел детство за пределами Сирии. Около 147 до н. э. пришел к власти при поддержке египетского царя Птолемея VI, после чего взял в жены его дочь Клеопатру Тею. После гибели Александра Балы — главного конкурента в борьбе за престол , а также смерти Птолемея VI стал единоличным правителем Сирии (145 до н. э.). Вел продолжительную борьбу против узурпатора Диодота Трифона. Около 142 до н. э. окончательно утратил контроль над Палестиной. В 140 до н. э. Д. II Н. предпринял военную кампанию против парфянского царя Митридата I, обернувшуюся для него поражением, пленом и потерей царской власти. В парфянском плену Д. II Н. взял в жены дочь Митридата Родогуну. В 130 до н. э. новый сирийский царь Антиох VII организовал военную экспедицию на Восток, в том числе с целью освободить брата. Преемник Митридата Фраат II подарил Д. II Н. свободу, но Антиох погиб в сражении. Д. II Н. вернулся в Сирию и принял царскую власть. В последние годы жизни был втянут во внутренний конфликт в Египте, а также вел борьбу против сына Александра Балы — Александра Забины, от которого потерпел поражение под Дамаском (126 до н. э.), лишился поддержки большинства населения селевкидского царства и вскоре был убит. За военные успехи получил эпитет «Никатор» («Победитель»). Лит.: Ehling K. Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden (164—163 v. Chr.). Stuttgart, 2008; Grainger J. D. A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden — New York — Cologne, 1997. С. В. Смирнов.