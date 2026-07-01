Деметрий I (греч. Δημητριοs) (ок. 200 ‒ 189 до н. э.)

Деме`трий I (греч. Δημητριοs) (ок. 200 — 189 до н. э.) — царь Греко-Бактрийского царства, полководец, основатель первого индо-греческого государства. Сын царя Евтидема I, унаследовал власть от своего отца около 200 до н. э., однако еще при его жизни привлекался к управлению государством. Полибий сообщает о личной встрече Д. I с селевкидским царем Антиохом III во время восточного похода последнего. Больше всего Д. I известен своими военными походами в Индию; его экспедиции достигали района Паталипутры. В результате политического кризиса, связанного с падением династии Маурьев и воцарением династии Шунга в Индии, Д. I удалось подчинить территории Таксилы, Паталены, Сараосты, Сегериды, а также Арахосию. Страбон называет Д. I вторым после Александра Македонского завоевателем Индии. Вероятно, еще при жизни Д. I получил эпитет «Непобедимый». На монетах изображался с головой слона, что было непосредственно связанно с завоеванием индийских земель, а Юстин даже именует его «царем индов». Покровительствовал буддизму. Обстоятельства смерти Д. неизвестны. Возможно, последние годы жизни он был занят какими-то внутренними конфликтами в Греко-Бактрийском царстве, на что, по всей видимости, указывает текст «Юга-пураны». Лит.: Bopearachchi O. Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques. Catalogue raisonné. Paris, 1991; Coloru O. Da Alessandro a Meandro. Il Regno Greco di Batriana. Pisa — Roma, 2009. С. В. Смирнов.