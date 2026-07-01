ДЕМЕТРИЙ ХРОНОГРАФ

Еврейский историк и экзегет эпохи эллинизма.

Время и обстоятельства его жизни точно неизвестны. Прозвище Хронограф добавлено к его имени в XIX в. нем. историком и теологом Я. Фройденталем (Freudenthal. S. 35-37).

Большинство исследователей считают, что Д. Х. жил в Александрии в посл. четв. III в. до Р. Х. Последний по времени правитель, о к-ром идет речь в его сочинении,- Птолемей IV Филопатор (221-205 гг. до Р. Х.). По мнению Ф. Кланси, Д. Х. был современником евр. историка Евполема и работал в Иерусалиме в сер. II в. до Р. Х., а под упоминаемым им правителем Египта «Птолемеем IV» (греч. Πτολεμαίου Τετάρτου - Clem. Alex. Strom. I 21. 141. 2) подразумевается Птолемей VIII Эвергет II (145-117 гг. до Р. Х.) (Clancy. 2005). Евсевий Кесарийский называет Д. Х. в числе еврейских писателей, которые доказывали древность иудейского народа и его установлений (Euseb. Hist. eccl. VI 13. 7; ср.: Hieron. De vir. illustr. 38). Однако, по мнению Иосифа Флавия, Д. Х. был язычником (Ios. Flav. Contr. Ap. I 23. 218). Скорее всего Флавий принял его за Деметрия Фалерского.

Основной труд Д. Х.- «О царях, правивших в Иудее» (Περ τῶν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ βασιλέων) - сохранился лишь во фрагментах. Он посвящен хронологии основных событий и вычислению времени жизни праотцов (возможно, начиная с Адама), патриархов и правителей Израиля и Иудеи.

В наст. время известно 6 фрагментов, связанных с повествованиями книг Бытие и Исход. 5 из них сохранилось у Евсевия Кесарийского в 9-й кн. «Евангельских приуготовлений» в виде цитат из соч. «Об иудеях» Александра Полиистора (ок. 112-40 гг. до Р. Х.).

1-й фрагмент (Euseb. Praep. evang. IX 19. 4), анонимный (приписывается Д. Х., начиная с работы Фройденталя), содержит краткий рассказ о жертвоприношении Авраамом Исаака (Быт 22).

2-й фрагмент (Euseb. Praep. evang. IX 21. 1-19), самый обширный, посвящен истории жизни патриархов Иакова и Иосифа. Он начинается с рассказа о бегстве Иакова к Лавану (Быт 27. 46-28. 5), затем приводятся вычисления возраста Исаака и Иакова, рассказ о женитьбе Иакова на Лии и Рахили (Быт 29. 15-30), перечисляются дети Иакова, включая Дину (Быт 29. 31-30. 23), указывается общее число лет пребывания Иакова в Харране, упоминается перемена имени и борьба Иакова с ангелом Божиим (Быт 32. 24-32), вычисляется возраст детей Иакова, когда он пришел в Сихем (Быт 33. 18), и возраст патриархов, когда была обесчещена Дина (Быт 34), также рассказывается о видении в Вефиле (Быт 35. 9-15), о рождении Вениамина (Быт 35. 16-21), о возвращении Иакова к Исааку (Быт 35. 27), о возрасте патриархов, о различных обстоятельствах жизни патриарха Иосифа (Быт 37 и сл.), вычисляется общее число лет пребывания патриархов в Ханаане (215 лет) и возраст патриархов при переходе в Египет . За подведением итогов хронологических вычислений следует генеалогия колена Левиина (до Аарона и Моисея) (Исх 6. 16-20) с указанием возраста и дат рождения детей.

В 3-м фрагменте (Euseb. Praep. evang. IX 29. 1-3) рассказывается об убийстве Моисеем египтянина, о его браке с Сепфорой (Исх 2. 15-25) и о ее происхождении (была ли она «женой-эфиоплянкой» (Числ 12. 1) или происходила от Авраама и Хеттуры). Этот фрагмент встречается также в Пасхальной хронике, у Льва Грамматика и Георгия Кедрина. В 4-м фрагменте (Euseb. Praep. evang. IX 29. 15) приводится рассказ о чуде при водах Мерры (Исх 15. 22-27). В 5-м (Euseb. Praep. evang. IX 29. 16), также анонимном, рассматривается вопрос о том, откуда у евреев появилось оружие при исходе из Египта, если они собирались лишь помолиться (Исх 13. 18; 17. 8-13). По мнению Д., они взяли его у бежавших египтян.

Еще один фрагмент сохранился у Климента Александрийского в «Строматах» (Clem. Alex. Strom. I 21. 141. 1-2). Климент приводит название труда Д. Х. и пересказывает его основные хронологические расчеты для периода от пленения Самарии (722 г. до Р. Х.) до взятия Иерусалима (586 г. до Р. Х.) (по расчетам Д. Х.- 128 лет и 6 месяцев), от падения Самарии до правления Птолемея IV (573 года и 9 месяцев), от падения Иерусалима до правления Птолемея (338 лет и 3 месяца).

Д. Х., вероятно, был одним из первых евр. небиблейских авторов, писавших по-гречески под влиянием эллинистической историографии. Его сочинение может быть сопоставлено с трудами Эратосфена Киренского (275-194 гг. до Р. Х.), Манефона (ок. 280 г. до Р. Х.) и Бероса (ок. 290 г. до Р. Х.). Однако в отличие от них Д. Х. не делает попыток связать хронологически события евр. истории с событиями греч. истории. Интерес к хронологическим вычислениям встречается и в др. произведениях межзаветной эпохи - в кн. Юбилеев и в «Апокрифе кн. Бытие».

Труд Д. Х. имеет большое значение для установления времени появления перевода LXX как первое свидетельство бытования переводов Священного Писания на греч. язык. Его зависимость от LXX доказывается передачей евр. имен (только 12 из 44 отличаются от LXX), наличием одинаковых дат (напр., только в LXX в Исх 12. 40 указывается, что 430 лет патриархи пребывали не в Египте, а в Египте и в Ханаане), генеалогий (напр., генеалогия Сепфоры, включающая имя Рагуила, соответствует LXX) и букв. лексическими совпадениями (напр., при цитировании Быт 30. 14-16 и 32. 23-33). Единственное свидетельство в пользу зависимости от редакции, близкой к масоретской,- указание возраста Каафа (в Исх 6. 18 - 133 года, а не 130 лет, как в LXX). В сочинении Д. Х. имеются и уникальные сведения (напр., возраст Амрама 136 лет, хотя в MT указывается 137 лет, а в LXX - 132 года).

В истории библейской экзегезы сочинение Д. Х. является первым примером использования метода толкования ἀπορίαι κα λύσεις («вопросы и ответы»), применявшегося греч. авторами к текстам Гомера и Гесиода, а впосл. развитого Филоном.

Автор статьи: А. А. Ткаченко

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