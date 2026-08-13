ДЕМЕТРИЙ II НИКАТОР (др.-греч. Δημήτριος Νικάτωρ)

Царь державы Селевкидов со 145 по 140 гг. до н.э. и c 129 по 125 гг. до н.э., старший сын Деметрия I.

Деметрию II было всего 11 лет, когда его отец погиб, сражаясь против узурпатора Александра Баласа. Вместе со своей семьей мальчик бежал на Крит, где завязал дружественные отношения с критскими наемниками. Один из них, военачальник Ласфен, в 145 г. способствовал возвращению Деметрия на престол своего отца. К тому времени Александр уже успел восстановить против себя население Сирии и Финикии, симпатии которого были на стороне Деметрия. Кроме того, самозванец успел испортить отношения со своим тестем Птолемеем VI, которому он в значительной мере был обязан своим положением. Поэтому Птолемей предложил Деметрию руку своей дочери Клеопатры Теи, выданной несколькими годами ранее за Баласа, что символично означало легитимный переход царской власти к Селевкиду. Антиохийцы признали законным царем Деметрия, Александр же, бежавший из города, вскоре был убит.

Впрочем, новый царь и беззакония его критских наемников быстро надоели гражданам столицы. Когда же Деметрий приказал разоружить антиохийцев, те подняли бунт, который был жестоко подавлен наемниками, при этом часть города была уничтожена в огне. Между тем у Деметрия появился конкурент: бывший приближенный Баласа Диодот провозгласил царем под именем Антиоха VI, сына самозванца, еще ребенка. В результате Деметрий потерял Антиохию и Апамею; правда, прочие города сирийского тетраполиса все еще оставались ему верны. Вскоре Диодот, убив царственного младенца, сам провозгласил себя царем, приняв имя Трифона (142 г.), Деметрий же не добился никаких успехов в борьбе со своим противником.

Видимо, желая вырваться из сложившейся безвыходной ситуации и снискать популярность, он в 140 г. выступил в поход на Восток, намереваясь вернуть отобранные парфянами земли, однако потерпел поражение и попал в плен к парфянскому царю Фраату. Деметрий дважды безуспешно пытался бежать из плена; после второй попытки его женили на парфянской принцессе Родогуне. Тем временем его первая жена вышла замуж за младшего брата Деметрия II Антиоха VII Сидета, провозглашенного после пленения Деметрия царем. В 130 г. Антиох выступил в поход против Парфии, и когда победа была почти на его стороне, Деметрий был освобожден (этим Фраат, очевидно, намеревался рассорить братьев). Однако Антиох вскоре потерпел поражение и, героически сражаясь, погиб (129 г.).

Деметрий вновь стал царем, но ненадолго: у него появился новый соперник, поддерживаемый Птолемеем VIII – Александр II Забина. В 126 г. Деметрий был наголову разбит Забиной в битве под Дамаском, после чего бежал в Аке-Птолемаиду, где в то время находилась Клеопатра Тея. Селевкид, очевидно, рассчитывал на поддержку своей первой жены, однако она приказала не впускать его в город, и оставленный всеми царь был казнен градоначальником Аке-Птолемаиды.

Иллюстрация :

Серебрянная тетрадрахма Деметрия II.